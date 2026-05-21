https://sarabic.ae/20260521/موسكو-أي-معاملات-مع-الأصول-الروسية-المجمدة-غير-قانوني-وستتم-محاسبة-المتورطين-1113605662.html
موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطين
موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطين
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "أي معاملات مع الأصول الروسية المجمّدة غير قانوني، وأن المتورطين فيها سيُحاسبون". 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T09:31+0000
2026-05-21T09:31+0000
2026-05-21T09:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "أي معاملات تُجرى مع أصولنا دون موافقة روسيا، غير قانونية. ما تفعله المفوضية الأوروبية هو سرقة سافرة... كل من تورط في هذه الأعمال المشبوهة سيُحاسب حتمًا على أفعاله".وتابعت: "سنطالب حتمًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادنا، وفقًا للقانون الدولي".وعقب بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدّر بنحو 300 مليار يورو.وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة.موسكو: فحص واشنطن لأنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا هو الخطوة الأولى نحو الاعتراف بالمشكلةالصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون
https://sarabic.ae/20260521/ميرتس-يطالب-بمنح-أوكرانيا-مركزا-خاصا-كـعضو-منتسب-في-الاتحاد-الأوروبي-1113603404.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطين
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "أي معاملات مع الأصول الروسية المجمّدة غير قانوني، وأن المتورطين فيها سيُحاسبون".
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "أي معاملات تُجرى مع أصولنا دون موافقة روسيا، غير قانونية. ما تفعله المفوضية الأوروبية هو سرقة سافرة... كل من تورط في هذه الأعمال المشبوهة سيُحاسب حتمًا على أفعاله".
وبشأن احتفاظ روسيا بحقها في رفع دعاوى قضائية ضد الدول، التي تدعم الجرائم التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أصول روسية مجمدة، أوضحت زاخاروفا: "نحتفظ (روسيا) بالحق في تقديم المطالبات المناسبة ضد أي دولة ترعى أعمال الإبادة الجماعية أو الإرهاب أو غيرها من الجرائم الدولية التي يرتكبها مواطنون أوكرانيون".
وتابعت: "سنطالب حتمًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادنا، وفقًا للقانون الدولي".
وأردفت: "نؤكد أن أي استخدام مباشر أو غير مباشر للأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات مالية لبنك "بانكوفا"، فضلًا عن أي قروض تُقدّم له من أمواله الخاصة، يُعد تمويلًا للإرهاب".
وعقب بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدّر بنحو 300 مليار يورو.
ومن هذا المبلغ، يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة.