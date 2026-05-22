مانشستر سيتي يعلن رحيل غوارديولا رسميا
سبوتنيك عربي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، رحيل مدربه ومديره الفني بيب غوارديولا، رسميا عن تدريب الفريق.
2026-05-22T12:43+0000
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
ونشر النادي على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن مباراة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي المفترض إقامتها يوم الأحد القادم ستكون الأخيرة للمدرب الإسباني في ملعب الاتحاد.وقاد بيب غوارديولا فريق مانشستر سيتي في حقبة ذهبية ومهمة حقق خلالها إنجازات محلية وأوروبية وعالمية مذهلة.وقال غوارديولا تعليقا على نهاية مشواره مع السيتي من خلال شريط فيديو على الموقع الإلكتروني للفريق الإنجليزي:" لقد عملنا. عانينا. قاتلنا معا، وحققنا الأشياء بطريقتنا الخاصة. والآن، مع نهاية وقتي ابقوا سعداء. سيداتي سادتي، شكرا لكم على ثقتكم بي. شكرا لأنكم دفعتموني للأمام .. شكرا لأنكم أحببتموني".وأضاف غوارديولا: "يا لها من رحلة عشناها معا. لا تسألوني عن سبب رحيلي. لا يوجد سبب محدد، لكن في أعماقي أعلم أن وقتي قد حان. لا شيء يدوم إلى الأبد، ولو كان كذلك لبقيت هنا. الشيء الأبدي هو الشعور، الناس، الذكريات، والحب الذي أحمله لمانشستر سيتي".وتوِّج المدرب الإسباني مع صاحب الـ 55 عاما مع مانشستر سيتي بـ20 بطولة كالتالي: "1 دوري أبطال أوروبا، 6 دوري إنجليزي، 1 سوبر أوروبي، 1 كأس العالم للأندية، 3 كأس الاتحاد الإنجليزي، 5 كأس الرابطة الإنجليزية، 3 كأس السوبر الإنجليزي".
