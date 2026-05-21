نائب رئيس الوزراء التشيكي: حان الوقت لأوروبا أن تتخلى عن غطرستها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
نائب رئيس الوزراء التشيكي: حان الوقت لأوروبا أن تتخلى عن غطرستها
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء التشيكي، كارل هافليتشيك، بأنه لقد حان الوقت لأوروبا أن تتخلى عن غطرستها وأن تعترف بأنها لم تعد مركز العالم، بل إنها بحاجة إلى... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف هافليتشيك في كلمة له خلال مؤتمر"غلوبسيك الدولي للأمن"، الذي بدأ اليوم الخميس في براغ: "يجب على أوروبا أن تتوقف عن التصرف بغطرسة وأن تعترف بأنها لم تعد مركز العالم. ينبغي لها أن تركز على التعليم، واستبقاء الشباب ورواد الأعمال، والاستثمار في العلوم. إن أوروبا تفقد اكتفائها الذاتي في مجالات الطاقة والصناعة والمواد الخام باسم ما يسمى بالقيم "الخضراء".
نائب رئيس الوزراء التشيكي: حان الوقت لأوروبا أن تتخلى عن غطرستها

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء التشيكي، كارل هافليتشيك، بأنه لقد حان الوقت لأوروبا أن تتخلى عن غطرستها وأن تعترف بأنها لم تعد مركز العالم، بل إنها بحاجة إلى التركيز على التعليم والعلوم.
وأضاف هافليتشيك في كلمة له خلال مؤتمر"غلوبسيك الدولي للأمن"، الذي بدأ اليوم الخميس في براغ: "يجب على أوروبا أن تتوقف عن التصرف بغطرسة وأن تعترف بأنها لم تعد مركز العالم. ينبغي لها أن تركز على التعليم، واستبقاء الشباب ورواد الأعمال، والاستثمار في العلوم. إن أوروبا تفقد اكتفائها الذاتي في مجالات الطاقة والصناعة والمواد الخام باسم ما يسمى بالقيم "الخضراء".
وأشار نائب رئيس الوزراء التشيكي إلى أن "أوروبا بدأت تفتقر إلى روح المبادرة والطموح السليم"، مضيفا: "لقد شكل هذا منذ زمن بعيد الأساس المتين للمجتمع الأمريكي، واليوم تُطبّق الصين بنجاح المبادئ نفسها، ينبغي لأوروبا أن تُركّز على اقتصاد قائم على النتائج".
وأردف هافليتشيك: "سيكون خطأً فادحاً افتراض أن زيادة الفيدرالية في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم مناقشتها حاليًا بشكل كبير، ستؤدي تلقائيًا إلى التغييرات اللازمة".

وأوضح هافليتشيك: "لن تتمكن أوروبا من تقليص البيروقراطية بتعزيز الهيكل الذي يُنشئها. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُبنى على أسسه الأصلية، ألا وهي حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والأفراد".

وأضاف: "يجب أن تركز سياسة الطاقة على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. يجب علينا التوقف فورًا عن تصدير الانبعاثات إلى آسيا باسم بعض المصالح البيئية، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز استقلالنا الصناعي واستقلالنا في مجال المواد الخام".
وبين هافليتشيك: "إن الخطأ الفادح من جانب هيئات الاتحاد الأوروبي هو أنها لا تستمع إلى صوت رواد الأعمال، في حين أن الكلمة الحاسمة في الاتحاد الأوروبي هي في أيدي علماء السياسة والأيديولوجيين الذين يقللون من شأن قوانين الاقتصاد واللوجستيات والفيزياء".
