"حزب الله" اللبناني ينظم مهرجانا شعبيا حاشدا في الذكرى الـ26 لـ"عيد المقاومة والتحرير"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"حزب الله" اللبناني ينظم مهرجانا شعبيا حاشدا في الذكرى الـ26 لـ"عيد المقاومة والتحرير"
سبوتنيك عربي
نظم "حزب الله" اللبناني مهرجانا شعبيا حاشدا في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"، وسط حضور... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
وشهد المهرجان مشاركة شعبية لافتة، حيث أكد المشاركون تمسكهم بخيار المقاومة ودعمهم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بالتزامن مع إحياء ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، والتي تُعد محطة مفصلية في تاريخ البلاد الحديث.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، شدّد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب إبراهيم الموسوي، على أن التمسك بخيار المقاومة يشكل "ثابتًا وطنيًا" في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والصمود الشعبي خلال المرحلة الراهنة.وقال الموسوي إن "المقاومة أثبتت قدرتها على حماية لبنان والدفاع عن سيادته"، رغم حجم الاعتداءات والدمار الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية في عدد من المناطق اللبنانية.وأضاف أن "عيد المقاومة والتحرير هو عيد صنعه الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "المقاومة التي حققت انتصار أيار عام 2000 قادرة على تحقيق انتصار جديد"، على حد تعبيره.وأكد الموسوي أن "المقاومة لم تعد مقاومة فئة أو حزب، بل مقاومة كل الأحرار والشرفاء"، داعيًا إلى التمسك بخيار الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
لبنان
عبد القادر الباي
الأخبار
20:28 GMT 25.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
حصري
نظم "حزب الله" اللبناني مهرجانا شعبيا حاشدا في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"، وسط حضور جماهيري واسع رفع الأعلام وردّد هتافات داعمة للمقاومة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على لبنان وما خلّفه من دمار واسع في عدد من المناطق اللبنانية.
وشهد المهرجان مشاركة شعبية لافتة، حيث أكد المشاركون تمسكهم بخيار المقاومة ودعمهم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بالتزامن مع إحياء ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، والتي تُعد محطة مفصلية في تاريخ البلاد الحديث.
وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، شدّد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب إبراهيم الموسوي، على أن التمسك بخيار المقاومة يشكل "ثابتًا وطنيًا" في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والصمود الشعبي خلال المرحلة الراهنة.
وقال الموسوي إن "المقاومة أثبتت قدرتها على حماية لبنان والدفاع عن سيادته"، رغم حجم الاعتداءات والدمار الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية في عدد من المناطق اللبنانية.
وأضاف أن "عيد المقاومة والتحرير هو عيد صنعه الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "المقاومة التي حققت انتصار أيار عام 2000 قادرة على تحقيق انتصار جديد"، على حد تعبيره.
وأكد الموسوي أن "المقاومة لم تعد مقاومة فئة أو حزب، بل مقاومة كل الأحرار والشرفاء"، داعيًا إلى التمسك بخيار الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
