الصحة اللبنانية: الغارات الإسرائيلية قتلت 31 شخصا وجرحت 40 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 31 شخصًا وإصابة 40 آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T23:20+0000
وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، أن "العدو الإسرائيلي ارتكب في الغارات التي شنها في الساعات الأخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 شهيدًا و40 جريحًا".
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 31 شخصًا وإصابة 40 آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، أن "العدو الإسرائيلي
ارتكب في الغارات التي شنها في الساعات الأخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 شهيدًا و40 جريحًا".
وأضافت أن حصيلة القتلى توزعت كالتالي: "برج الشمالي 14 شهيدًا من بينهم طفلان و3 سيدات و16 جريحا بينهم 5 أطفال و6 سيدات. كوثرية الرز: 5 شهداء و6 جرحى بينهم طفلان. حبوش: 4 شهداء بينهم طفلان و10 جرحى بينهم طفلان و3 سيدات. معركة: 6 شهداء و6 جرحى بينهم طفل. سلعا: شهيدان وجريحان".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوبي لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيانو الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.