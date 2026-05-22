لماذا قدم ائتلاف نتنياهو قانون حل الكنيست وما علاقته بالتهرب من القوانين وذكرى أكتوبر؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لماذا قدم ائتلاف نتنياهو قانون حل الكنيست وما علاقته بالتهرب من القوانين وذكرى أكتوبر؟
لماذا قدم ائتلاف نتنياهو قانون حل الكنيست وما علاقته بالتهرب من القوانين وذكرى أكتوبر؟
سبوتنيك عربي
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الكنيست الإسرائيلي
حصري
تقارير سبوتنيك
ولم يعتبر المراقبون هذه الخطوة مفاجئة، إذ كان من المتوقع هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من مواجهة المتدينين بهذه الخطوة، كما يرسل رسالة مفادها بأنه لا يزال يملك القوة السياسية التي تمكنه من الذهاب لانتخابات مبكرة، خاصة أن ثمة تطورات قد تطرأ وتطيح بالقانون جانبا، أبرزها عودة الحرب مع إيران، أو في لبنان وغزة.وصوّت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست".وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.أزمة ذكرى أكتوبرأكد الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن "ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انهار من الداخل، سعيًا للهروب من موعد الانتخابات الأصلي المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا الشهر يمثّل بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي مسؤولية نتنياهو المباشرة، كونه يعيد الذكرى الأليمة والكابوس إلى الأذهان، مما يجعل الحساب معه أكثر شراسة والاشتباك السياسي أكثر حدة، وهو ما دفع نتنياهو لترحيل هذا الاشتباك إلى شهر سبتمبر/ أيلول".وقال أنور إن "هذه المعضلة هي ما يحاول نتنياهو وائتلافه الحكومي التملص منها من خلال حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر"، مشيرا إلى أنه "سبق للحريديم إسقاط حكومات سابقة في إسرائيل بسبب خلافات حول التعليم وتجنيد الفتيات وأمور دينية عديدة كانت محل خلاف وعدم توافق، إذ حاولوا فرض رؤيتهم على الحكومة مما عجل بإسقاطها منذ عام 1951"، مؤكدا "وجود سوابق عديدة في هذا الصدد".وشدد الأكاديمي المصري على أن "الحريديم بطبعهم براجماتيون ونفعيون، ويمكنهم الانضمام إلى معسكر اليمين أو اليسار على حد سواء إذا ما ضمنوا الحصول على مكاسب مالية، لا سيما في قطاع المؤسسات الخدمية وغيرها من المؤسسات التي يقدمون من خلالها الدعم لأنصارهم".رسالة سياسيةبدوره، اعتبر الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، خليل أبو كرش، أن "خطوة حل الكنيست كانت متوقعة، خاصة أن الجميع داخل إسرائيل بات يدرك أن الانتخابات أصبحت على الأبواب"، مشيرا إلى "وجود مشاريع قوانين لحل الكنيست قدمتها المعارضة في وقت سابق".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الخلاف الحاد بين حزب الليكود من جهة والمتدينين الإسرائيليين من جهة أخرى حول تمرير قانون الإعفاء من التجنيد العسكري هو الذي سارع في اتخاذ هذه الخطوة من قبل الائتلاف الحاكم".وقال إن "هذا القانون يُعامل كأي قانون آخر يجب أن يمر بالقراءات الثلاث ويحظى بأغلبية 61 عضو كنيست في القراءة الثالثة، إذ سيتضمن مشروع القانون تحديد موعد إجراء الانتخابات القادمة سواء في الأول من سبتمبر كموعد مقترح، أو منتصف الشهر، أو حتى في نهاية شهر أكتوبر".وبيّن أن "الهدف من هذه الخطوة هو محاولة الائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السيطرة على الجدول الزمني للكنيست وللحكومة لتمرير مشاريع قوانين أخرى، مثل قانون تفتيت مسؤوليات المستشار القضائي، وقانون السيطرة على ميزانيات وسائل الإعلام، والتي تحتاج إلى أغلبية وتكاتف من الائتلاف لتمريرها والظهور بمظهر من يقدم إنجازات للجمهور الإسرائيلي والقواعد الانتخابية لهذه الأحزاب".وأشار إلى "وجود تطورات مهمة في هذا السياق قد تؤثر بشكل مباشر على العملية الانتخابية برمّتها، متمثلة في احتمالات المواجهة مع إيران، أو الحرب في جنوب لبنان، أو عودة الحرب بصورة مكثفة في قطاع غزة".ويحتاج مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسميا، غير أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو.ويكتسب القانون أهميته بالنسبة لأحزاب الحريديم، كونه مطلبا لدى القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قرارا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
الكنيست - سبوتنيك عربي, 22.05.2026
مع زيادة حدة الانقسامات داخل إسرائيل، والتي طالت الائتلاف الحاكم، لا سيما الخلاف المشتعل حول قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للحريديم، طرح الائتلاف الحاكم مشروع قانون حل الكنيست.
ولم يعتبر المراقبون هذه الخطوة مفاجئة، إذ كان من المتوقع هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من مواجهة المتدينين بهذه الخطوة، كما يرسل رسالة مفادها بأنه لا يزال يملك القوة السياسية التي تمكنه من الذهاب لانتخابات مبكرة، خاصة أن ثمة تطورات قد تطرأ وتطيح بالقانون جانبا، أبرزها عودة الحرب مع إيران، أو في لبنان وغزة.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست".
وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
أزمة ذكرى أكتوبر
أكد الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن "ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انهار من الداخل، سعيًا للهروب من موعد الانتخابات الأصلي المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا الشهر يمثّل بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي مسؤولية نتنياهو المباشرة، كونه يعيد الذكرى الأليمة والكابوس إلى الأذهان، مما يجعل الحساب معه أكثر شراسة والاشتباك السياسي أكثر حدة، وهو ما دفع نتنياهو لترحيل هذا الاشتباك إلى شهر سبتمبر/ أيلول".
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن "نتنياهو يحاول في الوقت نفسه القفز بعيدا عن فكرة سن قانون للتهرب من الخدمة العسكرية"، مشيرا إلى أن "طائفة الحريديم ترفض أداء الخدمة العسكرية كما ترفض فرض أي عقوبات مالية أو عقوبات بالحبس في حال التخلف عنها، وهو أمر ترفضه الأغلبية العلمانية التي تطالب بعكس ذلك تماما، وتسعى إلى اقتسام الأعباء وتوزيعها بشكل عادل على الجميع".
وقال أنور إن "هذه المعضلة هي ما يحاول نتنياهو وائتلافه الحكومي التملص منها من خلال حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر"، مشيرا إلى أنه "سبق للحريديم إسقاط حكومات سابقة في إسرائيل بسبب خلافات حول التعليم وتجنيد الفتيات وأمور دينية عديدة كانت محل خلاف وعدم توافق، إذ حاولوا فرض رؤيتهم على الحكومة مما عجل بإسقاطها منذ عام 1951"، مؤكدا "وجود سوابق عديدة في هذا الصدد".
وشدد الأكاديمي المصري على أن "الحريديم بطبعهم براجماتيون ونفعيون، ويمكنهم الانضمام إلى معسكر اليمين أو اليسار على حد سواء إذا ما ضمنوا الحصول على مكاسب مالية، لا سيما في قطاع المؤسسات الخدمية وغيرها من المؤسسات التي يقدمون من خلالها الدعم لأنصارهم".
رسالة سياسية
بدوره، اعتبر الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، خليل أبو كرش، أن "خطوة حل الكنيست كانت متوقعة، خاصة أن الجميع داخل إسرائيل بات يدرك أن الانتخابات أصبحت على الأبواب"، مشيرا إلى "وجود مشاريع قوانين لحل الكنيست قدمتها المعارضة في وقت سابق".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الخلاف الحاد بين حزب الليكود من جهة والمتدينين الإسرائيليين من جهة أخرى حول تمرير قانون الإعفاء من التجنيد العسكري هو الذي سارع في اتخاذ هذه الخطوة من قبل الائتلاف الحاكم".
ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن "السبب الرئيسي وراء هذا التحرك يعود إلى تهديد حزب المتدينين "الحريديم"، بالتصويت لصالح حل الكنيست، تماشيا مع القوانين المقدمة من قبل المعارضة"، لافتا إلى أن "التوافق جرى بين أقطاب الائتلاف لتمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى بهدف إعفاء شركاء، بنيامين نتنياهو، من حرج التصويت مع أحزاب المعارضة".
وقال إن "هذا القانون يُعامل كأي قانون آخر يجب أن يمر بالقراءات الثلاث ويحظى بأغلبية 61 عضو كنيست في القراءة الثالثة، إذ سيتضمن مشروع القانون تحديد موعد إجراء الانتخابات القادمة سواء في الأول من سبتمبر كموعد مقترح، أو منتصف الشهر، أو حتى في نهاية شهر أكتوبر".
وبيّن أن "الهدف من هذه الخطوة هو محاولة الائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السيطرة على الجدول الزمني للكنيست وللحكومة لتمرير مشاريع قوانين أخرى، مثل قانون تفتيت مسؤوليات المستشار القضائي، وقانون السيطرة على ميزانيات وسائل الإعلام، والتي تحتاج إلى أغلبية وتكاتف من الائتلاف لتمريرها والظهور بمظهر من يقدم إنجازات للجمهور الإسرائيلي والقواعد الانتخابية لهذه الأحزاب".
وأكد الخبير الفلسطيني أن "هذه الخطوة تحمل في طياتها رسالة قوة من الائتلاف الحاكم مفادها أنه على الرغم من كل الانتقادات الموجهة له ولشخص رئيس الحكومة، إلا أنه يمتلك المبادرة لحل الكنيست وإجراء الانتخابات، للتأكيد على أنه لا يزال قويا على الساحة السياسية وقادرا على العودة مرة أخرى إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع".
وأشار إلى "وجود تطورات مهمة في هذا السياق قد تؤثر بشكل مباشر على العملية الانتخابية برمّتها، متمثلة في احتمالات المواجهة مع إيران، أو الحرب في جنوب لبنان، أو عودة الحرب بصورة مكثفة في قطاع غزة".
ويحتاج مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسميا، غير أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو.
ويكتسب القانون أهميته بالنسبة لأحزاب الحريديم، كونه مطلبا لدى القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب.
ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قرارا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
