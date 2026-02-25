https://sarabic.ae/20260225/التغذية-السليمة-منذ-الصغر-تؤدي-دورا-حاسما-في-تشكيل-وظائف-الدماغ-مدى-الحياة-1110751306.html

التغذية السليمة منذ الصغر تؤدي دورا حاسما في تشكيل وظائف الدماغ مدى الحياة

ينشأ الأطفال اليوم محاطين بأطعمة غنية بالدهون والسكريات، متوفرة بكثرة ويتم تسويقها بكثافة، وأصبحت الوجبات السريعة جزءا لا يتجزأ من أوقات فراغ الأطفال، بدءًا من حفلات أعياد الميلاد والاحتفالات المدرسية وصولًا إلى الفعاليات الرياضية، بل وحتى كمكافأة على السلوك الجيد. يسلط بحث جديد الضوء على العواقب طويلة الأمد للتعرض المبكر للأطعمة غير الصحية، فالاستهلاك المتكرر للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والفقيرة بالعناصر الغذائية في مرحلة الطفولة قد يُشكل تفضيلات غذائية وعادات أكل غير صحية تستمر حتى مرحلة البلوغ، وفق ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".وقالت الدكتورة كريستينا كويستا-مارتي، المؤلفة الرئيسية للدراسة في جامعة كورك: "تُظهر النتائج أن ما نأكله في بداية حياتنا له تأثير بالغ"، حيث تؤدي عادات الأكل غير الصحية في المراحل المبكرة من العمر إلى اضطراب المسارات العصبية في الدماغ المسؤولة عن سلوك الأكل، وتستمر هذه الآثار حتى مرحلة البلوغ، ما يشير إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة لاحقا. ونوهت الدكتورة هارييت شيلكنز، الباحثة الرائدة في هذا المجال: "من المهم أن نتائجنا تشير إلى أن استهداف الميكروبات المعوية قد يخفف من الآثار الطويلة المدى لأنماط الأكل غير الصحية في المراحل المبكرة من الحياة على سلوكيات الأكل اللاحقة. فدعم الميكروبات المعوية منذ الولادة يساعد في الحفاظ على سلوكيات غذائية صحية في مراحل لاحقة من الحياة.دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعةعلماء روس يكتشفون علاقة الأطعمة الفائقة المعالجة بخطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي

