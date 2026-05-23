الجيش الإسرائيلي يدخل "حالة تأهب قصوى"... هل تندلع الحرب مع إيران مجددا؟
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة "التأهب القصوى" تحسبا لاحتمال تجدد التصعيد العسكري مع إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المفاوضات بين واشنطن...
2026-05-23T06:57+0000
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، في تقرير لها أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لاحتمال إقدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، في ظل تنسيق وثيق بين تل أبيب وواشنطن، مع توقعات بأن أي هجوم محتمل، "قد يقع خلال أيام". وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب البقاء في واشنطن وعدم حضور حفل زفاف نجله، بسبب "التطورات الأخيرة"، بالتزامن مع جهود وساطة تقودها باكستان وقطر لمحاولة إنقاذ المفاوضات المتعثرة مع طهران. ونقلت القناة عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من مسار التفاوض، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الإحباط قد يدفعه لاتخاذ قرار بشأن "عمل حاسم" ضد إيران بهدف إعلان النصر وإنهاء المواجهة. في المقابل، أبدت إسرائيل مخاوف من التوصل إلى اتفاق يمنح طهران تخفيفا للعقوبات دون معالجة ملفي البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مؤكدة وجود تفاهم مع واشنطن يقضي بعدم السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم.
06:51 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 06:57 GMT 23.05.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة "التأهب القصوى" تحسبا لاحتمال تجدد التصعيد العسكري مع إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تنتهي دون اتفاق.
