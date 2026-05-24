https://sarabic.ae/20260524/شركات-دفاع-بريطانية-تنتقل-إلى-الولايات-المتحدة-بسبب-تدهور-بيئة-الأعمال-وتقليص-البيروقراطية-1113692832.html

شركات دفاع بريطانية تنتقل إلى الولايات المتحدة بسبب تدهور بيئة الأعمال

شركات دفاع بريطانية تنتقل إلى الولايات المتحدة بسبب تدهور بيئة الأعمال

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إعلامية بأن شركات دفاع بريطانية بدأت في الانتقال إلى الولايات المتحدة نتيجة ما وصفته بارتفاع مستويات التنظيم والقيود الإدارية وتدهور بيئة الأعمال... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T04:23+0000

2026-05-24T04:23+0000

2026-05-24T05:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

الدفاع

الدفاع البريطانية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102789/19/1027891981_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9e1be08c3e496e13e47c761d864f895a.jpg

وأشارت التقارير إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدفاع يسعى إلى نقل أعماله إلى الولايات المتحدة، مستفيدًا من حجم السوق الأمريكي الأكبر والأكثر نشاطًا، في ظل حالة من عدم اليقين والبيروقراطية في المملكة المتحدة.وأضاف كرافن أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ميزانية دفاع في تاريخها، بينما أطلقت أوروبا مبادرات تمويلية جديدة، لافتًا إلى أن بريطانيا تراجعت إلى المرتبة الثانية عشرة في إنفاق الناتو على الدفاع، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة سابقًا.وذكر مصدر آخر في القطاع أن ما لا يقل عن خمس شركات بريطانية في مجالي الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي الدفاعي تخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة. وأوضحت التقارير أن المشكلة تفاقمت مؤخرًا بسبب تأخر إصدار خطة الاستثمار الدفاعي، والتي كان من المقرر نشرها في خريف عام 2025، لكنها تأجلت بسبب فجوة في ميزانية الدفاع تقدر بنحو 38 مليار دولار.وأضافت أن الخطة الممتدة لعشر سنوات كان من المتوقع أن تخصص نحو 300 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في قطاع الدفاع البريطاني، فيما أشارت الصحيفة إلى إفلاس إحدى شركات الطيران البريطانية التي كانت تعمل على تطوير بدائل لطائرات فريق “ريد آروز” الاستعراضي، نتيجة تأخر التمويل.

https://sarabic.ae/20260522/بريطانيا-تسجل-أكبر-عجز-مالي-منذ-جائحة-كورنا-1113665809.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الدفاع, الدفاع البريطانية, العالم