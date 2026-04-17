ترامب: ممداني "يدمر" نيويورك والوضع يزداد سوءا
ترامب: ممداني "يدمر" نيويورك والوضع يزداد سوءا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بأن عمدة نيويورك، زهران ممداني، "يدمر" المدينة، مؤكدًا أن الوضع هناك يزداد سوءًا. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T02:59+0000
2026-04-17T02:59+0000
2026-04-17T02:59+0000
وكتب ترامب عبر منصة "تراث سوشيال": "للأسف، العمدة (زهران) ممداني يدمر نيويورك. ليس لديها فرصة. لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساهم في فشلها. الوضع سيزداد سوءًا فقط. سياسات الضرائب ثم الضرائب ثم الضرائب خاطئة للغاية. الناس يفرون. يجب عليهم تغيير أساليبهم، وبسرعة. لقد أثبت التاريخ أن هذه "الأمور" ببساطة لا تنجح".يُذكر أن ممداني فاز في انتخابات بلدية مدينة نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليصبح أصغر عمدة في القرن الحادي والعشرين وأول مسلم يتولى هذا المنصب.ويدعو ممداني إلى إنشاء متاجر بقالة تقدم سلعًا بأسعار معقولة، وتجميد الإيجارات في بعض مناطق المدينة، وإلغاء رسوم الحافلات.وكان ترامب قد وصف ممداني في وقت سابق بأنه "شيوعي"، وتعهد بقطع المساعدات الفيدرالية عن مدينة نيويورك.
مدينة نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
ترامب, مدينة نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: ممداني "يدمر" نيويورك والوضع يزداد سوءا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بأن عمدة نيويورك، زهران ممداني، "يدمر" المدينة، مؤكدًا أن الوضع هناك يزداد سوءًا.
وكتب ترامب عبر منصة "تراث سوشيال": "للأسف، العمدة (زهران) ممداني يدمر نيويورك. ليس لديها فرصة. لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساهم في فشلها. الوضع سيزداد سوءًا فقط. سياسات الضرائب ثم الضرائب ثم الضرائب خاطئة للغاية. الناس يفرون. يجب عليهم تغيير أساليبهم، وبسرعة. لقد أثبت التاريخ أن هذه "الأمور" ببساطة لا تنجح".
يُذكر أن ممداني فاز في انتخابات بلدية مدينة نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليصبح أصغر عمدة في القرن الحادي والعشرين وأول مسلم يتولى هذا المنصب.
ويدعو ممداني إلى إنشاء متاجر بقالة تقدم سلعًا
بأسعار معقولة، وتجميد الإيجارات في بعض مناطق المدينة، وإلغاء رسوم الحافلات.
وكان ترامب قد وصف ممداني في وقت سابق بأنه "شيوعي"، وتعهد بقطع المساعدات الفيدرالية عن مدينة نيويورك.