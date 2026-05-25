روسيا وبنغلاديش توقعان أكبر عقد لتوريد الأسمدة في تاريخهما
أعلنت السفارة الروسية لدى بنغلاديش عن توقيع روسيا وبنغلاديش أكبر عقد لتوريد الأسمدة في تاريخ التعاون الحكومي الدولي بين البلدين، والذي ينص على استيراد أكثر من... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت السفارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن شركة "برودينتورغ الروسية ومؤسسة التنمية الزراعية في بنغلاديش (بي.إيه.دي.سي)، وقعتا اتفاقية لاستيراد أكثر من 500 ألف طن من الأسمدة البوتاسية في العام المالي 2026-2027".وتقوم مؤسسة التنمية الزراعية في بنغلاديش باستيراد الأسمدة البوتاسية من روسيا، منذ عدة سنوات بموجب اتفاقيات سابقة موقعة مع "برودينتورغ".وشددت السفارة الروسية على أن هذا العقد يعد الأكبر في التاريخ الكامل للتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في قطاع الأسمدة.
