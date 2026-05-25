توافد الحجاج إلى مشعر منى إيذانا ببدء مناسك "يوم التروية".. صور وفيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
توافد الحجاج إلى مشعر منى إيذانا ببدء مناسك "يوم التروية".. صور وفيديو
توافد الحجاج إلى مشعر منى إيذانا ببدء مناسك "يوم التروية".. صور وفيديو

© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)صورة أرشيفية لحجاج بيت الله الحرام
بدأ الحجاج المسلمون في مكة المكرمة، صباح اليوم الاثنين، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء "يوم التروية"، وسط أجواء إيمانية تملؤها التلبية والتكبير.
ويقيم الحجاج في منى حتى فجر التاسع من ذي الحجة، قبل التوجه إلى جبل عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون بعد النفرة إلى مزدلفة ومن بعدها إلى منى لقضاء "أيام التشريق" ورمي الجمرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ويعدّ مشعر منى أحد أبرز المشاعر المقدسة، إذ يقع بين مكة ومزدلفة، ويحتضن عددًا من المعالم التاريخية والدينية، من بينها الجمرات ومسجد "الخيف"، كما ارتبط بأحداث بارزة في التاريخ الإسلامي مثل بيعتَي العقبة.
الحجاج يؤدون الصلاة عند الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم أثناء حضورهم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، قبل بدء موسم الحج في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 22 مايو/ أيار 2026
قطار المشاعر المقدسة يبدأ أولى رحلاته لنقل الحجاج في موسم الحج... فيديو
أمس, 11:03 GMT

وسخّرت السلطات السعودية مختلف الخدمات الأمنية والصحية والتموينية ووسائل النقل لتيسير حركة الحجاج وضمان أداء المناسك بأجواء آمنة ومنظمة، ضمن استعدادات مكثفة لإنجاح موسم الحج لهذا العام.

ويشهد موسم الحج لعام 1447هـ (2026) استعدادات مكثفة من مختلف الجهات السعودية لتقديم خدمات متكاملة للحجاج، وسط خطط تشغيلية وأمنية وصحية تهدف إلى تسهيل حركتهم ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر المقدسة.
موسم حج 1447 هـ
وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنظومة الصحية المخصصة لخدمة الحجاج
أمس, 12:43 GMT
وتواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منها التوسع في المساحات الخضراء ومشروعات التظليل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم.
كما تعتمد الجهات المعنية خططًا تقنية وتنظيمية متقدمة لإدارة الحشود وتحسين الخدمات اللوجستية والصحية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، في وقت تتوقع فيه السلطات السعودية استقبال أعداد كبيرة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.
