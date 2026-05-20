دميترييف: ويتكوف يزور روسيا قريبا
سبوتنيك عربي
2026-05-20T05:58+0000
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، في مقابلة أن المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، سيزور روسيا "في المستقبل القريب".
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا "في المستقبل القريب".
في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن مساعد الرئيس الروسي في السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، يحافظ على اتصال منتظم مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن زيارات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف و صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إلى موسكو تساهم في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وهي زيارات صريحة ومفيدة.
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي في السياسة الخارجية، سابقًا أن التسوية الأوكرانية ستظل متعثرة حتى بعد عشرات الجولات للمفاوضات ما لم تسحب كييف قواتها المسلحة من دونباس . وأشار أيضًا إلى أن كييف تُدرك ضرورة سحب قواتها من دونباس وأنها ستفعل ذلك عاجلاً أم آجلاً.
أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها مستعدة للسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شكل تهديدات للأمن القومي الروسي.
أعرب الرئيس الروسي بوتين، خلال اجتماع في ألاسكا، عن استعداده لدعم المبادرات الأمريكية.