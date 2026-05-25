"حزب الله" اللبناني ينظم مهرجانا شعبيا حاشدا في الذكرى الـ26 لـ"عيد المقاومة والتحرير"

نظم "حزب الله" اللبناني مهرجانا شعبيا حاشدا في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ"عيد المقاومة والتحرير"، وسط حضور...

وشهد المهرجان مشاركة شعبية لافتة، حيث أكد المشاركون تمسكهم بخيار المقاومة ودعمهم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بالتزامن مع إحياء ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، والتي تُعد محطة مفصلية في تاريخ البلاد الحديث.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، شدّد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب إبراهيم الموسوي، على أن التمسك بخيار المقاومة يشكل "ثابتًا وطنيًا" في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والصمود الشعبي خلال المرحلة الراهنة.وقال الموسوي إن "المقاومة أثبتت قدرتها على حماية لبنان والدفاع عن سيادته"، رغم حجم الاعتداءات والدمار الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية في عدد من المناطق اللبنانية.وأضاف أن "عيد المقاومة والتحرير هو عيد صنعه الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "المقاومة التي حققت انتصار أيار عام 2000 قادرة على تحقيق انتصار جديد"، على حد تعبيره.وأكد الموسوي أن "المقاومة لم تعد مقاومة فئة أو حزب، بل مقاومة كل الأحرار والشرفاء"، داعيًا إلى التمسك بخيار الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

