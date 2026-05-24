وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنظومة الصحية المخصصة لخدمة الحجاج

سبوتنيك عربي

تفقد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، جاهزية المنظومة الصحية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، وذلك ضمن جولاته الميدانية... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T13:33+0000

وتأتي هذه الجولات في إطار تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين عن رؤية المملكة 2030، بما يضمن تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). وشهدت الجولة استعراضًا لعدد من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تشارك بها جهات المنظومة الصحية، حيث قدمت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" تقنيات متطورة، من بينها الطائرات المسيّرة "الدرون" المستخدمة في الإمداد الطبي السريع. من جانبها، عرضت شركة الصحة القابضة مجموعة من الأنظمة الذكية لإدارة الأسطول الإسعافي وعمليات الفرز الطبي، إلى جانب استخدام الدراجات الكهربائية الإسعافية لتسهيل سرعة تنقل الكوادر الطبية داخل المشاعر المقدسة. وتضمن الاستعراض أيضًا جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج، من خلال أسطول يضم أكثر من 3000 آلية إسعافية متنوعة، تشمل مركبات التدخل السريع، وعربات القولف الكهربائية، والدراجات النارية والهوائية، والسكوترات الإسعافية، إضافة إلى 11 طائرة إسعافية مخصصة لدعم الحالات الحرجة ضمن منظومة الإسناد الجوي. وأكدت وزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط متكاملة لتعزيز جاهزية المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج بصحة وطمأنينة.ويشهد موسم الحج لعام 1447هـ استعدادات مكثفة من مختلف الجهات السعودية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن، وسط خطط تشغيلية وأمنية وصحية تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر المقدسة.وتواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منها التوسع في المساحات الخضراء ومشروعات التظليل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم.كما تعتمد الجهات المعنية خططا تقنية وتنظيمية متقدمة لإدارة الحشود وتحسين الخدمات اللوجستية والصحية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، في وقت تتوقع فيه السلطات السعودية استقبال أعداد كبيرة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.

