https://sarabic.ae/20260526/إعلام-إسرائيلي-نجاح-عملية-اغتيال-قائد-كتائب-القسام-محمد-عودة-في-غزة-1113771438.html

إعلام إسرائيلي: نجاح عملية اغتيال قائد كتائب القسام محمد عودة في غزة

إعلام إسرائيلي: نجاح عملية اغتيال قائد كتائب القسام محمد عودة في غزة

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول إسرائيلي نجاح عملية اغتيال القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد عودة، نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T21:32+0000

2026-05-26T21:32+0000

2026-05-26T21:54+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_80b4f7fc5bf3bc6ed1e9a6d3e5fe5faa.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري لحماس في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".وقال بصل لـ"سبوتنيك"، "قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة".وأضاف، "الحرب لم تتوقف في غزة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر ويقتل المدنين بدون رحمة".وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استهداف القائد الجديد للجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة.وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس"، إنه "بتوجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومني شخصيًا، تم استهداف القائد العام الجديد للجناح المسلح لحركة حماس في غزة، محمد عودة"، مضيفا أن "عودة يُعتبر أحد مخططي أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول".ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي