قتلى في تفجير قطار يقل عسكريين في باكستان
© AP Photo / Arshad Buttمسؤولون أمنيون يفحصون موقع انفجار قنبلة في محطة للسكك الحديدية في كويتا، جنوب غرب باكستان، السبت 9 نوفمبر 2024.
ما لا يقل عن 24 شخصاً لقوا حتفهم، اليوم الأحد، في انفجار استهدف قطاراً يقل أفراداً عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وقال مسؤول لوسائل إعلام: "من بين ضحايا الهجوم الذي وقع في عاصمة الإقليم كويتا، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً، جنوداً من الجيش".
Quetta: BLA terrorists once again proved they are the sworn enemies of the innocent people of Balochistan by carrying out a cowardly vehicle-borne suicide attack on a passenger train in Quetta, targeting helpless civilians including women, children, and elderly passengers after…
وبحسب التقارير، كان قطار يمر بإشارة مرور في شامان باتاك في كويتا عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بإحدى عرباته، ما أدى إلى انفجار هائل.
Several train carriages derailed following an explosion in the Quetta–Chaman Phatak area of Pakistan. No group has claimed responsibility for the incident so far.
تسببت قوة الانفجار في انقلاب عربتين من عربات القطار واشتعال النيران فيهما. وشوهد تصاعد دخان أسود كثيف في الهواء. كما أظهرت الصور عربة قطار محطمة على جانبها، بينما كان الناس يتسلقون الحطام بحثًا عن ناجين.
وشوهد أشخاص يحملون ضحايا ملطخين بالدماء على نقالات بعيدًا عن عربة خرجت عن مسارها، بينما كانت قوات الأمن المسلحة تحرس المكان.