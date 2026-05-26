إعلام: الناتو ينشئ هيكلا قياديا لنشر قواته بسرعة في دول البلطيق
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، نقلاً عن مصادر مُطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعمل على إنشاء هيكل قيادة يسمح بنشر قواته بسرعة في دول البلطيق. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت الصحيفة أن "الناتو سيعزز دفاعاته على جناحه الشرقي بهيكل جديد يسمح بنشر القوات بسرعة في لاتفيا وإستونيا في حال نشوب حرب مع روسيا".
أفادت صحيفة بريطانية، نقلاً عن مصادر مُطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعمل على إنشاء هيكل قيادة يسمح بنشر قواته بسرعة في دول البلطيق.
وذكرت الصحيفة أن "الناتو سيعزز دفاعاته على جناحه الشرقي بهيكل جديد يسمح بنشر القوات بسرعة في لاتفيا وإستونيا في حال نشوب حرب مع روسيا".
يُشار إلى أن "الهيكل الجديد سيتشكل من خلال إعادة تكليف الفيلق الألماني الهولندي المتعدد الجنسيات، الذي يتخذ من ميونستر (غربي ألمانيا) مقراً له حالياً، للدفاع عن لاتفيا وإستونيا. وفي حالة الجاهزية القتالية الكاملة، يستطيع الفيلق قيادة ثلاث فرق، أو ما بين 40-60 ألف عسكري. أما في وقت السلم، فيبقى الفيلق في هيكله الأساسي".
وتخضع قوات التحالف في دول البلطيق وشمال بولندا حاليًا لقيادة موحدة، مقرها مدينة شيتسين البولندية. وفقًا لما جاء في البيان فإن التحالف يرى أن إعادة تكليف الفيلق الثاني بهذه المنطقة سيتيح حشد القوات بسرعة عند الضرورة. علاوة على ذلك، يُسهم هذا الإجراء بمعالجة موضوع نقص قوات الفيلق بالمنطقة، بما في ذلك المدفعية البعيدة المدى، والدفاع الجوي، والوحدات الهندسية والطبية.
وذكرت المقالة، نقلاً عن مصادرها، أن ألمانيا وهولندا ستتوليان الآن مسؤولية زيادة القوات للهيكل الجديد. ولم يتضح بعد موعد تنفيذ هذا القرار أو عدد القوات المشاركة.
ولاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطاً غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. حيث يعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفاً ذلك بـ "ردع التهديد الروسي". وقد أعربت السلطات الروسية مراراً عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقاً أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تماماً أن هذا محض خدعة".