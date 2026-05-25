بقطرة دم واحدة... ابتكار صيني جديد يتيح الكشف المبكر عن السرطان
سبوتنيك عربي
طوّر علماء صينيون جهازًا قادرًا على الكشف عن المؤشرات الحيوية للسرطان في مراحله المبكرة من خلال قطرة دم واحدة فقط. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
وأُجريت الدراسة من قبل فريق بحثي بقيادة وين لياويونغ، من جامعة ويست في هانغتشو، ونُشرت نتائجها في مجلة "نيتشر فوتونيكس".ونُقل عن وين، قوله: "قريبًا، قد تُستخدم قطرة دم واحدة فقط للكشف عن السرطان في مراحله المبكرة".وفي اختبار أُجري على 171 عينة سريرية، حقق النظام دقة بلغت 94.9% في الكشف المبكر عن سرطان الرئة، مقارنةً بدقة بلغت 74.7% باستخدام الطرق التقليدية.وبحسب الدراسة، يتمتع النظام بتطبيقات أوسع تتجاوز فحص الأورام.
