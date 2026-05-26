إعلام إسرائيلي: نجاح عملية اغتيال قائد كتائب القسام محمد عودة في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/إعلام-إسرائيلي-نجاح-عملية-اغتيال-قائد-كتائب-القسام-محمد-عودة-في-غزة-1113771438.html
إعلام إسرائيلي: نجاح عملية اغتيال قائد كتائب القسام محمد عودة في غزة
إعلام إسرائيلي: نجاح عملية اغتيال قائد كتائب القسام محمد عودة في غزة
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول إسرائيلي نجاح عملية اغتيال القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد عودة، نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T21:32+0000
2026-05-26T21:54+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_80b4f7fc5bf3bc6ed1e9a6d3e5fe5faa.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري لحماس في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".وقال بصل لـ"سبوتنيك"، "قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة".وأضاف، "الحرب لم تتوقف في غزة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر ويقتل المدنين بدون رحمة".وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استهداف القائد الجديد للجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة.وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس"، إنه "بتوجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومني شخصيًا، تم استهداف القائد العام الجديد للجناح المسلح لحركة حماس في غزة، محمد عودة"، مضيفا أن "عودة يُعتبر أحد مخططي أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول".ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b3cfe56e713da2a11807321a8bbd8dd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إعلام إسرائيلي: نجاح عملية اغتيال قائد كتائب القسام محمد عودة في غزة

21:32 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 21:54 GMT 26.05.2026)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أكد مسؤول إسرائيلي نجاح عملية اغتيال القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد عودة، نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري لحماس في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وكان قد صرح الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أمس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقال بصل لـ"سبوتنيك"، "قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة".
وأضاف، "الحرب لم تتوقف في غزة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر ويقتل المدنين بدون رحمة".
وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استهداف القائد الجديد للجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة.
صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" في صور
© AP Photo / Leo Correa

أسيرة فلسطينية على كرسي متحرك يتم استقبالها بعد نزولها من حافلة، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

أسيرة فلسطينية على كرسي متحرك يتم استقبالها بعد نزولها من حافلة، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Leo Correa

أسيرة فلسطينية على كرسي متحرك يتم استقبالها بعد نزولها من حافلة، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

&quot;كتائب القسام&quot; تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و&quot;حماس&quot;، في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

© AP Photo / Leo Correa

عناق حار بين أسيرة فلسطينية وعائلتها، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

عناق حار بين أسيرة فلسطينية وعائلتها، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Leo Correa

عناق حار بين أسيرة فلسطينية وعائلتها، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Nir Keidar

صورة لواحدة من الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، في الحافلة الصغيرة أثناء مغادرتها مركز شيبا الطبي، المعروف أيضًا باسم مستشفى تل هشومير، حيث يصل الرهائن لإجراء فحصهم الطبي.

صورة لواحدة من الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، في الحافلة الصغيرة أثناء مغادرتها مركز شيبا الطبي، المعروف أيضًا باسم مستشفى تل هشومير، حيث يصل الرهائن لإجراء فحصهم الطبي. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Anadolu/Nir Keidar

صورة لواحدة من الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، في الحافلة الصغيرة أثناء مغادرتها مركز شيبا الطبي، المعروف أيضًا باسم مستشفى تل هشومير، حيث يصل الرهائن لإجراء فحصهم الطبي.

© AP Photo / Leo Correa

حشد من الناس يتجمعون حول حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين لدى وصولها إلى مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

حشد من الناس يتجمعون حول حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين لدى وصولها إلى مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Leo Correa

حشد من الناس يتجمعون حول حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين لدى وصولها إلى مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

&quot;كتائب القسام&quot; تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و&quot;حماس&quot;، في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

© AP Photo / Leo Correa

أسيرات فلسطينيات ينزلن من حافلة بعد إطلاق سراحهن من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

أسيرات فلسطينيات ينزلن من حافلة بعد إطلاق سراحهن من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Leo Correa

أسيرات فلسطينيات ينزلن من حافلة بعد إطلاق سراحهن من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/GPO

رهائن إسرائيليات يجتمعن مع عائلاتهن في مركز شيبا الطبي في رامات جان، بعد إطلاق سراحهن من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس".

رهائن إسرائيليات يجتمعن مع عائلاتهن في مركز شيبا الطبي في رامات جان، بعد إطلاق سراحهن من قبل &quot;كتائب القسام&quot; الجناح العسكري لـ&quot;حماس&quot;. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Anadolu/GPO

رهائن إسرائيليات يجتمعن مع عائلاتهن في مركز شيبا الطبي في رامات جان، بعد إطلاق سراحهن من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس".

© AP Photo / Leo Correa

ترحيب حار بأسيرة فلسطينية قبل نزولها من الحافلة بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

ترحيب حار بأسيرة فلسطينية قبل نزولها من الحافلة بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Leo Correa

ترحيب حار بأسيرة فلسطينية قبل نزولها من الحافلة بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas

صورة تظهر عملية تسليم الرهائن الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر "حماس".

صورة تظهر عملية تسليم الرهائن الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر &quot;حماس&quot;. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas

صورة تظهر عملية تسليم الرهائن الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر "حماس".

1/10
© AP Photo / Leo Correa

أسيرة فلسطينية على كرسي متحرك يتم استقبالها بعد نزولها من حافلة، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

2/10
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

3/10
© AP Photo / Leo Correa

عناق حار بين أسيرة فلسطينية وعائلتها، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

4/10
© Getty Images / Anadolu/Nir Keidar

صورة لواحدة من الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، في الحافلة الصغيرة أثناء مغادرتها مركز شيبا الطبي، المعروف أيضًا باسم مستشفى تل هشومير، حيث يصل الرهائن لإجراء فحصهم الطبي.

5/10
© AP Photo / Leo Correa

حشد من الناس يتجمعون حول حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين لدى وصولها إلى مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

6/10
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

7/10
© AP Photo / Leo Correa

أسيرات فلسطينيات ينزلن من حافلة بعد إطلاق سراحهن من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

8/10
© Getty Images / Anadolu/GPO

رهائن إسرائيليات يجتمعن مع عائلاتهن في مركز شيبا الطبي في رامات جان، بعد إطلاق سراحهن من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس".

9/10
© AP Photo / Leo Correa

ترحيب حار بأسيرة فلسطينية قبل نزولها من الحافلة بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

10/10
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas

صورة تظهر عملية تسليم الرهائن الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر "حماس".

وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس"، إنه "بتوجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومني شخصيًا، تم استهداف القائد العام الجديد للجناح المسلح لحركة حماس في غزة، محمد عودة"، مضيفا أن "عودة يُعتبر أحد مخططي أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала