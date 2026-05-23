الجيش الإسرائيلي يدخل "حالة تأهب قصوى"... هل تندلع الحرب مع إيران مجددا؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260523/الجيش-الإسرائيلي-يدخل-حالة-تأهب-قصوى-هل-تندلع-الحرب-مع-إيران-مجددا-1113671920.html
الجيش الإسرائيلي يدخل "حالة تأهب قصوى"... هل تندلع الحرب مع إيران مجددا؟
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة "التأهب القصوى" تحسبا لاحتمال تجدد التصعيد العسكري مع إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المفاوضات بين واشنطن... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، في تقرير لها أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لاحتمال إقدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، في ظل تنسيق وثيق بين تل أبيب وواشنطن، مع توقعات بأن أي هجوم محتمل، "قد يقع خلال أيام". وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب البقاء في واشنطن وعدم حضور حفل زفاف نجله، بسبب "التطورات الأخيرة"، بالتزامن مع جهود وساطة تقودها باكستان وقطر لمحاولة إنقاذ المفاوضات المتعثرة مع طهران. ونقلت القناة عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من مسار التفاوض، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الإحباط قد يدفعه لاتخاذ قرار بشأن "عمل حاسم" ضد إيران بهدف إعلان النصر وإنهاء المواجهة. في المقابل، أبدت إسرائيل مخاوف من التوصل إلى اتفاق يمنح طهران تخفيفا للعقوبات دون معالجة ملفي البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مؤكدة وجود تفاهم مع واشنطن يقضي بعدم السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم.
أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة "التأهب القصوى" تحسبا لاحتمال تجدد التصعيد العسكري مع إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تنتهي دون اتفاق.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، في تقرير لها أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لاحتمال إقدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، في ظل تنسيق وثيق بين تل أبيب وواشنطن، مع توقعات بأن أي هجوم محتمل، "قد يقع خلال أيام".
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب البقاء في واشنطن وعدم حضور حفل زفاف نجله، بسبب "التطورات الأخيرة"، بالتزامن مع جهود وساطة تقودها باكستان وقطر لمحاولة إنقاذ المفاوضات المتعثرة مع طهران.
ونقلت القناة عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من مسار التفاوض، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الإحباط قد يدفعه لاتخاذ قرار بشأن "عمل حاسم" ضد إيران بهدف إعلان النصر وإنهاء المواجهة.
في المقابل، أبدت إسرائيل مخاوف من التوصل إلى اتفاق يمنح طهران تخفيفا للعقوبات دون معالجة ملفي البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مؤكدة وجود تفاهم مع واشنطن يقضي بعدم السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم.
