علماء روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الثدي

سبوتنيك عربي

طور علماء روس من جامعة "جنوب الأورال الحكومية" الروسية، مركبات بلاتينية جديدة، واختبروها، وهي قادرة على مكافحة سرطان الثدي بنجاح، وأظهرت المركبات المُصنّعة...

2026-05-21T11:45+0000

يعد سرطان الثدي من أكثر الأمراض السرطانية شيوعًا في العالم، بحسب جامعة "جنوب الأورال الحكومية"، وعلى الرغم من التقدم المُحرز في العلاج، يُعاني العديد من المرضى من انتكاسات وآثار جانبية للعلاج الكيميائي. ويعتقد الباحثون أن مركبات البلاتين الجديدة قد تُشكل أساسًا لتطوير أدوية أكثر أمانًا وفعالية.وأوضحت: "يفتح تركيب وتوصيف مركبات البلاتين (IV) الجديدة آفاقًا جديدة في العلاج الكيميائي. وقد أظهر مركب"AV1" سلامة وفعالية فائقتين. سنجري في المستقبل دراسة تفصيلية لآليات عمل "AV1" ودراسات سمية، ولكن من الواضح بالفعل أن هذا التوجه واعد للغاية".وبدورها، صرّحت الباحثة المشاركة في الدراسة في معهد "رودر بوشكوفيتش"، يوريكا نوفاك: "يساعد الحاسوب في التنبؤ بكيفية تفاعل مادة ما داخل الجسم: ما إذا كانت سترتبط بالبروتين المطلوب، وما هو نشاطها، ومدى أمانها. تعتمد طريقة النمذجة الحاسوبية على فكرة بسيطة: تميل الجزيئات المتشابهة إلى إظهار خصائص متشابهة. فإذا عرفنا كيفية تفاعل المركبات التي دُرست سابقًا، يُمكننا التنبؤ بدرجة عالية من اليقين بتأثير المركبات الجديدة غير المدروسة. تُعدّ هذه الأساليب بالغة الأهمية لتطوير الأدوية: فهي تُتيح لنا استبعاد المرشحين غير المناسبين بسرعة، وتقليل عدد التجارب المخبرية، وبالتالي تسريع عملية اكتشاف الأدوية وخفض تكلفتها".وقد اختبر العلماء المادة الجديدة على فئران مصابة بسرطان الثدي، ووجدوا أن المركب"AV1" يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، كما أنه يكبح نمو الورم وانتشاره، ويعيد وظائف الميتوكوندريا إلى طبيعتها لدى الحيوانات المختبرة.شارك في هذه الدراسة علماء من جامعة جنوب شرق روسيا (تشيليابينسك، روسيا)، ومعهد رودر بوشكوفيتش (زغرب، كرواتيا)، وجامعة سام هيغينبوتوم للزراعة والتكنولوجيا والعلوم (براياغراج، الهند)، وجامعة الملك سعود (الرياض، المملكة العربية السعودية).علماء روس يطورون طلاء جديدا لإخفاء الطائرات والسفن عن الراداريخترق 460 ملم من الفولاذ...روسيا تفعل نظام تفتيش متطور لحماية المنشآت

