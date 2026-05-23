تقارير: جهاز الخدمة السرية الأمريكية يحيد متسللا أطلق النار قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
2026-05-23T23:50+0000
وأضافت التقارير، أنه لم يُعرف عدد الطلقات التي أُطلقت رداً على ذلك.وإلى أشار مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي إصابة شخصين في إطلاق نار قرب البيت الأبيض أحدهما المشتبه به، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وأكد أن المشتبه به أطلق النار على رجال شرطة في نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، مشيرا إلى احتواء الوضع في مكان الحادث دون إصابة أي من أفراد إنفاذ القانون.كان صحفيون أمريكيون أفادوا أنه سُمع دويّ إطلاق نار خارج البيت الأبيض. ما بين 20 و30 طلقة تقريبًا"، مؤكدين أيضًا أن الصحفيين طُلب منهم التوجه إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن رجلاً مسلحاً أطلق ثلاث رصاصات باتجاه البيت الأبيض، وأن جهاز الخدمة السرية تمكن من تحييد المتسلل بإطلاق النار عليه.
وأضافت التقارير، أنه لم يُعرف عدد الطلقات التي أُطلقت رداً على ذلك.
وأشارت التقارير إلى إصابة أحد المارة خلال تبادل إطلاق النار قرب البيت الأبيض
، ولا يزال وضعه الصحي مجهولاً.
وإلى أشار مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي إصابة شخصين في إطلاق نار قرب البيت الأبيض أحدهما المشتبه به، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأكد أن المشتبه به أطلق النار على رجال شرطة في نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، مشيرا إلى احتواء الوضع في مكان الحادث دون إصابة أي من أفراد إنفاذ القانون.
كان صحفيون أمريكيون أفادوا أنه سُمع دويّ إطلاق نار خارج البيت الأبيض. ما بين 20 و30 طلقة تقريبًا"، مؤكدين أيضًا أن الصحفيين طُلب منهم التوجه إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.