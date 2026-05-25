"حزب الله" اللبناني ينظم مهرجانا شعبيا حاشدا في الذكرى الـ26 لـ"عيد المقاومة والتحرير"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" ينظم مهرجانًا شعبيًا حاشدًا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
نظم "حزب الله" اللبناني مهرجانا شعبيا حاشدا في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"، وسط حضور جماهيري واسع رفع الأعلام وردّد هتافات داعمة للمقاومة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على لبنان وما خلّفه من دمار واسع في عدد من المناطق اللبنانية.
وشهد المهرجان مشاركة شعبية لافتة، حيث أكد المشاركون تمسكهم بخيار المقاومة ودعمهم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بالتزامن مع إحياء ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، والتي تُعد محطة مفصلية في تاريخ البلاد الحديث.
وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، شدّد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب إبراهيم الموسوي، على أن التمسك بخيار المقاومة يشكل "ثابتًا وطنيًا" في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والصمود الشعبي خلال المرحلة الراهنة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" ينظم مهرجانًا شعبيًا حاشدًا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"
"حزب الله" ينظم مهرجانًا شعبيًا حاشدًا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقال الموسوي إن "المقاومة أثبتت قدرتها على حماية لبنان والدفاع عن سيادته"، رغم حجم الاعتداءات والدمار الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية في عدد من المناطق اللبنانية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" ينظم مهرجانًا شعبيًا حاشدًا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"
"حزب الله" ينظم مهرجانًا شعبيًا حاشدًا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف أن "عيد المقاومة والتحرير هو عيد صنعه الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "المقاومة التي حققت انتصار أيار عام 2000 قادرة على تحقيق انتصار جديد"، على حد تعبيره.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" ينظم مهرجانًا شعبيًا حاشدًا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"
"حزب الله" ينظم مهرجانًا شعبيًا حاشدًا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد الموسوي أن "المقاومة لم تعد مقاومة فئة أو حزب، بل مقاومة كل الأحرار والشرفاء"، داعيًا إلى التمسك بخيار الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.