"واجهات الدماغ" ومستقبل التواصل بين الإنسان والآلة
2026-05-19T20:50+0000
لا تقوم واجهة الدماغ والحاسوب بـ"قراءة الأفكار" بالمعنى الغامض، بل تقيس إشارات الدماغ الحقيقية، وعادةً ما تكون نشاطًا كهربائيًا، وتستخدم برمجيات لتحديد الأنماط المرتبطة بالحركة، أو الانتباه، أو غيرها من الحالات الذهنية، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".
تنتقل واجهات الدماغ والحاسوب، أو ما يُعرف اختصارًا بـ "BCIs"، من مرحلة البحث التجريبي إلى التطبيق العملي في الطب والتكنولوجيا. تستطيع هذه الأنظمة رصد نشاط الدماغ وترجمته إلى أوامر لأجهزة الحاسوب، أو الأطراف الاصطناعية، أو غيرها من الأنظمة الخارجية، ما يفتح آفاقًا جديدة للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية خطيرة.
لا تقوم واجهة الدماغ والحاسوب بـ"قراءة الأفكار" بالمعنى الغامض، بل تقيس إشارات الدماغ الحقيقية، وعادةً ما تكون نشاطًا كهربائيًا، وتستخدم برمجيات لتحديد الأنماط المرتبطة بالحركة، أو الانتباه، أو غيرها من الحالات الذهنية، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية
".
تلتقط واجهة الدماغ والحاسوب الإشارات الصادرة عن الخلايا العصبية وتحولها إلى بيانات يمكن للحاسوب تحليلها. وبحسب التصميم، قد يتم ذلك من خلال مجسات توضع على فروة الرأس، أو أقطاب كهربائية تُزرع في الدماغ أو بالقرب منه، أو أنظمة تسجل وتحفز النشاط العصبي.
ثم تُصفّى الإشارات المسجلة وتُعالج بواسطة خوارزميات مُدرّبة على التعرّف على أنماط محددة. عمليًا، يُمكّن ذلك الشخص من تحريك مؤشر، أو التحكم بذراع آلية، أو التواصل مع جهاز دون استخدام عضلاته بالطريقة المعتادة.
أهمية واجهات الدماغ والحاسوب
يُعدّ المجال الطبي أبرز المجالات التي تستفيد من واجهات الدماغ والحاسوب حاليًا. فهي تُساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة نتيجةً للسكتة الدماغية، أو إصابة الحبل الشوكي، أو التصلب الجانبي الضموري، أو غيرها من الاضطرابات. حتى التواصل المحدود أو التحكم المحدود بالأجهزة يُمكن أن يُحسّن بشكل كبير من جودة حياة هؤلاء المرضى.
يعمل الباحثون أيضًا على استخدام واجهات الدماغ والحاسوب في إعادة التأهيل والتشخيص والعلاج. على المدى البعيد، قد تُساعد هذه الأنظمة في مراقبة حالة الدماغ في الوقت الفعلي، ودعم التعافي بعد الإصابة، وتوفير أدوات جديدة للرعاية العصبية.
لا يقتصر هذا المجال مستقبلا على الأجهزة المزروعة. يعمل العلماء على تطوير طرق فك تشفير أفضل، وطرائق جديدة لاستعادة الوظائف المفقودة كالبصر. إحدى الأفكار التي يناقشها الباحثون هي واجهة بصرية تُرسل فيها كاميرا المعلومات إلى الدماغ عبر أقطاب كهربائية مزروعة.
قد تدعم واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs) أشكالًا جديدة من التغذية الراجعة الحسية، بل وتفاعلات أكثر تطورًا بين الإنسان والحاسوب. في الوقت نفسه، يؤكد الخبراء أن الأنظمة الحالية لا تزال تواجه قيودًا تقنية كبيرة: فالإشارات العصبية يصعب تفسيرها، والتكنولوجيا ليست دقيقة بما يكفي للعديد من الاستخدامات اليومية.
المخاطر والأسئلة المفتوحة
مع ازدياد قدرات واجهات الدماغ والحاسوب، تزداد أهمية الخصوصية والسلامة والأخلاقيات. كما أن النظام القادر على الوصول إلى إشارات الدماغ يثير تساؤلات حول كيفية حماية البيانات العصبية الشخصية، وإلى أي مدى يجب أن تصل هذه التقنيات.
في الوقت الراهن، لا تزال واجهات الدماغ والحاسوب مجالًا نشطًا ولكنه لا يزال قيد التطوير. لا تكمن قيمتها المباشرة في استبدال التفكير البشري، بل في منح الناس طرقًا جديدة للتعبير والحركة والتفاعل مع العالم.
غالباً ما يُنظر إلى واجهات الدماغ والحاسوب على أنها واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في السنوات القادمة: فهي لم تعد خيالاً علمياً، بل أصبحت منصة جادة للطب والبحث والتواصل بين الإنسان والآلة.