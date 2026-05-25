علماء روس يطورون مادة جديدة تعزز كفاءة ودقة أجهزة الليزر الحديثة
سبوتنيك عربي
طوّر علماء من جامعة "شمال القوقاز" الفيدرالية الروسية، مادة جديدة لامتصاص الإشعاع الليزري "الضار"، ويمكن على أساسها صنع أجهزة قياس حرارة أكثر دقة دون تلامس،... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T08:16+0000
طوّر علماء من جامعة "شمال القوقاز" الفيدرالية الروسية، مادة جديدة لامتصاص الإشعاع الليزري "الضار"، ويمكن على أساسها صنع أجهزة قياس حرارة أكثر دقة دون تلامس، وكشافات قوية، وأجهزة ليزرية للاستخدام في الطب، والتجميل، وهندسة الآلات.
ويمكن تشبيه عمل الليزر بغناء جوقة منسجمة من آلاف الأشخاص. ولكي تتناغم الأصوات، يحتاج الأمر إلى قائد يستطيع كشف المؤدين الذين يشذون عن النغمة ويخلون بالانسجام الموسيقي.
ووفقا للباحثين، في الليزر، تلعب مواد خاصة هذا الدور القيادي، حيث تمتص ما يسمى بالإشعاعات الطفيلية.
وقال فيتالي تارالا، رئيس المختبر العلمي لتقنيات المواد المتقدمة والبيئات الليزرية في جامعة "شمال القوقاز" الفيدرالية: "إذا تم كبح هذا الإشعاع الطفيلي، فإن كفاءة عمل الليزر ستزداد، وهو أمر مهم للأجهزة المستخدمة في القطع واللحام في هندسة الآلات، وكذلك لإجراء العمليات الجراحية باستخدام المشرط الليزري".
وأضاف: "في الجامعة، تم ابتكار "قائد" جديد لأجهزة الليزر المستخدمة في المجالات الطبية والتجميلية وهندسة الآلات. وعلى عكس المواد المماثلة، تضمن هذا المادة الغناء بتناغم بشكل أكثر فعالية، أي أنه يرفع من كفاءة بيئة الليزر من خلال امتصاص الإشعاعات الطفيلية".
وتابع: "وقد تم تصنيعه على أساس غرانيت الإيتريوم والألومنيوم مضافًا إليه عنصر "الساماريوم"، مع إضافة ذرات "السكانديوم"، وقد توصل العلماء إلى أن كمية "السكانديوم" المضافة إلى المادة تؤثر على فعالية امتصاص الإشعاع الطفيلي، أي أنه بالنسب الصحيحة يمكن الحصول على "قائد" يتمتع بسمع مثالي ورد فعل فوري".
وأشار إلى أنه"بفضل هذه الخصائص، يمكن استخدام المادة الجديدة في ليزرات النيوديميوم بمختلف القدرات والأحجام، المصممة لقطع ولحام المعادن، فضلاً عن التطبيقات الطبية أو التجميلية (إزالة الوشم أو المكياج الدائم)".