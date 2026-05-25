مشاهد ولقطات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التروية
سبوتنيك عربي
رصدت مشاهد جوية صورة الكعبة المشرفة وسط المسجد الحرام محاطة بالمآذن والأروقة الواسعة التي تتسع لملايين الحجاج، الذين جاؤوا إلى مكة المكرمة لأدء مناسك الحج من... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T20:47+0000
في المشاهد الملتقطة، تضيء الشمس الجبال المحيطة والطرق الواسعة المؤدية إلى المشاعر، وفي مشعر منى، تمتد مدينة الخيام البيضاء الواسعة، مرتبة بدقة ومجهزة بكل التسهيلات، بانتظار استقبال الحجاج للمبيت في يوم التروية.أما عرفات، فيظهر جبل الرحمة شامخا وسط الصحراء الرحبة، بأجوائه التي تبعث على السكينة والتأمل، حيث يستعد المكان لأعظم أيام العام وهو وقفة عرفات غدا الثلاثاء.وتكشف اللقطات الجوية عن تنظيم مذهل للبنية التحتية، والطرق السريعة، والمباني الحديثة المتناسقة مع الطابع الديني، في مشهد يعكس الاستعداد الكامل لهذه الشعيرة العظيمة في أجواء هادئة.وترصد اللقطات الجوية الحصرية التي حصلت عليها "سبوتنيك"، المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالي (1447/ 2026)، الذي تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد الحجاج فيه يبلغ نحو 1.5 مليون حاج.
