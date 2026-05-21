موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطين
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "أي معاملات مع الأصول الروسية المجمّدة غير قانوني، وأن المتورطين فيها سيُحاسبون". 21.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "أي معاملات تُجرى مع أصولنا دون موافقة روسيا، غير قانونية. ما تفعله المفوضية الأوروبية هو سرقة سافرة... كل من تورط في هذه الأعمال المشبوهة سيُحاسب حتمًا على أفعاله".وتابعت: "سنطالب حتمًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادنا، وفقًا للقانون الدولي".وعقب بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدّر بنحو 300 مليار يورو.وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة.
موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطين

© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "أي معاملات مع الأصول الروسية المجمّدة غير قانوني، وأن المتورطين فيها سيُحاسبون".
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "أي معاملات تُجرى مع أصولنا دون موافقة روسيا، غير قانونية. ما تفعله المفوضية الأوروبية هو سرقة سافرة... كل من تورط في هذه الأعمال المشبوهة سيُحاسب حتمًا على أفعاله".

وبشأن احتفاظ روسيا بحقها في رفع دعاوى قضائية ضد الدول، التي تدعم الجرائم التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أصول روسية مجمدة، أوضحت زاخاروفا: "نحتفظ (روسيا) بالحق في تقديم المطالبات المناسبة ضد أي دولة ترعى أعمال الإبادة الجماعية أو الإرهاب أو غيرها من الجرائم الدولية التي يرتكبها مواطنون أوكرانيون".

وتابعت: "سنطالب حتمًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادنا، وفقًا للقانون الدولي".

وأردفت: "نؤكد أن أي استخدام مباشر أو غير مباشر للأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات مالية لبنك "بانكوفا"، فضلًا عن أي قروض تُقدّم له من أمواله الخاصة، يُعد تمويلًا للإرهاب".

زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
ميرتس يطالب بمنح أوكرانيا مركزا خاصا كـ"عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي
07:19 GMT
وعقب بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدّر بنحو 300 مليار يورو.

ومن هذا المبلغ، يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة.
