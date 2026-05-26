الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان إحدى أكبر المدن جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

على إيقاع استمرار وتيرة التصعيد الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا جديدًا إلى سكان مدينة النبطية جنوبي لبنان

2026-05-26T10:57+0000

وجاء في الإنذار الإسرائيلي الذي وجّه إلى سكان النبطية: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشاَته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".وأفادت بأن "الجيش طلب من جنود أنهوا خدمتهم خلال الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بشكل فوري".وكان أعلن "حزب الله" في بيان له، أنه "تصدى، فجر اليوم الثلاثاء، لقوة إسرائيليّة مركبة تقدمت باتجاه زوطر الشريّة بعد غارات حربية وقصف مدفعي عنيف طوال الفترة السابقة، بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والمحلّقات الانقضاضية وبالاشتباك المباشر، كما تم تدمير دبابة "ميركافا" بمحلّقة أبابيل الانقضاضية".ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.

