موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطين

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "أي معاملات مع الأصول الروسية المجمّدة غير قانوني، وأن المتورطين فيها سيُحاسبون".

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "أي معاملات تُجرى مع أصولنا دون موافقة روسيا، غير قانونية. ما تفعله المفوضية الأوروبية هو سرقة سافرة... كل من تورط في هذه الأعمال المشبوهة سيُحاسب حتمًا على أفعاله".وتابعت: "سنطالب حتمًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادنا، وفقًا للقانون الدولي".وعقب بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدّر بنحو 300 مليار يورو.وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة.موسكو: فحص واشنطن لأنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا هو الخطوة الأولى نحو الاعتراف بالمشكلةالصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون

