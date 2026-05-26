التسامح بعيد كتابة الذكريات المؤلمة في الدماغ ويحسن الصحة النفسية
عندما تُسامح شخصًا آذاك، لا يمحو دماغك الذكرى المؤلمة، بل يُحدّثها بإضافة معلومات جديدة مباشرةً إلى ملف الذاكرة الأصلي. هذا الاكتشاف الرائد من علماء الأعصاب،...
2026-05-26T20:40+0000
20:31 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 20:40 GMT 26.05.2026)
عندما تُسامح شخصًا آذاك، لا يمحو دماغك الذكرى المؤلمة، بل يُحدّثها بإضافة معلومات جديدة مباشرةً إلى ملف الذاكرة الأصلي. هذا الاكتشاف الرائد من علماء الأعصاب، والموثّق من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ، يكشف أن التسامح ليس مجرد فعل عاطفي أو أخلاقي، بل هو عملية بيولوجية تُغيّر حرفيًا طريقة تخزين الدماغ للذكريات.
عندما يُسامح الناس بصدق من آذاهم، تُظهر أدمغتهم نمطًا محددًا من النشاط يُعيد برمجة طريقة تذكرهم للحدث باستمرار. هذا يعني أن تأثير التسامح دائم، وليس مؤقتًا. ما زلت تتذكر ما حدث بالضبط - يبقى المحتوى الواقعي سليمًا - لكن الشحنة العاطفية تتغير بشكل كبير. تُصبح الذكرى أقل إيلامًا وأقل احتمالًا لإثارة مشاعر سلبية عند التفكير فيها لاحقًا.
أكد علماء الأعصاب هذه النتائج من خلال تتبع نشاط الدماغ أثناء تجارب التسامح. ووجدوا أنه عندما يسامح الناس، لا يُنشئ الدماغ "ذاكرة تسامح" منفصلة إلى جانب الذاكرة المؤلمة القديمة، بل يُعيد كتابة الذاكرة الأصلية نفسها، مُدرجًا المعلومات الجديدة (اعتذار، سياق جديد، أو قرار التجاوز) مباشرةً في أثر الذاكرة الموجودة، حسب ما ورد في صحيفة "العلم.المكشوف
ماذا يحدث في دماغك أثناء التسامح؟
باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ، لاحظ الباحثون تنشيطًا في مناطق دماغية رئيسية عندما يُمارس الناس التسامح. أظهرت القشرة الجبهية الظهرية الإنسية - الموجودة في الجزء الأمامي من الدماغ والمسؤولة عن فهم أفكار الآخرين ونواياهم - نشاطًا ملحوظًا أثناء التسامح. تُساعد هذه المنطقة الناس على معالجة التعاطف، وفهم وجهات نظر الآخرين، والتعقيد المعرفي اللازم لمسامحة شخص ما.
تتم العملية بتسلسل واضح. أولًا، عند وقوع الإساءة، تتشكل الذاكرة الأصلية مصحوبةً بالألم العاطفي. ثم، عند استرجاع تلك الذاكرة، تُصبح متاحة وقابلة للتعديل مؤقتًا. خلال هذه الفترة، يُدخل التسامح معلومات جديدة، سواء أكانت اعتذارًا من الشخص الذي آذاك، أو سياقًا جديدًا يُفسر سبب تصرفه بتلك الطريقة، أو قرارك أنت بالتخلي عن الغضب.
ثم تأتي اللحظة الحاسمة: يُدخل الدماغ هذه المعلومات الجديدة فعليًا في الذاكرة الأصلية. هذا ليس مجرد كلام مجازي، بل تُظهر علوم الأعصاب أن الدماغ يُحدّث الأنماط العصبية التي تُمثل تلك الذاكرة، مُغيرًا بذلك كيفية استجابته عند استرجاعها لاحقًا.
لماذا تبقى الذاكرة المُحدّثة؟
يأتي الدليل الأقوى من البحث مما حدث في اليوم التالي مع المشاركين قيد الدراسة، فعندما طُلب من الذين سامحوا استرجاع نفس الحدث المؤلم في اليوم التالي، أظهرت أدمغتهم نفس الأنماط المُحدّثة، وليس الأنماط المؤلمة الأصلية. هذا يُثبت أن التسامح لا يُخفف الألم العاطفي مؤقتًا فحسب، بل يُحدث تغييرًا دائمًا في كيفية تخزين الدماغ لتلك الذاكرة تحديدًا واسترجاعها. بدون التسامح، كانت نفس الذاكرة ستُفعّل الاستجابة المؤلمة الأصلية. ولكن مع التسامح، يصل الدماغ إلى النسخة المُحدّثة في كل مرة.
لهذا السبب، يُفيد الأشخاص الذين يسامحون بأنّ الأحداث المؤلمة من ماضيهم لا تُؤلمهم بنفس القدر عند التفكير فيها لاحقًا. يُفسّر هذا البحث جانبًا مهمًا من علم النفس البشري. يُعاني الكثيرون من صعوبة المسامحة لاعتقادهم أنها تتطلب نسيان ما حدث أو التظاهر بأنه لم يكن خطيرًا. يُبيّن علم الأعصاب خطأ هذا الاعتقاد. تنجح المسامحة تحديدًا لأنّ الذاكرة تبقى سليمة بينما يتغير رد الفعل العاطفي. تتذكر ما حدث بدقة، لكن دماغك لم يعد يستجيب له بنفس شدة الألم.
فوائد التسامح ملموسة للرفاهية والصحة النفسية
تظهر دراسات الصحة النفسية أن الأشخاص الذين يتمتعون بميل أكبر للتسامح يُظهرون تحسناً ملحوظاً في رفاهيتهم بمرور الوقت. تابع الباحثون المشاركين لمدة عام، ووجدوا أن أولئك الذين كانوا أكثر استعداداً للتسامح سجلوا درجات أعلى في مؤشرات الرفاهية بعد عام.
كانت هذه العلاقة قوية بشكل خاص في المجالات النفسية والاجتماعية. فقد أفاد المشاركون الذين سامحوا بمزيد من التفاؤل بشأن الحياة، وفهم أعمق لمعناها، وعلاقات أكثر إرضاءً مع الآخرين، مما يشير إلى أن التسامح قد يكون أحد العوامل الداعمة للصحة النفسية على المدى الطويل.
ينظر الباحثون إلى التسامح كإحدى استراتيجيات التكيف النفسي العديدة، أي أنه وسيلة للتعامل مع الضغوط النفسية والحد من آثار النزاعات الشخصية. ويتوافق هذا مع علم الأعصاب الذي يُظهر أن التسامح يُغير فعلياً طريقة تخزين الدماغ للذكريات المؤلمة، ما يجعلها أقل ضرراً عاطفياً عند استرجاعها.
ويُظهر علم الأعصاب أن التسامح عملية داخلية تُفيد الشخص الذي يسامح بالدرجة الأولى، بغض النظر عما يفعله المُسيء. يُحدّث الدماغ الذاكرة، مما يُخفف من ألمها، ويستمر هذا التغيير مع مرور الوقت.
من منظور الصحة النفسية، يرتبط التسامح بتحسينات ملموسة في الصحة النفسية، بما في ذلك زيادة التفاؤل، وفهم أعمق لمعنى الحياة، وعلاقات أكثر إرضاءً.
كما ترتبط مناطق الدماغ المسؤولة عن التسامح بسلوكيات اجتماعية إيجابية كالشكر والحب والرغبة في مساعدة الآخرين، مما يُشير إلى أن التسامح جزء من نظام نفسي أوسع يدعم التواصل الإنساني والرفاهية.