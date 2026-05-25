توافد الحجاج إلى مشعر منى إيذانا ببدء مناسك "يوم التروية".. صور وفيديو
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)صورة أرشيفية لحجاج بيت الله الحرام
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
تابعنا عبر
بدأ الحجاج المسلمون في مكة المكرمة، صباح اليوم الاثنين، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء "يوم التروية"، وسط أجواء إيمانية تملؤها التلبية والتكبير.
ويقيم الحجاج في منى حتى فجر التاسع من ذي الحجة، قبل التوجه إلى جبل عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون بعد النفرة إلى مزدلفة ومن بعدها إلى منى لقضاء "أيام التشريق" ورمي الجمرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
توافد الحجاج الى مشعر منى يوم التروية pic.twitter.com/SEoSGAZhtU— احمد المعلمي MBS🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@AhmedALJedaani) May 25, 2026
مراسل الإخبارية عبد الرحمن الموسى:— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) May 25, 2026
توافد ضيوف الرحمن في يوم التروية إلى مشعر منى وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل مرددين "لبيك اللهم لبيك" pic.twitter.com/BycRX30LFq
ويعدّ مشعر منى أحد أبرز المشاعر المقدسة، إذ يقع بين مكة ومزدلفة، ويحتضن عددًا من المعالم التاريخية والدينية، من بينها الجمرات ومسجد "الخيف"، كما ارتبط بأحداث بارزة في التاريخ الإسلامي مثل بيعتَي العقبة.
وسخّرت السلطات السعودية مختلف الخدمات الأمنية والصحية والتموينية ووسائل النقل لتيسير حركة الحجاج وضمان أداء المناسك بأجواء آمنة ومنظمة، ضمن استعدادات مكثفة لإنجاح موسم الحج لهذا العام.
ويشهد موسم الحج لعام 1447هـ (2026) استعدادات مكثفة من مختلف الجهات السعودية لتقديم خدمات متكاملة للحجاج، وسط خطط تشغيلية وأمنية وصحية تهدف إلى تسهيل حركتهم ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر المقدسة.
وتواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منها التوسع في المساحات الخضراء ومشروعات التظليل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم.
كما تعتمد الجهات المعنية خططًا تقنية وتنظيمية متقدمة لإدارة الحشود وتحسين الخدمات اللوجستية والصحية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، في وقت تتوقع فيه السلطات السعودية استقبال أعداد كبيرة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.