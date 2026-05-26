فصل مدعية إسرائيلية سابقة بالجيش لنشرها فيديو اعتداء على أسير فلسطيني
قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فصل المدعية العام العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، من الجيش، لسماحها بنشر فيديو يظهر اعتداء جنود جنسيا على أسير...
2026-05-26T15:34+0000
قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فصل المدعية العام العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، من الجيش، لسماحها بنشر فيديو يظهر اعتداء جنود جنسيا على أسير فلسطيني.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قرر فصل يروشالمي، وقال الجيش في بيان له إن "رئيس الأركان فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي من الجيش".
وأكدت القناة أنه جرى إيقاف يروشالمي عن العمل فور ظهور الشبهات المتعلقة بواقعة سجن "سدي تيمان" العسكري بالعام 2024.
وبدوره، قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه يتمنى أن أن تسجن المدعية العام العسكرية
السابقة يفعات تومر يروشالمي لعدة سنوات.
وأضاف أن قرار الفصل جاء "نظرا لخطورة الأفعال والشكوك، وطول أمد الإجراءات الجنائية، كما أنها لن تحصل على مكافأة إتمام مدة الخدمة.
وقال كاتس: "فور انكشاف قضية تسريب الفيديو حول سديه تيمان، تحركت على الفور لإقالتها من منصبها نظراً للأفعال الخطيرة التي ارتكبتها".
ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب 2024 تم تسريب فيديو يظهر جنودا إسرائيليين بالسجن هم يأخذون جانبا أسيرا فلسطينيا
مستلقيا على وجهه، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب أثناء اعتدائهم عليه، فيما نُقل في حينه لتلقي العلاج جراء إصابة بليغة.
وأثار المقطع المسرب ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم، ودعوات لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيئ الصيت، حيث تعتقل إسرائيل فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة وواسعة.