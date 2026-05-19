"واجهات الدماغ" ومستقبل التواصل بين الإنسان والآلة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"واجهات الدماغ" ومستقبل التواصل بين الإنسان والآلة
"واجهات الدماغ" ومستقبل التواصل بين الإنسان والآلة
سبوتنيك عربي
تنتقل واجهات الدماغ والحاسوب، أو ما يُعرف اختصارًا بـ "BCIs"، من مرحلة البحث التجريبي إلى التطبيق العملي في الطب والتكنولوجيا. تستطيع هذه الأنظمة رصد نشاط... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
20:50 GMT 19.05.2026
تنتقل واجهات الدماغ والحاسوب، أو ما يُعرف اختصارًا بـ "BCIs"، من مرحلة البحث التجريبي إلى التطبيق العملي في الطب والتكنولوجيا. تستطيع هذه الأنظمة رصد نشاط الدماغ وترجمته إلى أوامر لأجهزة الحاسوب، أو الأطراف الاصطناعية، أو غيرها من الأنظمة الخارجية، ما يفتح آفاقًا جديدة للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية خطيرة.
لا تقوم واجهة الدماغ والحاسوب بـ"قراءة الأفكار" بالمعنى الغامض، بل تقيس إشارات الدماغ الحقيقية، وعادةً ما تكون نشاطًا كهربائيًا، وتستخدم برمجيات لتحديد الأنماط المرتبطة بالحركة، أو الانتباه، أو غيرها من الحالات الذهنية، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".

كيف تعمل هذه التقنية؟

تلتقط واجهة الدماغ والحاسوب الإشارات الصادرة عن الخلايا العصبية وتحولها إلى بيانات يمكن للحاسوب تحليلها. وبحسب التصميم، قد يتم ذلك من خلال مجسات توضع على فروة الرأس، أو أقطاب كهربائية تُزرع في الدماغ أو بالقرب منه، أو أنظمة تسجل وتحفز النشاط العصبي.
ثم تُصفّى الإشارات المسجلة وتُعالج بواسطة خوارزميات مُدرّبة على التعرّف على أنماط محددة. عمليًا، يُمكّن ذلك الشخص من تحريك مؤشر، أو التحكم بذراع آلية، أو التواصل مع جهاز دون استخدام عضلاته بالطريقة المعتادة.
أهمية واجهات الدماغ والحاسوب

يُعدّ المجال الطبي أبرز المجالات التي تستفيد من واجهات الدماغ والحاسوب حاليًا. فهي تُساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة نتيجةً للسكتة الدماغية، أو إصابة الحبل الشوكي، أو التصلب الجانبي الضموري، أو غيرها من الاضطرابات. حتى التواصل المحدود أو التحكم المحدود بالأجهزة يُمكن أن يُحسّن بشكل كبير من جودة حياة هؤلاء المرضى.
يعمل الباحثون أيضًا على استخدام واجهات الدماغ والحاسوب في إعادة التأهيل والتشخيص والعلاج. على المدى البعيد، قد تُساعد هذه الأنظمة في مراقبة حالة الدماغ في الوقت الفعلي، ودعم التعافي بعد الإصابة، وتوفير أدوات جديدة للرعاية العصبية.
لا يقتصر هذا المجال مستقبلا على الأجهزة المزروعة. يعمل العلماء على تطوير طرق فك تشفير أفضل، وطرائق جديدة لاستعادة الوظائف المفقودة كالبصر. إحدى الأفكار التي يناقشها الباحثون هي واجهة بصرية تُرسل فيها كاميرا المعلومات إلى الدماغ عبر أقطاب كهربائية مزروعة.
قد تدعم واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs) أشكالًا جديدة من التغذية الراجعة الحسية، بل وتفاعلات أكثر تطورًا بين الإنسان والحاسوب. في الوقت نفسه، يؤكد الخبراء أن الأنظمة الحالية لا تزال تواجه قيودًا تقنية كبيرة: فالإشارات العصبية يصعب تفسيرها، والتكنولوجيا ليست دقيقة بما يكفي للعديد من الاستخدامات اليومية.
المخاطر والأسئلة المفتوحة

مع ازدياد قدرات واجهات الدماغ والحاسوب، تزداد أهمية الخصوصية والسلامة والأخلاقيات. كما أن النظام القادر على الوصول إلى إشارات الدماغ يثير تساؤلات حول كيفية حماية البيانات العصبية الشخصية، وإلى أي مدى يجب أن تصل هذه التقنيات.
في الوقت الراهن، لا تزال واجهات الدماغ والحاسوب مجالًا نشطًا ولكنه لا يزال قيد التطوير. لا تكمن قيمتها المباشرة في استبدال التفكير البشري، بل في منح الناس طرقًا جديدة للتعبير والحركة والتفاعل مع العالم.
غالباً ما يُنظر إلى واجهات الدماغ والحاسوب على أنها واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في السنوات القادمة: فهي لم تعد خيالاً علمياً، بل أصبحت منصة جادة للطب والبحث والتواصل بين الإنسان والآلة.
