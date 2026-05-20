علماء روس يطورون تقنية تبريد جديدة للمعالجات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس يطورون تقنية تبريد جديدة للمعالجات
علماء روس يطورون تقنية تبريد جديدة للمعالجات
ابتكر باحثون في معهد كوتاتيلادزه للفيزياء الحرارية التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم مبادلا حراريا هجينا مُبرّدا بالسوائل، يجمع بين أنظمة... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
© Photo / unsplash/Andrew Dawesصورة مقربة لمعالج الكتروني
صورة مقربة لمعالج الكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
ابتكر باحثون في معهد كوتاتيلادزه للفيزياء الحرارية التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم مبادلا حراريا هجينا مُبرّدا بالسوائل، يجمع بين أنظمة القنوات الدقيقة وأنظمة الموائع لإزالة الحرارة من المعالجات الدقيقة، ما قد يُحسّن بشكلٍ كبير استقرارَ وعمرَ أقوى رقائق الحاسوب.
تعجز المراوح التقليدية، وحتى أنظمة التبريد المائي الكلاسيكية، بشكلٍ متزايد عن التعامل مع الحمل الحراري المتزايد للمعالجات ووحدات معالجة الرسومات الحديثة. وبدلًا من تدفق الهواء التقليدي، يقترح الباحثون السيبيريون تبريد الرقائق باستخدام قنوات ونفاثات مجهرية تعمل داخل غلاف واحد.
جوهر هذا الحل هو مبادل حراري هجين مُبرّد بالماء، يجمع بين نمطين للتشغيل:
التبريد عبر القنوات الدقيقة: تضمن قنوات دقيقة داخل النظام تبديدًا فعالًا للحرارة من خلال الغليان الجزئي للسائل.
التبريد بالنفث الدقيق: يُحقن السائل تحت ضغط عالٍ عبر نظام من الثقوب الدقيقة على شكل نفثات دقيقة مباشرةً في مناطق ارتفاع درجة الحرارة الموضعية. تزيل هذه النفثات طبقات البخار، التي عادةً ما تُقلل بشكل كبير من انتقال الحرارة، وتستبدلها بسائل تبريد جديد، مما يُحافظ على برودة المناطق الحساسة في الشريحة بشكل ملحوظ مقارنةً بالحلول التقليدية.
ووفقًا لفرع تكنولوجيا المعلومات في أكاديمية العلوم الروسية، تُتيح هذه التقنية المُطوّرة تبريدًا فعالًا حتى لأقوى المعالجات والرقائق الدقيقة دون خطر ارتفاع درجة الحرارة تحت الأحمال العالية.

وهذا مهم بشكل خاص للخوادم ومراكز البيانات عالية الأداء، معالجات الرسومات والحوسبة فائقة الأداء، والأجهزة صغيرة الحجم لكنها تستهلك طاقة عالية، بما في ذلك الهواتف الذكية فائقة الأداء الواعدة والإلكترونيات الفضائية، حيث يوفر التصميم الهجين تحكمًا أكثر دقة ومرونة في توزيع درجة الحرارة على سطح الشريحة، ما يقلل من خطر ظهور "نقاط ساخنة" موضعية، ويُغني عن الحاجة إلى مشتتات حرارية ضخمة ومراوح صاخبة.

علماء روس يبتكرون مادة ثورية تستخدم للإلكترونيات
28 أبريل, 11:42 GMT
من الناحية الهندسية، يقدم النظام الجديد العديد من المزايا الرئيسية:
زيادة كفاءة التبريد دون زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة الإجمالي للنظام.
صغر الحجم: تُمكّن القنوات الدقيقة والنفثات الدقيقة من تصميم مبادلات حرارية صغيرة الحجم مناسبة للمنصات الحديثة الرقيقة والوحداتية.
تعدد الاستخدامات: لا تقتصر هذه التقنية على المعالجات التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا الدوائر المتكاملة عالية الحرارة، بما في ذلك الحلول الواعدة الموفرة للطاقة والصغيرة الحجم.
يشير العلماء إلى إمكانية دمج النظام الهجين المُطور في بنى الخوادم والأجهزة الإلكترونية الحالية، ما يُسرّع انتقاله من النماذج الأولية المختبرية إلى الإنتاج الصناعي.
يندرج عمل علماء الفيزياء الحرارية السيبيريين ضمن اتجاه أوسع نطاقًا، حيث تتجه العديد من الشركات ومراكز الأبحاث العالمية بنشاط من أنظمة التبريد الهوائي التقليدية إلى التبريد السائل والتبريد الميكروفلويدي. وفي روسيا تحديدًا، تتطور مشاريع أخرى بالتوازي لإنشاء أنظمة تبريد فائقة الكثافة، بما في ذلك تلك التي تستخدم أسطحًا ذات نسيج خاص وقابلية تحكم في البلل.
توفر التقنية الجديدة من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لفرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم أداة جاهزة لزيادة الأداء الفعلي وإطالة عمر الأجهزة الإلكترونية دون خطر ارتفاع درجة الحرارة. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، قد يعني هذا استقرارًا أكبر في الألعاب ومحطات العمل، وهدوءًا أكبر لأجهزة الكمبيوتر والخوادم، وأجهزة أكثر صغرا لا تعاني من تراجع الأداء بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
ويؤكد هذا التطور الذي حققه العلماء السيبيريون على استمرار تنافسية روسيا في مجال الهندسة الحرارية والتبريد الدقيق، وإمكاناتها للإسهام بشكل كبير في تصميم أنظمة الإلكترونيات المستقبلية.
