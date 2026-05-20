علماء روس يطورون تقنية تبريد جديدة للمعالجات

سبوتنيك عربي

ابتكر باحثون في معهد كوتاتيلادزه للفيزياء الحرارية التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم مبادلا حراريا هجينا مُبرّدا بالسوائل، يجمع بين أنظمة... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T19:03+0000

تعجز المراوح التقليدية، وحتى أنظمة التبريد المائي الكلاسيكية، بشكلٍ متزايد عن التعامل مع الحمل الحراري المتزايد للمعالجات ووحدات معالجة الرسومات الحديثة. وبدلًا من تدفق الهواء التقليدي، يقترح الباحثون السيبيريون تبريد الرقائق باستخدام قنوات ونفاثات مجهرية تعمل داخل غلاف واحد. جوهر هذا الحل هو مبادل حراري هجين مُبرّد بالماء، يجمع بين نمطين للتشغيل: ووفقًا لفرع تكنولوجيا المعلومات في أكاديمية العلوم الروسية، تُتيح هذه التقنية المُطوّرة تبريدًا فعالًا حتى لأقوى المعالجات والرقائق الدقيقة دون خطر ارتفاع درجة الحرارة تحت الأحمال العالية.من الناحية الهندسية، يقدم النظام الجديد العديد من المزايا الرئيسية: يشير العلماء إلى إمكانية دمج النظام الهجين المُطور في بنى الخوادم والأجهزة الإلكترونية الحالية، ما يُسرّع انتقاله من النماذج الأولية المختبرية إلى الإنتاج الصناعي. توفر التقنية الجديدة من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لفرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم أداة جاهزة لزيادة الأداء الفعلي وإطالة عمر الأجهزة الإلكترونية دون خطر ارتفاع درجة الحرارة. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، قد يعني هذا استقرارًا أكبر في الألعاب ومحطات العمل، وهدوءًا أكبر لأجهزة الكمبيوتر والخوادم، وأجهزة أكثر صغرا لا تعاني من تراجع الأداء بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ويؤكد هذا التطور الذي حققه العلماء السيبيريون على استمرار تنافسية روسيا في مجال الهندسة الحرارية والتبريد الدقيق، وإمكاناتها للإسهام بشكل كبير في تصميم أنظمة الإلكترونيات المستقبلية."واجهات الدماغ" ومستقبل التواصل بين الإنسان والآلة

