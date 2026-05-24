شركات دفاع بريطانية تنتقل إلى الولايات المتحدة بسبب تدهور بيئة الأعمال
أفادت تقارير إعلامية بأن شركات دفاع بريطانية بدأت في الانتقال إلى الولايات المتحدة نتيجة ما وصفته بارتفاع مستويات التنظيم والقيود الإدارية وتدهور بيئة الأعمال...
2026-05-24T05:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
الدفاع
الدفاع البريطانية
العالم
04:23 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 05:33 GMT 24.05.2026)
أفادت تقارير إعلامية بأن شركات دفاع بريطانية بدأت في الانتقال إلى الولايات المتحدة نتيجة ما وصفته بارتفاع مستويات التنظيم والقيود الإدارية وتدهور بيئة الأعمال في بريطانيا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن ممثلين في القطاع.
وأشارت التقارير إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدفاع يسعى إلى نقل أعماله إلى الولايات المتحدة، مستفيدًا من حجم السوق الأمريكي الأكبر والأكثر نشاطًا، في ظل حالة من عدم اليقين والبيروقراطية في المملكة المتحدة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الدفاعية البريطاني مجموعة "ADS"، كيفن كرافن، إن السوق الأمريكية كانت دائمًا جاذبة للشركات، لكن مشكلة “هجرة العقول” في قطاع الدفاع أصبحت أكثر حدة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء الذين يدرسون الانتقال تضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.
وأضاف كرافن أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ميزانية دفاع في تاريخها، بينما أطلقت أوروبا مبادرات تمويلية جديدة، لافتًا إلى أن بريطانيا تراجعت إلى المرتبة الثانية عشرة في إنفاق الناتو على الدفاع، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة سابقًا.
وذكر مصدر آخر في القطاع أن ما لا يقل عن خمس شركات بريطانية
في مجالي الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي الدفاعي تخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت التقارير أن المشكلة تفاقمت مؤخرًا بسبب تأخر إصدار خطة الاستثمار الدفاعي، والتي كان من المقرر نشرها في خريف عام 2025، لكنها تأجلت بسبب فجوة في ميزانية الدفاع تقدر بنحو 38 مليار دولار.
وأضافت أن الخطة الممتدة لعشر سنوات كان من المتوقع أن تخصص نحو 300 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في قطاع الدفاع البريطاني، فيما أشارت الصحيفة إلى إفلاس إحدى شركات الطيران البريطانية التي كانت تعمل على تطوير بدائل لطائرات فريق “ريد آروز” الاستعراضي، نتيجة تأخر التمويل.