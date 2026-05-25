سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260525/سوريا-تفتح-3-بوابات-مفيض-في-سد-الفرات-لأول-مرة-منذ-30-عاما-1113730527.html
سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما
سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الطاقة السورية إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عن مستوياته الطبيعية ناتج عن زيادة الوارد المائي، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T17:52+0000
2026-05-25T17:52+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113730617_0:120:1341:874_1920x0_80_0_0_9cfc7561f58e5f1461163c47b430337e.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة أعلنت فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا.وأكدت أن هذا الإجراء يتزامن مع استمرار أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة للتعامل مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.وأضافت الوزارة أن الفرق الهندسية تعمل على تعزيز جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، ما يسهم في دعم الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار المنظومة في البلاد.وفي سياق متصل، دعت فرق الدفاع المدني إلى إخلاء المناطق القريبة من مجرى النهر والمناطق المنخفضة، وإيقاف استخدام الزوارق وعبّارات المياه، وتجنب السباحة خلال هذه الفترة، إضافة إلى نقل السكان والممتلكات إلى مناطق آمنة ومرتفعة.وكان مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات، هيثم بكور، قد أشار في وقت سابق إلى توقع ارتفاع منسوب النهر بمقدار متر واحد، داعيًا السكان إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.
https://sarabic.ae/20260208/مديرية-الإعلام-أضرار-واسعة-في-مخيمات-النازحين-بمحافظة-إدلب-في-غرب-سوريا-جراء-الفيضانات---1110159955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113730617_155:0:1324:877_1920x0_80_0_0_834c239868c4a99e936f70e91a857ba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما

17:52 GMT 25.05.2026
© Photo / x.comسد الفرات
سد الفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
قالت وزارة الطاقة السورية إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عن مستوياته الطبيعية ناتج عن زيادة الوارد المائي، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السدود واستقرار منظومة توليد الكهرباء.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة أعلنت فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا.
وأكدت أن هذا الإجراء يتزامن مع استمرار أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة للتعامل مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
مديرية الإعلام: أضرار واسعة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب في غرب سوريا جراء الفيضانات
8 فبراير, 21:31 GMT
وأضافت الوزارة أن الفرق الهندسية تعمل على تعزيز جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، ما يسهم في دعم الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار المنظومة في البلاد.
وفي سياق متصل، دعت فرق الدفاع المدني إلى إخلاء المناطق القريبة من مجرى النهر والمناطق المنخفضة، وإيقاف استخدام الزوارق وعبّارات المياه، وتجنب السباحة خلال هذه الفترة، إضافة إلى نقل السكان والممتلكات إلى مناطق آمنة ومرتفعة.
وكان مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات، هيثم بكور، قد أشار في وقت سابق إلى توقع ارتفاع منسوب النهر بمقدار متر واحد، داعيًا السكان إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала