استنفار أمني قرب سقطرى.. زورق مجهول يقترب من ناقلة وفريق الحماية يتدخل فورا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن فريق الأمن المسلح التابع لناقلة نفط أطلق طلقات تحذيرية على قارب صغير مشبوه اقترب من السفينة شمال جزيرة سقطرى...
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن فريق الأمن المسلح التابع لناقلة نفط أطلق طلقات تحذيرية على قارب صغير مشبوه اقترب من السفينة شمال جزيرة سقطرى اليمنية.
وأوضحت الهيئة في بيان، فجر اليوم السبت، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادثة على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرى، إذ أكد مسؤول الأمن في شركة الناقلة أن زورقا صغيرا يقل 5 أشخاص اقترب من السفينة أثناء إبحارها.
وأضافت الهيئة أن فريق الحماية المسلح على متن الناقلة بادر بإطلاق طلقات تحذيرية، ما دفع القارب إلى تغيير مساره والابتعاد عن الناقلة.
وأكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن السلطات المختصة بدأت تحقيقا في ملابسات الحادثة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.