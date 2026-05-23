دراسة: اكتشاف سر في دماغ الإنسان يظهر فجأة عند سن الرابعة

سبوتنيك عربي

كشف علماء أعصاب في دراسة حديثة عن تطور لافت في دماغ الإنسان، يتمثل في بدء هيمنة النصف الأيسر من الدماغ على معالجة اللغة والكلام منذ سن الرابعة، وهي سمة تُعد من... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T15:15+0000

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن شبكات اللغة في الدماغ تبدأ بإظهار تنظيم متقدم في مرحلة مبكرة من الطفولة، رغم استمرار نموها وتطورها حتى سن السادسة عشرة، وفقا لموقع "ميديكال إكبريس". واعتمد الباحثون على تحليل صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لمئات الأطفال والمراهقين الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عامًا، بهدف تتبع استجابة الدماغ للكلام واللغة. وخلال التجارب، استمع المشاركون إلى قصص صوتية ومقاطع من برامج تعليمية وبودكاست، فيما راقب العلماء نشاط مناطق اللغة في الدماغ، وقارنوا الاستجابات العصبية للكلام المفهوم بأخرى لكلمات غير مفهومة. إلا أن الباحثين لاحظوا أن النصف الأيسر من الدماغ كان المسيطر على معالجة اللغة حتى لدى الأطفال في سن الرابعة. وقال البروفيسور جون غابرييلي، أحد المشرفين على الدراسة، إن الدماغ يبدأ منذ هذا العمر المبكر بالعمل بطريقة تشبه إلى حد كبير دماغ البالغين فيما يتعلق بتنظيم اللغة والكلام. ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تسهم مستقبلًا في فهم اضطرابات مثل عسر القراءة والتوحد، خاصة أن بعض النظريات السابقة كانت تربط استخدام النصف الأيمن للغة بوجود تأخر في النمو. وتشير البيانات الجديدة إلى أن اختلاف طرق معالجة اللغة لدى بعض الأطفال قد يعكس تنوعًا في الأنماط الدماغية، وليس بالضرورة مؤشرًا على اضطراب في التطور العصبي. ويعتزم الباحثون مواصلة دراساتهم لفهم كيفية تشكل مراكز اللغة لدى الأطفال الأصغر سنًا، بما في ذلك خلال الأشهر الأولى من الحياة.

