نتنياهو وكاتس يبحثان التطورات على الجبهتين اللبنانية والإيرانية

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مشاورات أمنية لبحث التطورات على الجبهتين اللبنانية والإيرانية. 26.05.2026, سبوتنيك عربي

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بيانا أكد من خلاله أن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زامير، لبحث التطورات على الجبهتين اللبنانية والإيرانية في وقت واحد.وأفاد بأن المشاورات الأمنية عقدت في مقر "الكرياه" بوزارة الدفاع الإسرائيلية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حجم الضربات ضد "حزب الله" سيزداد وأن العمليات لن تتوقف، مع تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان، في حين شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على جنوبي لبنان.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان يوم أمس الاثنين، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.

