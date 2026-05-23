دراسة: اكتشاف سر في دماغ الإنسان يظهر فجأة عند سن الرابعة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: اكتشاف سر في دماغ الإنسان يظهر فجأة عند سن الرابعة
دراسة: اكتشاف سر في دماغ الإنسان يظهر فجأة عند سن الرابعة
سبوتنيك عربي
كشف علماء أعصاب في دراسة حديثة عن تطور لافت في دماغ الإنسان، يتمثل في بدء هيمنة النصف الأيسر من الدماغ على معالجة اللغة والكلام منذ سن الرابعة، وهي سمة تُعد من... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن شبكات اللغة في الدماغ تبدأ بإظهار تنظيم متقدم في مرحلة مبكرة من الطفولة، رغم استمرار نموها وتطورها حتى سن السادسة عشرة، وفقا لموقع "ميديكال إكبريس". واعتمد الباحثون على تحليل صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لمئات الأطفال والمراهقين الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عامًا، بهدف تتبع استجابة الدماغ للكلام واللغة. وخلال التجارب، استمع المشاركون إلى قصص صوتية ومقاطع من برامج تعليمية وبودكاست، فيما راقب العلماء نشاط مناطق اللغة في الدماغ، وقارنوا الاستجابات العصبية للكلام المفهوم بأخرى لكلمات غير مفهومة. إلا أن الباحثين لاحظوا أن النصف الأيسر من الدماغ كان المسيطر على معالجة اللغة حتى لدى الأطفال في سن الرابعة. وقال البروفيسور جون غابرييلي، أحد المشرفين على الدراسة، إن الدماغ يبدأ منذ هذا العمر المبكر بالعمل بطريقة تشبه إلى حد كبير دماغ البالغين فيما يتعلق بتنظيم اللغة والكلام. ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تسهم مستقبلًا في فهم اضطرابات مثل عسر القراءة والتوحد، خاصة أن بعض النظريات السابقة كانت تربط استخدام النصف الأيمن للغة بوجود تأخر في النمو. وتشير البيانات الجديدة إلى أن اختلاف طرق معالجة اللغة لدى بعض الأطفال قد يعكس تنوعًا في الأنماط الدماغية، وليس بالضرورة مؤشرًا على اضطراب في التطور العصبي. ويعتزم الباحثون مواصلة دراساتهم لفهم كيفية تشكل مراكز اللغة لدى الأطفال الأصغر سنًا، بما في ذلك خلال الأشهر الأولى من الحياة.
دراسة: اكتشاف سر في دماغ الإنسان يظهر فجأة عند سن الرابعة

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورطفل يجمع أواق الخريف في الحديقة العامة في بلدة غاتشينا، إقليم لينينغراد، روسيا 27 سبتمبر 2020
طفل يجمع أواق الخريف في الحديقة العامة في بلدة غاتشينا، إقليم لينينغراد، روسيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
كشف علماء أعصاب في دراسة حديثة عن تطور لافت في دماغ الإنسان، يتمثل في بدء هيمنة النصف الأيسر من الدماغ على معالجة اللغة والكلام منذ سن الرابعة، وهي سمة تُعد من أبرز خصائص دماغ البالغين.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن شبكات اللغة في الدماغ تبدأ بإظهار تنظيم متقدم في مرحلة مبكرة من الطفولة، رغم استمرار نموها وتطورها حتى سن السادسة عشرة، وفقا لموقع "ميديكال إكبريس".
واعتمد الباحثون على تحليل صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لمئات الأطفال والمراهقين الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عامًا، بهدف تتبع استجابة الدماغ للكلام واللغة.
وخلال التجارب، استمع المشاركون إلى قصص صوتية ومقاطع من برامج تعليمية وبودكاست، فيما راقب العلماء نشاط مناطق اللغة في الدماغ، وقارنوا الاستجابات العصبية للكلام المفهوم بأخرى لكلمات غير مفهومة.
وأظهرت النتائج أن الأطفال الأكبر سنًا يمتلكون ترابطًا أقوى بين مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة، ما يعزز قدرتهم على فهم وتحليل الكلام.
إلا أن الباحثين لاحظوا أن النصف الأيسر من الدماغ كان المسيطر على معالجة اللغة حتى لدى الأطفال في سن الرابعة.
وقال البروفيسور جون غابرييلي، أحد المشرفين على الدراسة، إن الدماغ يبدأ منذ هذا العمر المبكر بالعمل بطريقة تشبه إلى حد كبير دماغ البالغين فيما يتعلق بتنظيم اللغة والكلام.
ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تسهم مستقبلًا في فهم اضطرابات مثل عسر القراءة والتوحد، خاصة أن بعض النظريات السابقة كانت تربط استخدام النصف الأيمن للغة بوجود تأخر في النمو.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن اختلاف طرق معالجة اللغة لدى بعض الأطفال قد يعكس تنوعًا في الأنماط الدماغية، وليس بالضرورة مؤشرًا على اضطراب في التطور العصبي.
ويعتزم الباحثون مواصلة دراساتهم لفهم كيفية تشكل مراكز اللغة لدى الأطفال الأصغر سنًا، بما في ذلك خلال الأشهر الأولى من الحياة.
