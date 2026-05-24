مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260524/مجلس-الأمن-الروسي-وفود-من-أكثر-من-120-دولة-تشارك-في-المنتدى-الدولي-الأول-للأمن-1113702040.html
مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز مجلس الأمن الروسي بأن ممثلي 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا، سيحضرون إلى المنتدى الدولي الأول للأمن. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T15:49+0000
2026-05-24T15:49+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان اليوم الأحد: "في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي سيُعقد تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026 في منطقة موسكو، في قاعتي "لايف أرينا" والحديقة المركزية "باتريوت"، سيشارك أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة... كما سيشارك في أعمال المنتدى ممثلون غير رسميين من 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا".وقال فينيديكتوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إن روسيا دولة مكتفية ذاتيًا، لكنها كانت ولا تزال منفتحة على حوار صادق ومتكافئ، حتى مع خصومها، مشيرًا إلى أن منظمي المنتدى أدركوا أن مشاركة المسؤولين الأوروبيين كانت، "على أقل تقدير، صعبة، لا سيما في ظل العداء الشديد لروسيا لدى بعضهم".وأضاف: "مع ذلك، وجهنا دعوات لممثلي عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وقد أكد ردهم اهتمامهم بهذا الحدث الضخم. ويبدو أن الاحترافية هي السائدة في بيئة دولية معقدة"، لافتًا إلى أن سويسرا قررت إرسال ممثل رسمي رفيع المستوى.ويتضمن المنتدى عقد الاجتماع الدولي الرابع عشر لكبار ممثلي الدول المعنية بالقضايا الأمنية، إلى جانب جلسات موضوعية متنوعة تشمل مؤتمرات علمية وطاولات مستديرة وإحاطات وعروضًا تقديمية، فضلاً عن لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ومعارض متخصصة لأنشطة المؤسسات والهيئات الروسية.وقد وُجهت الدعوات إلى أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية، فيما أكدت الغالبية مشاركتها بالفعل.
https://sarabic.ae/20260515/بوتين-برنامج-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-لهذا-العام-سيكون-شاملا-1113443498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن

15:49 GMT 24.05.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز مجلس الأمن الروسي بأن ممثلي 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا، سيحضرون إلى المنتدى الدولي الأول للأمن.
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان اليوم الأحد: "في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي سيُعقد تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026 في منطقة موسكو، في قاعتي "لايف أرينا" والحديقة المركزية "باتريوت"، سيشارك أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة... كما سيشارك في أعمال المنتدى ممثلون غير رسميين من 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا".

صرّح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، يوم ،22 مايو/ أيار الجاري، بأن عددًا من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أبدى اهتمامًا بالمشاركة في المنتدى الدولي الأول للأمن المزمع عقده نهاية أيار/مايو الجاري بضواحي موسكو تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، مؤكدًا أن هذا الأمر يدل على أن المهنية تسود في بيئة دولية معقدة.

وقال فينيديكتوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إن روسيا دولة مكتفية ذاتيًا، لكنها كانت ولا تزال منفتحة على حوار صادق ومتكافئ، حتى مع خصومها، مشيرًا إلى أن منظمي المنتدى أدركوا أن مشاركة المسؤولين الأوروبيين كانت، "على أقل تقدير، صعبة، لا سيما في ظل العداء الشديد لروسيا لدى بعضهم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
بوتين: برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا
15 مايو, 12:17 GMT
وأضاف: "مع ذلك، وجهنا دعوات لممثلي عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وقد أكد ردهم اهتمامهم بهذا الحدث الضخم. ويبدو أن الاحترافية هي السائدة في بيئة دولية معقدة"، لافتًا إلى أن سويسرا قررت إرسال ممثل رسمي رفيع المستوى.
ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الدولي للأمن برعاية مجلس الأمن الروسي خلال الفترة من 26 إلى 29 أيار/مايو 2026 في مقاطعة موسكو.
ويتضمن المنتدى عقد الاجتماع الدولي الرابع عشر لكبار ممثلي الدول المعنية بالقضايا الأمنية، إلى جانب جلسات موضوعية متنوعة تشمل مؤتمرات علمية وطاولات مستديرة وإحاطات وعروضًا تقديمية، فضلاً عن لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ومعارض متخصصة لأنشطة المؤسسات والهيئات الروسية.
وقد وُجهت الدعوات إلى أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية، فيما أكدت الغالبية مشاركتها بالفعل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала