مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
أفاد جهاز مجلس الأمن الروسي بأن ممثلي 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا، سيحضرون إلى المنتدى الدولي الأول للأمن.
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان اليوم الأحد: "في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي سيُعقد تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026 في منطقة موسكو، في قاعتي "لايف أرينا" والحديقة المركزية "باتريوت"، سيشارك أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة... كما سيشارك في أعمال المنتدى ممثلون غير رسميين من 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا".
صرّح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، يوم ،22 مايو/ أيار الجاري، بأن عددًا من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أبدى اهتمامًا بالمشاركة في المنتدى الدولي الأول للأمن المزمع عقده نهاية أيار/مايو الجاري بضواحي موسكو تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، مؤكدًا أن هذا الأمر يدل على أن المهنية تسود في بيئة دولية معقدة.
وقال فينيديكتوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إن روسيا دولة مكتفية ذاتيًا، لكنها كانت ولا تزال منفتحة على حوار صادق ومتكافئ، حتى مع خصومها، مشيرًا إلى أن منظمي المنتدى أدركوا أن مشاركة المسؤولين الأوروبيين كانت، "على أقل تقدير، صعبة، لا سيما في ظل العداء الشديد لروسيا لدى بعضهم".
وأضاف: "مع ذلك، وجهنا دعوات لممثلي عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وقد أكد ردهم اهتمامهم بهذا الحدث الضخم. ويبدو أن الاحترافية هي السائدة في بيئة دولية معقدة"، لافتًا إلى أن سويسرا قررت إرسال ممثل رسمي رفيع المستوى.
ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الدولي للأمن برعاية مجلس الأمن الروسي خلال الفترة من 26 إلى 29 أيار/مايو 2026 في مقاطعة موسكو.
ويتضمن المنتدى عقد الاجتماع الدولي الرابع عشر لكبار ممثلي الدول المعنية بالقضايا الأمنية، إلى جانب جلسات موضوعية متنوعة تشمل مؤتمرات علمية وطاولات مستديرة وإحاطات وعروضًا تقديمية، فضلاً عن لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ومعارض متخصصة لأنشطة المؤسسات والهيئات الروسية.
وقد وُجهت الدعوات إلى أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية، فيما أكدت الغالبية مشاركتها بالفعل.