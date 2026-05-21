ميرتس يطالب بمنح أوكرانيا مركزا خاصا كـ"عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي
أفادت وسائل إعلامية غربية، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، "طالب بمنح أوكرانيا مركزًا خاصًا كعضو منتسب في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بالمشاركة في... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
ميرتس يطالب بمنح أوكرانيا مركزا خاصا كـ"عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي

07:19 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 07:27 GMT 21.05.2026)
أفادت وسائل إعلامية غربية، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، "طالب بمنح أوكرانيا مركزًا خاصًا كعضو منتسب في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بالمشاركة في مؤسسات الاتحاد دون حق التصويت".
ووفقًا لميرتس، فإن هذا الوضع سيوجّه "رسالة سياسية قوية" إلى الأوكرانيين، ويُزعم أنه "سيسهل محادثات السلام، التي ترعاها الولايات المتحدة، بما في ذلك تطبيق التزام سياسي من الدول الأعضاء بتطبيق بند المساعدة المتبادلة للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا".

وبرر المستشار الألماني هذه الخطوة بـ"الوضع الخاص" الناجم عن القتال في شرق البلاد، فضلًا عن "التقدم الملحوظ" في مفاوضات دمج كييف، على حد قوله.

النرويج تقر بغياب رقابة على تمويل أوكرانيا
وكان ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، صرّح بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام بأوكرانيا، موضحًا أنهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية.

وكتب سلوتسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ميرتس، مثله مثل زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا، فهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية. وللحفاظ على سلطتهما، فإن أمثال (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، وميرتس، مستعدون لجعل أوروبا بأكملها هدفًا واحدًا".

وأشار إلى أن ميرتس لا يزال يسعى جاهدا للزعامة في "حزب الحرب الأوروبي"، ولا يزيد الوضع إلا سوءا في الصراع الأوكراني، بترديد شعارات "التهديد" الروسي.
