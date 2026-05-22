https://sarabic.ae/20260522/نيويورك-تمنح-سكانها-فرصة-ذهبية-لحضور-مونديال-2026-1113647277.html
نيويورك تمنح سكانها فرصة "ذهبية" لحضور مونديال 2026
نيويورك تمنح سكانها فرصة "ذهبية" لحضور مونديال 2026
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية يتيح لسكان المدينة شراء تذاكر مباريات... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T11:43+0000
2026-05-22T11:43+0000
2026-05-22T11:43+0000
مجتمع
مدينة نيويورك
الأخبار
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101558795_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_643852489fa94bc108ee82fff4436859.jpg
ونشر ممداني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الخميس، أوضح من خلالها أنه سيتم تخصيص ألف تذكرة تشمل حضور خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في الأدوار الإقصائية.وأفاد بأن هذه المباريات ستقام على ملعب "ميتلايف ستاديوم" بمدينة نيويورك، إلى جانب توفير وسائل نقل مجانية ذهابا وإيابا للمشجعين.وجاء هذا التفاهم في نيويروك بعد مفاوضات مطولة، وسط مخاوف من "فيفا" من أن يؤدي هذا النموذج إلى مطالب مشابهة من مدن مستضيفة أمريكية أخرى، وهو ما قد يخلق سابقة في سياسات تسعير التذاكر للبطولة. وتقرر اعتماد نظام قرعة خاص لسكان نيويورك فقط، وذلك بحد أقصى 50 ألف مشاركة يوميا، بهدف ضمان العدالة في توزيع التذاكر ومنع السوق السوداء وإعادة البيع، مع تسليم التذاكر بشكل مباشر للمشجعين قبل المباريات عبر نقاط انطلاق الحافلات. وأكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أن الهدف من المبادرة هو تمكين سكان المدينة، وخاصة الطبقة العاملة، من حضور هذا الحدث العالمي. وقال ممداني إن "كأس العالم ستقام في قلب نيويورك، ويجب أن تكون متاحة للجميع، حيث سيتمكن ألف مشجع من دخول المدرجات مقابل تكلفة رمزية ورحلة مجانية".وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260521/خبرة-لا-تشيخ-أبرز-المدربين-كبار-السن-في-تاريخ-كأس-العالم-1113626080.html
مدينة نيويورك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101558795_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4af90bc559e47090840ba2690aac1d84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مدينة نيويورك, الأخبار, رياضة
مدينة نيويورك, الأخبار, رياضة
نيويورك تمنح سكانها فرصة "ذهبية" لحضور مونديال 2026
أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية يتيح لسكان المدينة شراء تذاكر مباريات المونديال مقابل 50 دولارا فقط.
ونشر ممداني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الخميس، أوضح من خلالها أنه سيتم تخصيص ألف تذكرة تشمل حضور خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في الأدوار الإقصائية.
وأفاد بأن هذه المباريات ستقام على ملعب "ميتلايف ستاديوم" بمدينة نيويورك، إلى جانب توفير وسائل نقل مجانية ذهابا وإيابا للمشجعين.
وجاء هذا التفاهم في نيويروك بعد مفاوضات مطولة، وسط مخاوف من "فيفا" من أن يؤدي هذا النموذج إلى مطالب مشابهة من مدن مستضيفة أمريكية أخرى، وهو ما قد يخلق سابقة في سياسات تسعير التذاكر للبطولة.
وتقرر اعتماد نظام قرعة خاص لسكان نيويورك فقط، وذلك بحد أقصى 50 ألف مشاركة يوميا، بهدف ضمان العدالة في توزيع التذاكر ومنع السوق السوداء وإعادة البيع، مع تسليم التذاكر بشكل مباشر للمشجعين قبل المباريات عبر نقاط انطلاق الحافلات.
وأكد عمدة مدينة نيويورك
الأمريكية أن الهدف من المبادرة هو تمكين سكان المدينة، وخاصة الطبقة العاملة، من حضور هذا الحدث العالمي.
وقال ممداني إن "كأس العالم ستقام في قلب نيويورك، ويجب أن تكون متاحة للجميع، حيث سيتمكن ألف مشجع من دخول المدرجات مقابل تكلفة رمزية ورحلة مجانية".
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك
.