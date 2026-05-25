بوتين: روسيا كانت وما تزال جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي
علماء روس يطورون مادة جديدة تعزز كفاءة ودقة أجهزة الليزر الحديثة
طوّر علماء من جامعة "شمال القوقاز" الفيدرالية الروسية، مادة جديدة لامتصاص الإشعاع الليزري "الضار"، ويمكن على أساسها صنع أجهزة قياس حرارة أكثر دقة دون تلامس،... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
علماء روس يطورون مادة جديدة تعزز كفاءة ودقة أجهزة الليزر الحديثة

طوّر علماء من جامعة "شمال القوقاز" الفيدرالية الروسية، مادة جديدة لامتصاص الإشعاع الليزري "الضار"، ويمكن على أساسها صنع أجهزة قياس حرارة أكثر دقة دون تلامس، وكشافات قوية، وأجهزة ليزرية للاستخدام في الطب، والتجميل، وهندسة الآلات.
ويمكن تشبيه عمل الليزر بغناء جوقة منسجمة من آلاف الأشخاص. ولكي تتناغم الأصوات، يحتاج الأمر إلى قائد يستطيع كشف المؤدين الذين يشذون عن النغمة ويخلون بالانسجام الموسيقي.

ووفقا للباحثين، في الليزر، تلعب مواد خاصة هذا الدور القيادي، حيث تمتص ما يسمى بالإشعاعات الطفيلية.

وقال فيتالي تارالا، رئيس المختبر العلمي لتقنيات المواد المتقدمة والبيئات الليزرية في جامعة "شمال القوقاز" الفيدرالية: "إذا تم كبح هذا الإشعاع الطفيلي، فإن كفاءة عمل الليزر ستزداد، وهو أمر مهم للأجهزة المستخدمة في القطع واللحام في هندسة الآلات، وكذلك لإجراء العمليات الجراحية باستخدام المشرط الليزري".
