لغز جديد في جسم الإنسان... علماء يكشفون أسرار "العين الثالثة" المدفونة في الجمجمة
سبوتنيك عربي
تمكن فريق بحثي دولي من بريطانيا والسويد من كشف أسرار ما يعرف بـ"العين الثالثة" الكامنة داخل جمجمة الإنسان، في دراسة سلطت الضوء على دورها المحوري في التطور... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T15:51+0000
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "كورنت بايولوجي"، فإن هذا العضو يعرف علميًا باسم "الغدة الصنوبرية" (Pineal gland)، وهي بنية دماغية قديمة لعبت دورًا أساسيًا في استشعار الضوء وتنظيم الإيقاع الحيوي للكائنات الحية الأولى، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست". وقال توماس بادن، قائد الفريق البحثي، إن الخلايا الحساسة للضوء في تلك "العين القديمة" تطورت لاحقًا، وانتقلت إلى جانبي الرأس لتشكل شبكية العين الحديثة، ما يشير إلى أن الشبكية ظهرت بيولوجيًا قبل تطور العين البشرية بصورتها الحالية، وأن الغدة الصنوبرية والشبكية تنحدران من أصل تطوري مشترك.ورغم أن هذه "العين الثالثة" لم تعد قادرة على تكوين الصور أو الرؤية داخل دماغ الإنسان الحديث، فإنها لا تزال تؤدي وظائف حيوية مهمة، إذ تعتمد على الإشارات الضوئية القادمة من العينين لتنظيم إفراز هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن ضبط الساعة البيولوجية ودورات النوم. كما أشار الباحثون إلى أن الغدة الصنوبرية تلعب دورًا في تنظيم وظائف أخرى تشمل جهاز المناعة، والنظام التناسلي، ودرجة حرارة الجسم، ما يعكس أهميتها المستمرة في الحفاظ على التوازن الحيوي داخل جسم الإنسان.
لغز جديد في جسم الإنسان... علماء يكشفون أسرار "العين الثالثة" المدفونة في الجمجمة
15:44 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 15:51 GMT 26.05.2026)
تمكن فريق بحثي دولي من بريطانيا والسويد من كشف أسرار ما يعرف بـ"العين الثالثة" الكامنة داخل جمجمة الإنسان، في دراسة سلطت الضوء على دورها المحوري في التطور العصبي والبيولوجي للكائن البشري عبر مئات ملايين السنين.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "كورنت بايولوجي"، فإن هذا العضو يعرف علميًا باسم "الغدة الصنوبرية" (Pineal gland)، وهي بنية دماغية قديمة لعبت دورًا أساسيًا في استشعار الضوء وتنظيم الإيقاع الحيوي للكائنات الحية الأولى، وفقا لصحيفة
"نيويورك بوست".
وأوضحت الدراسة، استنادًا إلى تحليلات جينية وأبحاث مقارنة، أن أسلاف البشر من الكائنات اللافقارية فقدوا أعينهم
الجانبية قبل نحو 500 مليون سنة نتيجة العيش داخل الجحور والبيئات المائية، ما دفعهم للاعتماد على عضو مركزي يقع في منتصف الرأس لرصد الضوء والاتجاهات.
وقال توماس بادن، قائد الفريق البحثي، إن الخلايا الحساسة للضوء في تلك "العين القديمة" تطورت لاحقًا، وانتقلت إلى جانبي الرأس لتشكل شبكية العين الحديثة، ما يشير إلى أن الشبكية ظهرت بيولوجيًا قبل تطور العين البشرية بصورتها الحالية، وأن الغدة الصنوبرية والشبكية تنحدران من أصل تطوري مشترك.
ورغم أن هذه "العين الثالثة" لم تعد قادرة على تكوين الصور أو الرؤية داخل دماغ الإنسان الحديث، فإنها لا تزال تؤدي وظائف حيوية مهمة، إذ تعتمد على الإشارات الضوئية القادمة من العينين
لتنظيم إفراز هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن ضبط الساعة البيولوجية ودورات النوم.
كما أشار الباحثون إلى أن الغدة الصنوبرية تلعب دورًا في تنظيم وظائف أخرى تشمل جهاز المناعة، والنظام التناسلي، ودرجة حرارة الجسم، ما يعكس أهميتها المستمرة في الحفاظ على التوازن الحيوي داخل جسم الإنسان.