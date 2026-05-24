https://sarabic.ae/20260524/مجلس-الأمن-الروسي-وفود-من-أكثر-من-120-دولة-تشارك-في-المنتدى-الدولي-الأول-للأمن-1113702040.html

مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن

مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز مجلس الأمن الروسي بأن ممثلي 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا، سيحضرون إلى المنتدى الدولي الأول للأمن. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T15:49+0000

2026-05-24T15:49+0000

2026-05-24T15:49+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg

وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان اليوم الأحد: "في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي سيُعقد تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026 في منطقة موسكو، في قاعتي "لايف أرينا" والحديقة المركزية "باتريوت"، سيشارك أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة... كما سيشارك في أعمال المنتدى ممثلون غير رسميين من 12 دولة غير صديقة، الذين يدعمون بنشاط تطوير علاقات بنّاءة مع روسيا".وقال فينيديكتوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إن روسيا دولة مكتفية ذاتيًا، لكنها كانت ولا تزال منفتحة على حوار صادق ومتكافئ، حتى مع خصومها، مشيرًا إلى أن منظمي المنتدى أدركوا أن مشاركة المسؤولين الأوروبيين كانت، "على أقل تقدير، صعبة، لا سيما في ظل العداء الشديد لروسيا لدى بعضهم".وأضاف: "مع ذلك، وجهنا دعوات لممثلي عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وقد أكد ردهم اهتمامهم بهذا الحدث الضخم. ويبدو أن الاحترافية هي السائدة في بيئة دولية معقدة"، لافتًا إلى أن سويسرا قررت إرسال ممثل رسمي رفيع المستوى.ويتضمن المنتدى عقد الاجتماع الدولي الرابع عشر لكبار ممثلي الدول المعنية بالقضايا الأمنية، إلى جانب جلسات موضوعية متنوعة تشمل مؤتمرات علمية وطاولات مستديرة وإحاطات وعروضًا تقديمية، فضلاً عن لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ومعارض متخصصة لأنشطة المؤسسات والهيئات الروسية.وقد وُجهت الدعوات إلى أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية، فيما أكدت الغالبية مشاركتها بالفعل.

https://sarabic.ae/20260515/بوتين-برنامج-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-لهذا-العام-سيكون-شاملا-1113443498.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم