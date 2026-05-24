مهمة منزلية بسيطة تهدئ ذهنك وفقا للعلم وتقاليد الزن

سبوتنيك عربي

غالبًا ما يُنظر إلى التنظيف الربيعي على أنه واجب، لكن العلم وتقاليد الزن تشير إلى أنه قد يكون أيضًا شكلًا هادئًا من أشكال العلاج. فمن كنس الأرضيات إلى إزالة... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T19:31+0000

قد تبدو هذه الفكرة غير منطقية في عالم تُقاس فيه الإنتاجية غالبًا بالسرعة وتعدد المهام. ومع ذلك، يبدو أن بساطة التنظيف نفسها تكمن في قوته. فعندما تكون المهمة متكررة، وجسدية، ونتائجها واضحة، فإنها تُحدث إعادة ضبط ذهنية تُشعرك بالاستقرار بشكلٍ مُدهش.لماذا يُهدئ التنظيف الدماغ؟تقول هولي شيف، الاختصاصية بعلم النفس السريري، إن الأنشطة المتكررة مثل التنظيف تُساعد على تنظيم الجهاز العصبي لأنها قابلة للتنبؤ، ومنظمة، وتؤدي إلى نتيجة واضحة. هذا المزيج مهم: فالدماغ غالبًا ما يسترخي عندما يتوقع ما سيأتي لاحقًا ويُدرك متى تكتمل المهمة، حسب ما ورد في مجلة "ساينس.أليرت".يُقدّم التنظيف أيضًا ما لا تُقدّمه العديد من المهام الذهنية: نتيجة فورية وملموسة. فمسح الغبار، وترتيب الرفوف، أو تنظيف الأرضيات، يُولّد شعورًا ملموسًا بالتقدّم، وهو شعور مُرضٍ بطريقةٍ غالبًا ما تفتقر إليها الأعمال المجردة. وبهذا المعنى، يُمكن لعملية التنظيف أن تُعيد الشعور بالسيطرة في وقتٍ قد تبدو فيه الحياة صاخبة أو خارجة عن السيطرة.تقاليد الزن والانضباط اليوميتربط المقالة بين هذه الرؤية النفسية الحديثة وممارسة زن عريقة، حيث يقضي مُتدربو الزن، المعروفون باسم رهبان أونسوي، جزءًا كبيرًا من وقتهم في التنظيف والترتيب كجزء من تدريبهم. في تعاليم الزن، لا تُعتبر حتى الأعمال المنزلية البسيطة مُشتّتة عن الحياة الروحية، بل تعبيرًا مباشرًا عنها.ويُعدّ كنس الغبار أكثر من مجرد مهمة منزلية، بل هو وسيلة رمزية وعملية للعناية بالبيئة والنفس على حد سواء.تحويل الأعمال المنزلية إلى تأملبالنسبة لمن لا يحبون التنظيف، تقترح المقالة تغييرًا في التركيز بدلًا من تغيير الموقف قسرًا. فالهدف ليس التظاهر بأن العمل ممتع، بل التعامل معه بطريقة مختلفة. وهذا يعني التمهل، وملاحظة إيقاع الحركة، والانتباه إلى التفاصيل الحسية، ومقاومة الرغبة في التسرع.تُعدّ هذه النظرة مهمة لأنّ الشعور بالإرهاق غالبًا ما ينشأ من تخيّل المهمة بأكملها دفعة واحدة. تقسيم عملية التنظيف إلى خطوات صغيرة ومحددة - مثل تنظيف سطح واحد، أو غرفة واحدة، أو رف واحد - يُمكن أن يُخفّف من الحاجز النفسي ويُسهّل البدء.معنى المكان النظيفيُقدّم ماتسوموتو، في كتابه "دليل الراهب إلى منزل نظيف وعقل نظيف"، فلسفة أوسع يُسمّيها "رعاية البيئة"، حيث يصف التنظيف بأنه وسيلة للعناية ليس فقط بالغرفة، بل بعلاقتنا بالعالم. من هذا المنظور، لا تُعدّ البيئة النظيفة مُريحة للعين فحسب، بل تحمل أيضًا إحساسًا بالاهتمام والوعي والرعاية التي يُمكن للآخرين الشعور بها.يُجادل أيضا بأنّ السلام لا يُوجد في حالة نهائية مثالية من الترتيب، بل في الفعل المُستمر لخلق مساحة - ماديًا وعقليًا. تُضفي هذه الفكرة على التنظيف بُعدًا عاطفيًا أعمق: إذ يُصبح ممارسة للصبر والتواضع والتقبّل، بدلًا من كونه سباقًا نحو الكمال.هناك أيضًا بُعد اجتماعي لهذا التفكير. يُمكن أن يُشعِر المكان النظيف بعناية بالأمان والسكينة لأنه يعكس اهتمام شخص ما، سواء كان هذا المكان منزلًا، أو معبدًا، أو أي بيئة مشتركة. بهذا المعنى، لا يُعدّ الترتيب مجرد صيانة، بل هو شكل من أشكال التواصل الهادئ.كما أنه سهل المنال. فعلى عكس صيحات العافية المكلفة، لا يتطلب التنظيف معدات خاصة أو التزامًا كبيرًا بالوقت لتحقيق فوائد نفسية. حتى فترة قصيرة من الترتيب المُركّز تُمكن من خلق زخم إيجابي، وتخفيف التوتر، وجعل المكان أكثر راحة.الدرس الأعمق ليس أن يُحبّ الجميع التنظيف، بل أن الأعمال المنزلية العادية يُمكن أن تُصبح ذات معنى نفسي عند القيام بها بانتباه وصبر وقصد. بتعبير أدق، قد يكمن طريق الهدوء في أبسط مهمة على الإطلاق: ترتيب شيء واحد في كل مرة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

