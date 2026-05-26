الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان إحدى أكبر المدن جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
على إيقاع استمرار وتيرة التصعيد الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا جديدًا إلى سكان مدينة النبطية جنوبي لبنان، حيث... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T10:57+0000
على إيقاع استمرار وتيرة التصعيد الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا جديدًا إلى سكان مدينة النبطية جنوبي لبنان، حيث طلب منهم إخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
وجاء في الإنذار الإسرائيلي الذي وجّه إلى سكان النبطية: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشاَته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف النار في لبنان.
وأفادت بأن "الجيش طلب من جنود أنهوا خدمتهم خلال الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بشكل فوري".
وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستصعد غاراتها على حزب الله في لبنان"، في حين ذكر مسؤول أمريكي أن "الجماعة (في إشارة إلى حزب الله) تجاهلت التحذيرات لوقف إطلاق النار على إسرائيل، في مواجهة تهدد المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وكان أعلن "حزب الله" في بيان له، أنه "تصدى، فجر اليوم الثلاثاء، لقوة إسرائيليّة مركبة تقدمت باتجاه زوطر الشريّة بعد غارات حربية وقصف مدفعي عنيف طوال الفترة السابقة، بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والمحلّقات الانقضاضية وبالاشتباك المباشر، كما تم تدمير دبابة "ميركافا" بمحلّقة أبابيل الانقضاضية".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن تمدد مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
ورغم إعلان "حزب الله"
رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.