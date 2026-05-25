وزير الطاقة الروسي يؤكد حرص موسكو على تطوير العلاقات مع بغداد في مختلف المجالات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، في رسالة تهنئة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وزيرًا للخارجية العراقية، حرص روسيا الاتحادية...
2026-05-25T18:21+0000
أكد وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، في رسالة تهنئة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وزيرًا للخارجية العراقية، حرص روسيا الاتحادية على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن " وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، تلقى رسالة تهنئة من وزير الطاقة في روسيا الاتحادية ورئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، السيد سيرغي تسيفيليف، بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام منصب وزير الخارجية".
وأكد تسيفيليف في الرسالة، وفقا للبيان "حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات"، معربًا عن " تقديره لجهود السيد فؤاد حسين وإسهاماته في تطوير علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية العراق وروسيا الاتحادية"، مؤكدًا "ثقته باستمرار تنامي العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".
وكان قد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في 16 أيار/ مايو الجاري، حرص روسيا على تعزيز التعاون مع العراق بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط .
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن " وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، تلقى برقية تهنئة من وزير خارجية روسيا الاتحادية، السيد سيرغي لافروف، بمناسبة تجديد الثقة به وزيرًا لخارجية جمهورية العراق في الحكومة الجديدة".
وأعرب لافروف، خلال الاتصال وفقا للبيان، عن "خالص تهانيه وتمنياته للسيد الوزير بالتوفيق والنجاح في مهامه المقبلة"، مؤكدًا "تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق الثنائي في مجال السياسة الخارجية، بما يسهم في تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين العراق وروسيا الاتحادية".
وأشار لافروف إلى "أهمية استمرار التعاون بين البلدين بما يدعم جهود ترسيخ السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، متمنيًا "للعراق وشعبه المزيد من التقدم والازدهار".