ممداني يدعو لزيادة الضرائب 2% على أثرياء نيويورك
دعا رئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، الأربعاء، إلى زيادة الضرائب اثنين بالمئة على سكان نيويورك الذين يتقاضون أكثر من مليون دولار سنويًا، إلى جانب زيادة
وفي شهادته أمام جلسة مجلس شيوخ الولاية لمناقشة ميزانيتها لعام 2026، قال ممداني إن عجز ميزانية المدينة انخفض من 12 مليار دولار إلى سبعة مليارات من خلال "اتخاذ موقف صارم بشأن المدخرات دون المساس بخدمات المدينة، ودمج تقديرات الإيرادات والمكافآت المحدثة واستخدام الاحتياطيات السنوية".وعلى الرغم من تقلص العجز في الميزانية، قال ممداني إن نيويورك "تقف على حافة الهاوية"، مؤكداً: "أعتقد أن الأفراد الأكثر ثراءً والشركات الأكثر ربحية يجب أن يقدموا إسهامات.. أكبر ليتمكن الجميع من العيش بكرامة".وأضاف: "لهذا السبب، أطلب زيادة ضريبة الدخل الشخصي اثنين بالمئة على سكان نيويورك الأكثر ثراءً إلى جانب رفع ضريبة الشركات".ومن المقرر أن يصدر ممداني الميزانية الأولية للمدينة يوم الثلاثاء، وتشمل الاقتراحات التي كان قد طرحها في الأساس خلال حملته الانتخابية.وسيتعين على حاكمة نيويورك الديمقراطية، كاثي هوكول، الموافقة على أي زيادة ضريبية يقترحها ممداني، على الرغم من أن الحاكمة، التي قدمت ميزانيتها الشهر الماضي، أكدت معارضتها لأي زيادة ضريبية في الولاية.وقالت هوكول الشهر الماضي: "نحن قادرون على القيام باستثمارات قادرة على إحداث تغيير إيجابي في مستقبلنا دون رفع الضرائب.. دون إثقال كاهل الجيل المقبل بديون هائلة".
دعا رئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، الأربعاء، إلى زيادة الضرائب اثنين بالمئة على سكان نيويورك الذين يتقاضون أكثر من مليون دولار سنويًا، إلى جانب زيادة معدل الضريبة على الشركات في الولاية.
وفي شهادته أمام جلسة مجلس شيوخ الولاية لمناقشة ميزانيتها لعام 2026، قال ممداني إن عجز ميزانية المدينة انخفض من 12 مليار دولار إلى سبعة مليارات من خلال "اتخاذ موقف صارم بشأن المدخرات دون المساس بخدمات المدينة، ودمج تقديرات الإيرادات والمكافآت المحدثة واستخدام الاحتياطيات السنوية".
وعلى الرغم من تقلص العجز في الميزانية، قال ممداني إن نيويورك "تقف على حافة الهاوية"، مؤكداً: "أعتقد أن الأفراد الأكثر ثراءً والشركات الأكثر ربحية يجب أن يقدموا إسهامات.. أكبر ليتمكن الجميع من العيش بكرامة".
وأضاف: "لهذا السبب، أطلب زيادة ضريبة الدخل الشخصي اثنين بالمئة على سكان نيويورك الأكثر ثراءً إلى جانب رفع ضريبة الشركات".
وقال ممداني إن زيادة الضرائب اثنين بالمئة ستخفض عجز ميزانية المدينة إلى النصف تقريبًا. وكان قد طالب خلال حملته الانتخابية بزيادة معدل ضريبة الشركات في نيويورك من 7.25 إلى 11.5 بالمئة.
ومن المقرر أن يصدر ممداني الميزانية الأولية للمدينة
يوم الثلاثاء، وتشمل الاقتراحات التي كان قد طرحها في الأساس خلال حملته الانتخابية.
وسيتعين على حاكمة نيويورك الديمقراطية، كاثي هوكول، الموافقة على أي زيادة ضريبية يقترحها ممداني
، على الرغم من أن الحاكمة، التي قدمت ميزانيتها الشهر الماضي، أكدت معارضتها لأي زيادة ضريبية في الولاية.
وقالت هوكول الشهر الماضي: "نحن قادرون على القيام باستثمارات قادرة على إحداث تغيير إيجابي في مستقبلنا دون رفع الضرائب.. دون إثقال كاهل الجيل المقبل بديون هائلة".