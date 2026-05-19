"واجهات الدماغ" ومستقبل التواصل بين الإنسان والآلة

سبوتنيك عربي

تنتقل واجهات الدماغ والحاسوب، أو ما يُعرف اختصارًا بـ "BCIs"، من مرحلة البحث التجريبي إلى التطبيق العملي في الطب والتكنولوجيا. تستطيع هذه الأنظمة رصد نشاط... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T20:50+0000

لا تقوم واجهة الدماغ والحاسوب بـ"قراءة الأفكار" بالمعنى الغامض، بل تقيس إشارات الدماغ الحقيقية، وعادةً ما تكون نشاطًا كهربائيًا، وتستخدم برمجيات لتحديد الأنماط المرتبطة بالحركة، أو الانتباه، أو غيرها من الحالات الذهنية، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".كيف تعمل هذه التقنية؟تلتقط واجهة الدماغ والحاسوب الإشارات الصادرة عن الخلايا العصبية وتحولها إلى بيانات يمكن للحاسوب تحليلها. وبحسب التصميم، قد يتم ذلك من خلال مجسات توضع على فروة الرأس، أو أقطاب كهربائية تُزرع في الدماغ أو بالقرب منه، أو أنظمة تسجل وتحفز النشاط العصبي.أهمية واجهات الدماغ والحاسوبيُعدّ المجال الطبي أبرز المجالات التي تستفيد من واجهات الدماغ والحاسوب حاليًا. فهي تُساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة نتيجةً للسكتة الدماغية، أو إصابة الحبل الشوكي، أو التصلب الجانبي الضموري، أو غيرها من الاضطرابات. حتى التواصل المحدود أو التحكم المحدود بالأجهزة يُمكن أن يُحسّن بشكل كبير من جودة حياة هؤلاء المرضى.يعمل الباحثون أيضًا على استخدام واجهات الدماغ والحاسوب في إعادة التأهيل والتشخيص والعلاج. على المدى البعيد، قد تُساعد هذه الأنظمة في مراقبة حالة الدماغ في الوقت الفعلي، ودعم التعافي بعد الإصابة، وتوفير أدوات جديدة للرعاية العصبية.لا يقتصر هذا المجال مستقبلا على الأجهزة المزروعة. يعمل العلماء على تطوير طرق فك تشفير أفضل، وطرائق جديدة لاستعادة الوظائف المفقودة كالبصر. إحدى الأفكار التي يناقشها الباحثون هي واجهة بصرية تُرسل فيها كاميرا المعلومات إلى الدماغ عبر أقطاب كهربائية مزروعة.المخاطر والأسئلة المفتوحةمع ازدياد قدرات واجهات الدماغ والحاسوب، تزداد أهمية الخصوصية والسلامة والأخلاقيات. كما أن النظام القادر على الوصول إلى إشارات الدماغ يثير تساؤلات حول كيفية حماية البيانات العصبية الشخصية، وإلى أي مدى يجب أن تصل هذه التقنيات.في الوقت الراهن، لا تزال واجهات الدماغ والحاسوب مجالًا نشطًا ولكنه لا يزال قيد التطوير. لا تكمن قيمتها المباشرة في استبدال التفكير البشري، بل في منح الناس طرقًا جديدة للتعبير والحركة والتفاعل مع العالم.غالباً ما يُنظر إلى واجهات الدماغ والحاسوب على أنها واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في السنوات القادمة: فهي لم تعد خيالاً علمياً، بل أصبحت منصة جادة للطب والبحث والتواصل بين الإنسان والآلة.

