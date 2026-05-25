https://sarabic.ae/20260525/مشعر-منى-تستقبل-الحجاج-وسط-منظومة-تشغيلية-ضخمة-وخدمات-متكاملة-في-يوم-التروية-1113721193.html
مشعر منى يستقبل الحجاج وسط منظومة تشغيلية ضخمة وخدمات متكاملة في "يوم التروية"
مشعر منى يستقبل الحجاج وسط منظومة تشغيلية ضخمة وخدمات متكاملة في "يوم التروية"
سبوتنيك عربي
استقر الحجاج، اليوم الاثنين، في مشعر منى لقضاء "يوم التروية"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتشغيلية التي تواكب انتقالهم إلى المخيمات وتيسر أداء... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T13:09+0000
2026-05-25T13:09+0000
2026-05-25T13:12+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113720902_0:129:1000:692_1920x0_80_0_0_f3b771e138a7cdf992bdb8da7fdd7b0d.jpg
وتتابع وزارة الحج والعمرة السعودية عبر فرقها الميدانية ومراكزها التشغيلية حركة وصول الحجاج، ومستوى الخدمات المقدمة في السكن والإعاشة والإرشاد والخدمات المساندة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وشركات الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). ويشارك في تنفيذ خطط موسم الحج أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية عبر أكثر من 600 خطة عمل، ضمن إطار موحد يشرف عليه برنامج خدمة الحجاج المنبثق من "رؤية 2030"، وبمتابعة لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. كما تواصل مراكز "نسك عناية" تقديم خدماتها للحجاج من خلال 38 مركزا وأكثر من 160 موقعا، وبفرق ميدانية تتحدث أكثر من 11 لغة، إذ قدمت حتى الآن أكثر من 180 ألف خدمة شملت الإرشاد والدعم اللغوي واستقبال البلاغات ومساندة الحالات الإنسانية. ويعد "يوم التروية" من أبرز محطات الحج، إذ يبيت فيه الحجاج في منى اقتداءً بسنة النبي، قبل التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.
https://sarabic.ae/20260525/توافد-الحجاج-إلى-مشعر-منى-إيذانا-ببدء-مناسك-يوم-التروية-صور-وفيديو-1113710247.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113720902_0:1:1000:751_1920x0_80_0_0_0790df1f8f4a13cffc8a4a107b8283b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
مشعر منى يستقبل الحجاج وسط منظومة تشغيلية ضخمة وخدمات متكاملة في "يوم التروية"
13:09 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 13:12 GMT 25.05.2026)
استقر الحجاج، اليوم الاثنين، في مشعر منى لقضاء "يوم التروية"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتشغيلية التي تواكب انتقالهم إلى المخيمات وتيسر أداء مناسكهم بأجواء آمنة ومنظمة.
وتتابع وزارة الحج والعمرة السعودية عبر فرقها الميدانية ومراكزها التشغيلية حركة وصول الحجاج، ومستوى الخدمات المقدمة في السكن والإعاشة والإرشاد والخدمات المساندة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وشركات الحج، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
ويشارك في تنفيذ خطط موسم الحج أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية عبر أكثر من 600 خطة عمل، ضمن إطار موحد يشرف عليه برنامج خدمة الحجاج المنبثق من "رؤية 2030"، وبمتابعة لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
كما تواصل مراكز "نسك عناية" تقديم خدماتها للحجاج من خلال 38 مركزا وأكثر من 160 موقعا، وبفرق ميدانية تتحدث أكثر من 11 لغة، إذ قدمت حتى الآن أكثر من 180 ألف خدمة شملت الإرشاد والدعم اللغوي واستقبال البلاغات ومساندة الحالات الإنسانية.
ويعد "يوم التروية" من أبرز محطات الحج، إذ يبيت فيه الحجاج في منى اقتداءً بسنة النبي، قبل التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.