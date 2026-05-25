الرئيس الصربي يلوح بالاستقالة من منصبه
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال زيارته إلى الصين، أنه قد يتقدم باستقالته قريبًا، رغم أن ولايته الرئاسية الثانية تنتهي في ربيع عام 2027.
ونقلت وسائل إعلام صربية عن فوتشيتش، قوله: "من الممكن أن أقدّم استقالتي قريبًا".كما أشار فوتشيتش إلى أن الحزب التقدمي الصربي الحاكم سينظم تجمعات جماهيرية بين 26 و28 يونيو/ حزيران المقبل، معتبرًا أن "الرسائل التي ستُوجَّه للرأي العام بعد هذه الفعاليات ستكون أهم من عدد المشاركين فيها".وكان الرئيس الصربي السابق بوريس تاديتش، استقال مبكرًا عام 2012، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد، فيما رأى محللون محليون آنذاك أن الخطوة هدفت إلى تعزيز موقع الحزب الديمقراطي، الذي كان يتزعمه.
الرئيس الصربي يلوح بالاستقالة من منصبه
03:00 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 25.05.2026)
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال زيارته إلى الصين، أنه قد يتقدم باستقالته قريبًا، رغم أن ولايته الرئاسية الثانية تنتهي في ربيع عام 2027.
ونقلت وسائل إعلام صربية عن فوتشيتش، قوله: "من الممكن أن أقدّم استقالتي قريبًا".
وأكد الرئيس الصربي أنه لا ينوي "تقليص صلاحياته كما فعل الرئيس السابق بوريس تاديتش".
كما أشار فوتشيتش إلى أن الحزب التقدمي الصربي الحاكم سينظم تجمعات جماهيرية
بين 26 و28 يونيو/ حزيران المقبل، معتبرًا أن "الرسائل التي ستُوجَّه للرأي العام بعد هذه الفعاليات ستكون أهم من عدد المشاركين فيها".
وكان الرئيس الصربي السابق بوريس تاديتش، استقال مبكرًا عام 2012، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد، فيما رأى محللون محليون آنذاك أن الخطوة هدفت إلى تعزيز موقع الحزب الديمقراطي، الذي كان يتزعمه.