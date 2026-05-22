محافظ بيروت السابق: النص الوحيد الذي يجرم التعامل مع إسرائيل هو قانون مقاطعتها اقتصاديا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/محافظ-بيروت-السابق-النص-الوحيد-الذي-يجرم-التعامل-مع-إسرائيل-هو-قانون-مقاطعة-إسرائيل-اقتصاديا-1113659081.html
محافظ بيروت السابق: النص الوحيد الذي يجرم التعامل مع إسرائيل هو قانون مقاطعتها اقتصاديا
محافظ بيروت السابق: النص الوحيد الذي يجرم التعامل مع إسرائيل هو قانون مقاطعتها اقتصاديا
سبوتنيك عربي
وضع محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية على نواب في "حزب الله" اللبناني ومسؤولين أمنيين في حركة أمل، في إطار "مرحلة جديدة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T15:44+0000
2026-05-22T15:45+0000
حصري
إسرائيل
لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وأوضح شبيب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، "صعوبة تأقلم الدولية العميقة في لبنان مع الواقع الجديد، ورفض جزء كبير من الدولة اللبنانية الدخول في هذه المرحلة، مع احتمال تصاعد الأحداث بما ينتهي إلى إحداث التغيير المطلوب في لبنان". واعتبر أن "الجناح الأمني والعسكري في حركة أمل هو المقصود، وأن هذه العقوبات تقتصر على حرية الانتقال والسفر إلى أماكن معينة، والتعامل المصرفي والمالي، إلى جانب مجموعة من الحقوق والحريات". وحول إلغاء تجريم التعامل مع إسرائيل، رأى محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، أن "لبنان قد يصل إلى ذلك في مرحلة تشهد تتويج مسار تفاوضي سياسي أو أمني، بما يسمح بفتح صفحة جديدة تعكس مستوى العلاقات مع إسرائيل، إلا أن إجراء تعديلات مسبقة على القانون، من دون أفق سيكون أمرا عبثيا من الجانب اللبناني". وأوضح أن "تسمية إسرائيل بـ"العدو" غير موجودة في أي نص قانوني ضمن المنظومة القانونية اللبنانية، وأن "النص الوحيد الذي يتناول إسرائيل هو قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، تطبيقا لقرارات جامعة الدول العربية بالمقاطعة الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويجرّم في مادته الأولى التعامل الاقتصادي والتجاري، أو أي تعامل من أي نوع آخر، مع أي كيان أو شخص موجود أو مقيم ويحمل الجنسية الإسرائيلية"، وأن إضافة عبارة "أي تعامل من أي نوع آخر" يجري التوسع في تطبيقها لتجريم مختلف أشكال التواصل مع إسرائيل".
https://sarabic.ae/20260522/نائب-لبناني-العقوبات-الأمريكية-لن-تؤثر-علينا-وتنذر-بوجود-مخطط-يستهدف-الجيش-اللبناني-1113646581.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
حصري, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

محافظ بيروت السابق: النص الوحيد الذي يجرم التعامل مع إسرائيل هو قانون مقاطعتها اقتصاديا

15:44 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 15:45 GMT 22.05.2026)
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
حصري
وضع محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية على نواب في "حزب الله" اللبناني ومسؤولين أمنيين في حركة أمل، في إطار "مرحلة جديدة يدخلها لبنان ونهاية حقبة وجوده ضمن محور معين بدأ يتفكك وينتهي دوره بالتزامن مع الحرب على إيران".
وأوضح شبيب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، "صعوبة تأقلم الدولية العميقة في لبنان مع الواقع الجديد، ورفض جزء كبير من الدولة اللبنانية الدخول في هذه المرحلة، مع احتمال تصاعد الأحداث بما ينتهي إلى إحداث التغيير المطلوب في لبنان".
واعتبر أن "الجناح الأمني والعسكري في حركة أمل هو المقصود، وأن هذه العقوبات تقتصر على حرية الانتقال والسفر إلى أماكن معينة، والتعامل المصرفي والمالي، إلى جانب مجموعة من الحقوق والحريات".
ورأى أن "موقف "حزب الله" اللبناني يعكس "استمراره في التموضع ضمن المعركة التي يخوضها من منطلقاته"، وأن "أي امتناع من جهات وأفراد داخل هذه المؤسسات في مواقع قيادية ومن جهات سياسية وتنظيمات عسكرية وأمنية موجودة في لبنان، يهدف إلى إبقاء لبنان في المرحلة السابقة".
وحول إلغاء تجريم التعامل مع إسرائيل، رأى محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، أن "لبنان قد يصل إلى ذلك في مرحلة تشهد تتويج مسار تفاوضي سياسي أو أمني، بما يسمح بفتح صفحة جديدة تعكس مستوى العلاقات مع إسرائيل، إلا أن إجراء تعديلات مسبقة على القانون، من دون أفق سيكون أمرا عبثيا من الجانب اللبناني".
النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، الدكتور إيهاب حمادة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
نائب لبناني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا وتنذر بوجود مخطط يستهدف الجيش اللبناني
11:20 GMT
وأوضح أن "تسمية إسرائيل بـ"العدو" غير موجودة في أي نص قانوني ضمن المنظومة القانونية اللبنانية، وأن "النص الوحيد الذي يتناول إسرائيل هو قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، تطبيقا لقرارات جامعة الدول العربية بالمقاطعة الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويجرّم في مادته الأولى التعامل الاقتصادي والتجاري، أو أي تعامل من أي نوع آخر، مع أي كيان أو شخص موجود أو مقيم ويحمل الجنسية الإسرائيلية"، وأن إضافة عبارة "أي تعامل من أي نوع آخر" يجري التوسع في تطبيقها لتجريم مختلف أشكال التواصل مع إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала