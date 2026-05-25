سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الطاقة السورية إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عن مستوياته الطبيعية ناتج عن زيادة الوارد المائي، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T17:52+0000
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة أعلنت فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا.وأكدت أن هذا الإجراء يتزامن مع استمرار أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة للتعامل مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.وأضافت الوزارة أن الفرق الهندسية تعمل على تعزيز جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، ما يسهم في دعم الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار المنظومة في البلاد.وفي سياق متصل، دعت فرق الدفاع المدني إلى إخلاء المناطق القريبة من مجرى النهر والمناطق المنخفضة، وإيقاف استخدام الزوارق وعبّارات المياه، وتجنب السباحة خلال هذه الفترة، إضافة إلى نقل السكان والممتلكات إلى مناطق آمنة ومرتفعة.وكان مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات، هيثم بكور، قد أشار في وقت سابق إلى توقع ارتفاع منسوب النهر بمقدار متر واحد، داعيًا السكان إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.
