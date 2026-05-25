نتنياهو يوجه تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بتصعيد الهجمات ضد "حزب الله"
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تعليماته للجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على "حزب الله" اللبناني. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T19:32+0000
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تعليماته للجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على "حزب الله" اللبناني.
وقال نتنياهو، في بيان مُصوّر عبر "تلغرام": "نحن في حالة حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة وحدها، قضى مقاتلونا البواسل على أكثر من 600 إرهابي... لكننا لن نتراخى، بل على العكس، قلتُ ضاعفوا الضغط".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنضربهم. صحيح أنهم يطلقون علينا طائرات مسيرة... لدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر، وسنحل هذه المشكلة أيضًا".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران إزالة ما وصفه بـ"الخطر النووي" بشكل كامل.
وأوضح نتنياهو، في بيان، أن الاتفاق يجب أن يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، إضافة إلى إخراج المواد النووية المخصبة من الأراضي الإيرانية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي تسوية محتملة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي، خلال اتصال جرى أمس السبت، مذكرة التفاهم الخاصة بفتح مضيق هرمز، إلى جانب المفاوضات المرتقبة الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني.