نيويورك تمنح سكانها فرصة "ذهبية" لحضور مونديال 2026

سبوتنيك عربي

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية يتيح لسكان المدينة شراء تذاكر مباريات... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

ونشر ممداني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الخميس، أوضح من خلالها أنه سيتم تخصيص ألف تذكرة تشمل حضور خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في الأدوار الإقصائية.وأفاد بأن هذه المباريات ستقام على ملعب "ميتلايف ستاديوم" بمدينة نيويورك، إلى جانب توفير وسائل نقل مجانية ذهابا وإيابا للمشجعين.وجاء هذا التفاهم في نيويروك بعد مفاوضات مطولة، وسط مخاوف من "فيفا" من أن يؤدي هذا النموذج إلى مطالب مشابهة من مدن مستضيفة أمريكية أخرى، وهو ما قد يخلق سابقة في سياسات تسعير التذاكر للبطولة. وتقرر اعتماد نظام قرعة خاص لسكان نيويورك فقط، وذلك بحد أقصى 50 ألف مشاركة يوميا، بهدف ضمان العدالة في توزيع التذاكر ومنع السوق السوداء وإعادة البيع، مع تسليم التذاكر بشكل مباشر للمشجعين قبل المباريات عبر نقاط انطلاق الحافلات. وأكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أن الهدف من المبادرة هو تمكين سكان المدينة، وخاصة الطبقة العاملة، من حضور هذا الحدث العالمي. وقال ممداني إن "كأس العالم ستقام في قلب نيويورك، ويجب أن تكون متاحة للجميع، حيث سيتمكن ألف مشجع من دخول المدرجات مقابل تكلفة رمزية ورحلة مجانية".وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

