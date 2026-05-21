نائب رئيس الوزراء التشيكي: حان الوقت لأوروبا أن تتخلى عن غطرستها

سبوتنيك عربي

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء التشيكي، كارل هافليتشيك، بأنه لقد حان الوقت لأوروبا أن تتخلى عن غطرستها وأن تعترف بأنها لم تعد مركز العالم، بل إنها بحاجة إلى... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T19:56+0000

وأضاف هافليتشيك في كلمة له خلال مؤتمر"غلوبسيك الدولي للأمن"، الذي بدأ اليوم الخميس في براغ: "يجب على أوروبا أن تتوقف عن التصرف بغطرسة وأن تعترف بأنها لم تعد مركز العالم. ينبغي لها أن تركز على التعليم، واستبقاء الشباب ورواد الأعمال، والاستثمار في العلوم. إن أوروبا تفقد اكتفائها الذاتي في مجالات الطاقة والصناعة والمواد الخام باسم ما يسمى بالقيم "الخضراء".وأردف هافليتشيك: "سيكون خطأً فادحاً افتراض أن زيادة الفيدرالية في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم مناقشتها حاليًا بشكل كبير، ستؤدي تلقائيًا إلى التغييرات اللازمة".وأضاف: "يجب أن تركز سياسة الطاقة على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. يجب علينا التوقف فورًا عن تصدير الانبعاثات إلى آسيا باسم بعض المصالح البيئية، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز استقلالنا الصناعي واستقلالنا في مجال المواد الخام".وبين هافليتشيك: "إن الخطأ الفادح من جانب هيئات الاتحاد الأوروبي هو أنها لا تستمع إلى صوت رواد الأعمال، في حين أن الكلمة الحاسمة في الاتحاد الأوروبي هي في أيدي علماء السياسة والأيديولوجيين الذين يقللون من شأن قوانين الاقتصاد واللوجستيات والفيزياء".

التشيك, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي