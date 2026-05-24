مهمة منزلية بسيطة تهدئ ذهنك وفقا للعلم وتقاليد الزن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260524/مهمة-منزلية-بسيطة-تهدئ-ذهنك-وفقا-للعلم-وتقاليد-الزن-1113706000.html
مهمة منزلية بسيطة تهدئ ذهنك وفقا للعلم وتقاليد الزن
مهمة منزلية بسيطة تهدئ ذهنك وفقا للعلم وتقاليد الزن
سبوتنيك عربي
غالبًا ما يُنظر إلى التنظيف الربيعي على أنه واجب، لكن العلم وتقاليد الزن تشير إلى أنه قد يكون أيضًا شكلًا هادئًا من أشكال العلاج. فمن كنس الأرضيات إلى إزالة... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T19:31+0000
2026-05-24T19:31+0000
مجتمع
علوم
رهبان
تنظيف
أعمال
تهدئة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/09/1047122042_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0f146192195fa202e69f441c03984edc.jpg
قد تبدو هذه الفكرة غير منطقية في عالم تُقاس فيه الإنتاجية غالبًا بالسرعة وتعدد المهام. ومع ذلك، يبدو أن بساطة التنظيف نفسها تكمن في قوته. فعندما تكون المهمة متكررة، وجسدية، ونتائجها واضحة، فإنها تُحدث إعادة ضبط ذهنية تُشعرك بالاستقرار بشكلٍ مُدهش.لماذا يُهدئ التنظيف الدماغ؟تقول هولي شيف، الاختصاصية بعلم النفس السريري، إن الأنشطة المتكررة مثل التنظيف تُساعد على تنظيم الجهاز العصبي لأنها قابلة للتنبؤ، ومنظمة، وتؤدي إلى نتيجة واضحة. هذا المزيج مهم: فالدماغ غالبًا ما يسترخي عندما يتوقع ما سيأتي لاحقًا ويُدرك متى تكتمل المهمة، حسب ما ورد في مجلة "ساينس.أليرت".يُقدّم التنظيف أيضًا ما لا تُقدّمه العديد من المهام الذهنية: نتيجة فورية وملموسة. فمسح الغبار، وترتيب الرفوف، أو تنظيف الأرضيات، يُولّد شعورًا ملموسًا بالتقدّم، وهو شعور مُرضٍ بطريقةٍ غالبًا ما تفتقر إليها الأعمال المجردة. وبهذا المعنى، يُمكن لعملية التنظيف أن تُعيد الشعور بالسيطرة في وقتٍ قد تبدو فيه الحياة صاخبة أو خارجة عن السيطرة.تقاليد الزن والانضباط اليوميتربط المقالة بين هذه الرؤية النفسية الحديثة وممارسة زن عريقة، حيث يقضي مُتدربو الزن، المعروفون باسم رهبان أونسوي، جزءًا كبيرًا من وقتهم في التنظيف والترتيب كجزء من تدريبهم. في تعاليم الزن، لا تُعتبر حتى الأعمال المنزلية البسيطة مُشتّتة عن الحياة الروحية، بل تعبيرًا مباشرًا عنها.ويُعدّ كنس الغبار أكثر من مجرد مهمة منزلية، بل هو وسيلة رمزية وعملية للعناية بالبيئة والنفس على حد سواء.تحويل الأعمال المنزلية إلى تأملبالنسبة لمن لا يحبون التنظيف، تقترح المقالة تغييرًا في التركيز بدلًا من تغيير الموقف قسرًا. فالهدف ليس التظاهر بأن العمل ممتع، بل التعامل معه بطريقة مختلفة. وهذا يعني التمهل، وملاحظة إيقاع الحركة، والانتباه إلى التفاصيل الحسية، ومقاومة الرغبة في التسرع.تُعدّ هذه النظرة مهمة لأنّ الشعور بالإرهاق غالبًا ما ينشأ من تخيّل المهمة بأكملها دفعة واحدة. تقسيم عملية التنظيف إلى خطوات صغيرة ومحددة - مثل تنظيف سطح واحد، أو غرفة واحدة، أو رف واحد - يُمكن أن يُخفّف من الحاجز النفسي ويُسهّل البدء.معنى المكان النظيفيُقدّم ماتسوموتو، في كتابه "دليل الراهب إلى منزل نظيف وعقل نظيف"، فلسفة أوسع يُسمّيها "رعاية البيئة"، حيث يصف التنظيف بأنه وسيلة للعناية ليس فقط بالغرفة، بل بعلاقتنا بالعالم. من هذا المنظور، لا تُعدّ البيئة النظيفة مُريحة للعين فحسب، بل تحمل أيضًا إحساسًا بالاهتمام والوعي والرعاية التي يُمكن للآخرين الشعور بها.يُجادل أيضا بأنّ السلام لا يُوجد في حالة نهائية مثالية من الترتيب، بل في الفعل المُستمر لخلق مساحة - ماديًا وعقليًا. تُضفي هذه الفكرة على التنظيف بُعدًا عاطفيًا أعمق: إذ يُصبح ممارسة للصبر والتواضع والتقبّل، بدلًا من كونه سباقًا نحو الكمال.هناك أيضًا بُعد اجتماعي لهذا التفكير. يُمكن أن يُشعِر المكان النظيف بعناية بالأمان والسكينة لأنه يعكس اهتمام شخص ما، سواء كان هذا المكان منزلًا، أو معبدًا، أو أي بيئة مشتركة. بهذا المعنى، لا يُعدّ الترتيب مجرد صيانة، بل هو شكل من أشكال التواصل الهادئ.كما أنه سهل المنال. فعلى عكس صيحات العافية المكلفة، لا يتطلب التنظيف معدات خاصة أو التزامًا كبيرًا بالوقت لتحقيق فوائد نفسية. حتى فترة قصيرة من الترتيب المُركّز تُمكن من خلق زخم إيجابي، وتخفيف التوتر، وجعل المكان أكثر راحة.الدرس الأعمق ليس أن يُحبّ الجميع التنظيف، بل أن الأعمال المنزلية العادية يُمكن أن تُصبح ذات معنى نفسي عند القيام بها بانتباه وصبر وقصد. بتعبير أدق، قد يكمن طريق الهدوء في أبسط مهمة على الإطلاق: ترتيب شيء واحد في كل مرة.
https://sarabic.ae/20260225/التغذية-السليمة-منذ-الصغر-تؤدي-دورا-حاسما-في-تشكيل-وظائف-الدماغ-مدى-الحياة-1110751306.html
https://sarabic.ae/20260207/دراسة-تكشف-أن-التأمل-يعيد-تشكيل-نشاط-الدماغ-ويهدئ-العقل-1110113736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/09/1047122042_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_e10538b5ecd8d9ee690436202fced2bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, رهبان, تنظيف, أعمال, تهدئة
علوم, رهبان, تنظيف, أعمال, تهدئة

مهمة منزلية بسيطة تهدئ ذهنك وفقا للعلم وتقاليد الزن

19:31 GMT 24.05.2026
© flickr.com / DANIEL JEDZURAتنظيف المنزل
تنظيف المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
© flickr.com / DANIEL JEDZURA
تابعنا عبر
غالبًا ما يُنظر إلى التنظيف الربيعي على أنه واجب، لكن العلم وتقاليد الزن تشير إلى أنه قد يكون أيضًا شكلًا هادئًا من أشكال العلاج. فمن كنس الأرضيات إلى إزالة الفوضى، يمكن للأعمال المنزلية العادية أن تُقدم أكثر من مجرد ترتيب الغرفة: فهي تُساعد على تهدئة الذهن، وتخفيف التوتر، واستعادة الشعور بالسيطرة.
قد تبدو هذه الفكرة غير منطقية في عالم تُقاس فيه الإنتاجية غالبًا بالسرعة وتعدد المهام. ومع ذلك، يبدو أن بساطة التنظيف نفسها تكمن في قوته. فعندما تكون المهمة متكررة، وجسدية، ونتائجها واضحة، فإنها تُحدث إعادة ضبط ذهنية تُشعرك بالاستقرار بشكلٍ مُدهش.
لماذا يُهدئ التنظيف الدماغ؟
تقول هولي شيف، الاختصاصية بعلم النفس السريري، إن الأنشطة المتكررة مثل التنظيف تُساعد على تنظيم الجهاز العصبي لأنها قابلة للتنبؤ، ومنظمة، وتؤدي إلى نتيجة واضحة. هذا المزيج مهم: فالدماغ غالبًا ما يسترخي عندما يتوقع ما سيأتي لاحقًا ويُدرك متى تكتمل المهمة، حسب ما ورد في مجلة "ساينس.أليرت".
يُقدّم التنظيف أيضًا ما لا تُقدّمه العديد من المهام الذهنية: نتيجة فورية وملموسة. فمسح الغبار، وترتيب الرفوف، أو تنظيف الأرضيات، يُولّد شعورًا ملموسًا بالتقدّم، وهو شعور مُرضٍ بطريقةٍ غالبًا ما تفتقر إليها الأعمال المجردة. وبهذا المعنى، يُمكن لعملية التنظيف أن تُعيد الشعور بالسيطرة في وقتٍ قد تبدو فيه الحياة صاخبة أو خارجة عن السيطرة.
تقاليد الزن والانضباط اليومي
تربط المقالة بين هذه الرؤية النفسية الحديثة وممارسة زن عريقة، حيث يقضي مُتدربو الزن، المعروفون باسم رهبان أونسوي، جزءًا كبيرًا من وقتهم في التنظيف والترتيب كجزء من تدريبهم. في تعاليم الزن، لا تُعتبر حتى الأعمال المنزلية البسيطة مُشتّتة عن الحياة الروحية، بل تعبيرًا مباشرًا عنها.
ويُعدّ كنس الغبار أكثر من مجرد مهمة منزلية، بل هو وسيلة رمزية وعملية للعناية بالبيئة والنفس على حد سواء.
تحويل الأعمال المنزلية إلى تأمل
بالنسبة لمن لا يحبون التنظيف، تقترح المقالة تغييرًا في التركيز بدلًا من تغيير الموقف قسرًا. فالهدف ليس التظاهر بأن العمل ممتع، بل التعامل معه بطريقة مختلفة. وهذا يعني التمهل، وملاحظة إيقاع الحركة، والانتباه إلى التفاصيل الحسية، ومقاومة الرغبة في التسرع.
توضح شيف أنه عندما يركز الشخص على إحساسه بالعمل - درجة حرارة الماء، وحركة اليد، وتكرار مسح القماش - يمكن أن يبدأ النشاط في التشبه بتمرين التأمل. وهذا يحوّل التنظيف من عبء إلى ما يشبه التأمل، حيث يُوجّه الانتباه إلى اللحظة الحاضرة بدلًا من التركيز على العمل غير المكتمل.
تُعدّ هذه النظرة مهمة لأنّ الشعور بالإرهاق غالبًا ما ينشأ من تخيّل المهمة بأكملها دفعة واحدة. تقسيم عملية التنظيف إلى خطوات صغيرة ومحددة - مثل تنظيف سطح واحد، أو غرفة واحدة، أو رف واحد - يُمكن أن يُخفّف من الحاجز النفسي ويُسهّل البدء.
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
مجتمع
التغذية السليمة منذ الصغر تؤدي دورا حاسما في تشكيل وظائف الدماغ مدى الحياة
25 فبراير, 18:10 GMT
معنى المكان النظيف
يُقدّم ماتسوموتو، في كتابه "دليل الراهب إلى منزل نظيف وعقل نظيف"، فلسفة أوسع يُسمّيها "رعاية البيئة"، حيث يصف التنظيف بأنه وسيلة للعناية ليس فقط بالغرفة، بل بعلاقتنا بالعالم. من هذا المنظور، لا تُعدّ البيئة النظيفة مُريحة للعين فحسب، بل تحمل أيضًا إحساسًا بالاهتمام والوعي والرعاية التي يُمكن للآخرين الشعور بها.
يُجادل أيضا بأنّ السلام لا يُوجد في حالة نهائية مثالية من الترتيب، بل في الفعل المُستمر لخلق مساحة - ماديًا وعقليًا. تُضفي هذه الفكرة على التنظيف بُعدًا عاطفيًا أعمق: إذ يُصبح ممارسة للصبر والتواضع والتقبّل، بدلًا من كونه سباقًا نحو الكمال.
هناك أيضًا بُعد اجتماعي لهذا التفكير. يُمكن أن يُشعِر المكان النظيف بعناية بالأمان والسكينة لأنه يعكس اهتمام شخص ما، سواء كان هذا المكان منزلًا، أو معبدًا، أو أي بيئة مشتركة. بهذا المعنى، لا يُعدّ الترتيب مجرد صيانة، بل هو شكل من أشكال التواصل الهادئ.

تكتسب هذا أهمية خاصة في وقت يشعر فيه الكثيرون بالإرهاق الذهني والضغط النفسي. يُقدّم التنظيف مزيجًا فريدًا من الحركة والنظام والشعور بالرضا الفوري، ما يجعله من أبسط الطرق لخلق لحظات من الهدوء وسط يوم حافل.

فتاة تمارس اليوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
مجتمع
دراسة تكشف أن التأمل يعيد تشكيل نشاط الدماغ ويهدئ العقل
7 فبراير, 18:17 GMT
كما أنه سهل المنال. فعلى عكس صيحات العافية المكلفة، لا يتطلب التنظيف معدات خاصة أو التزامًا كبيرًا بالوقت لتحقيق فوائد نفسية. حتى فترة قصيرة من الترتيب المُركّز تُمكن من خلق زخم إيجابي، وتخفيف التوتر، وجعل المكان أكثر راحة.
الدرس الأعمق ليس أن يُحبّ الجميع التنظيف، بل أن الأعمال المنزلية العادية يُمكن أن تُصبح ذات معنى نفسي عند القيام بها بانتباه وصبر وقصد. بتعبير أدق، قد يكمن طريق الهدوء في أبسط مهمة على الإطلاق: ترتيب شيء واحد في كل مرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала