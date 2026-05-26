فصل مدعية إسرائيلية سابقة بالجيش لنشرها فيديو اعتداء على أسير فلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/فصل-مدعية-إسرائيلية-سابقة-بالجيش-لنشرها-فيديو-اعتداء-على-أسير-فلسطيني-1113762471.html
فصل مدعية إسرائيلية سابقة بالجيش لنشرها فيديو اعتداء على أسير فلسطيني
فصل مدعية إسرائيلية سابقة بالجيش لنشرها فيديو اعتداء على أسير فلسطيني
سبوتنيك عربي
قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فصل المدعية العام العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، من الجيش، لسماحها بنشر فيديو يظهر اعتداء جنود جنسيا على أسير... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T15:34+0000
2026-05-26T15:34+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قرر فصل يروشالمي، وقال الجيش في بيان له إن "رئيس الأركان فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي من الجيش".وأكدت القناة أنه جرى إيقاف يروشالمي عن العمل فور ظهور الشبهات المتعلقة بواقعة سجن "سدي تيمان" العسكري بالعام 2024.وبدوره، قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه يتمنى أن أن تسجن المدعية العام العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي لعدة سنوات.وأضاف أن قرار الفصل جاء "نظرا لخطورة الأفعال والشكوك، وطول أمد الإجراءات الجنائية، كما أنها لن تحصل على مكافأة إتمام مدة الخدمة.ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب 2024 تم تسريب فيديو يظهر جنودا إسرائيليين بالسجن هم يأخذون جانبا أسيرا فلسطينيا مستلقيا على وجهه، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب أثناء اعتدائهم عليه، فيما نُقل في حينه لتلقي العلاج جراء إصابة بليغة.وأثار المقطع المسرب ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم، ودعوات لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيئ الصيت، حيث تعتقل إسرائيل فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة وواسعة.
https://sarabic.ae/20240528/تقرير-إسرائيل-حاولت-تجنيد-مدعية-الجنائية-الدولية-السابقة-للعمل-لصالحها-1089282041.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101367/82/1013678274_446:0:4563:3088_1920x0_80_0_0_c832be5bb1533041e4de0d1076ad3fa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

فصل مدعية إسرائيلية سابقة بالجيش لنشرها فيديو اعتداء على أسير فلسطيني

15:34 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبر
قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فصل المدعية العام العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، من الجيش، لسماحها بنشر فيديو يظهر اعتداء جنود جنسيا على أسير فلسطيني.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قرر فصل يروشالمي، وقال الجيش في بيان له إن "رئيس الأركان فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي من الجيش".
وأكدت القناة أنه جرى إيقاف يروشالمي عن العمل فور ظهور الشبهات المتعلقة بواقعة سجن "سدي تيمان" العسكري بالعام 2024.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
تقرير: إسرائيل حاولت تجنيد مدعية "الجنائية الدولية" السابقة للعمل لصالحها
28 مايو 2024, 12:46 GMT
وبدوره، قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه يتمنى أن أن تسجن المدعية العام العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي لعدة سنوات.
وأضاف أن قرار الفصل جاء "نظرا لخطورة الأفعال والشكوك، وطول أمد الإجراءات الجنائية، كما أنها لن تحصل على مكافأة إتمام مدة الخدمة.
وقال كاتس: "فور انكشاف قضية تسريب الفيديو حول سديه تيمان، تحركت على الفور لإقالتها من منصبها نظراً للأفعال الخطيرة التي ارتكبتها".
ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب 2024 تم تسريب فيديو يظهر جنودا إسرائيليين بالسجن هم يأخذون جانبا أسيرا فلسطينيا مستلقيا على وجهه، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب أثناء اعتدائهم عليه، فيما نُقل في حينه لتلقي العلاج جراء إصابة بليغة.
وأثار المقطع المسرب ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم، ودعوات لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيئ الصيت، حيث تعتقل إسرائيل فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة وواسعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала