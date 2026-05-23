رونالدو يوجه رسالة الختام لجماهير النصر السعودي
سبوتنيك عربي
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق مع نهاية الموسم المحلي. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T18:28+0000
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق مع نهاية الموسم المحلي.
وتمكن النصر من التتويج بلقب دوري روشن السعودي بعد فترة غياب طويلة منذ موسم 2018-2019، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بعدما أنهى الموسم في صدارة الترتيب متفوقا بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.
وكتب رونالدو تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "يا نصراوية.. ما أروع هذا الموسم. من اليوم الأول، كنا نعرف ما نريده والمطلوب منّا للوصول إليه".
وأضاف: "عملنا، وناضلنا، وأعطينا كل شيء في كل تدريب وكل مباراة".
وتابع رونالدو: "لم يكن الطريق سهلا، لكننا فعلناها معا".
واختتم اللاعب البرتغالي رسالته قائلا: "شكرا لكم لأنكم آمنتم بنا ووقفتم إلى جانبنا في كل خطوة في الطريق".
يُذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، ونجح في التتويج مع الفريق بلقبين فقط هما كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 ودوري روشن السعودي.
كما تُوّج هدافًا للدوري السعودي في موسمين متتاليين، قبل أن يفقد اللقب هذا الموسم لصالح المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس لاعب القادسية.