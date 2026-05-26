لغز جديد في جسم الإنسان... علماء يكشفون أسرار "العين الثالثة" المدفونة في الجمجمة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260526/لغز-جديد-في-جسم-الإنسان-علماء-يكشفون-أسرار-العين-الثالثة-المدفونة-في-الجمجمة--1113762662.html
لغز جديد في جسم الإنسان... علماء يكشفون أسرار "العين الثالثة" المدفونة في الجمجمة
لغز جديد في جسم الإنسان... علماء يكشفون أسرار "العين الثالثة" المدفونة في الجمجمة
سبوتنيك عربي
تمكن فريق بحثي دولي من بريطانيا والسويد من كشف أسرار ما يعرف بـ"العين الثالثة" الكامنة داخل جمجمة الإنسان، في دراسة سلطت الضوء على دورها المحوري في التطور... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T15:44+0000
2026-05-26T15:51+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076367228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_018e5e78a1f0ea5f3095e2c648703aab.jpg
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "كورنت بايولوجي"، فإن هذا العضو يعرف علميًا باسم "الغدة الصنوبرية" (Pineal gland)، وهي بنية دماغية قديمة لعبت دورًا أساسيًا في استشعار الضوء وتنظيم الإيقاع الحيوي للكائنات الحية الأولى، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست". وقال توماس بادن، قائد الفريق البحثي، إن الخلايا الحساسة للضوء في تلك "العين القديمة" تطورت لاحقًا، وانتقلت إلى جانبي الرأس لتشكل شبكية العين الحديثة، ما يشير إلى أن الشبكية ظهرت بيولوجيًا قبل تطور العين البشرية بصورتها الحالية، وأن الغدة الصنوبرية والشبكية تنحدران من أصل تطوري مشترك.ورغم أن هذه "العين الثالثة" لم تعد قادرة على تكوين الصور أو الرؤية داخل دماغ الإنسان الحديث، فإنها لا تزال تؤدي وظائف حيوية مهمة، إذ تعتمد على الإشارات الضوئية القادمة من العينين لتنظيم إفراز هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن ضبط الساعة البيولوجية ودورات النوم. كما أشار الباحثون إلى أن الغدة الصنوبرية تلعب دورًا في تنظيم وظائف أخرى تشمل جهاز المناعة، والنظام التناسلي، ودرجة حرارة الجسم، ما يعكس أهميتها المستمرة في الحفاظ على التوازن الحيوي داخل جسم الإنسان.
منوعات, الصحة

لغز جديد في جسم الإنسان... علماء يكشفون أسرار "العين الثالثة" المدفونة في الجمجمة

15:44 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 15:51 GMT 26.05.2026)
© Photo / unsplash/Colin Lloydشبكية العين
شبكية العين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
تمكن فريق بحثي دولي من بريطانيا والسويد من كشف أسرار ما يعرف بـ"العين الثالثة" الكامنة داخل جمجمة الإنسان، في دراسة سلطت الضوء على دورها المحوري في التطور العصبي والبيولوجي للكائن البشري عبر مئات ملايين السنين.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "كورنت بايولوجي"، فإن هذا العضو يعرف علميًا باسم "الغدة الصنوبرية" (Pineal gland)، وهي بنية دماغية قديمة لعبت دورًا أساسيًا في استشعار الضوء وتنظيم الإيقاع الحيوي للكائنات الحية الأولى، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".
مجتمع
دراسة: بكتيريا شائعة في العين قد تنذر مبكرا بمرض "ألزهايمر"
7 فبراير, 17:32 GMT
وأوضحت الدراسة، استنادًا إلى تحليلات جينية وأبحاث مقارنة، أن أسلاف البشر من الكائنات اللافقارية فقدوا أعينهم الجانبية قبل نحو 500 مليون سنة نتيجة العيش داخل الجحور والبيئات المائية، ما دفعهم للاعتماد على عضو مركزي يقع في منتصف الرأس لرصد الضوء والاتجاهات.
وقال توماس بادن، قائد الفريق البحثي، إن الخلايا الحساسة للضوء في تلك "العين القديمة" تطورت لاحقًا، وانتقلت إلى جانبي الرأس لتشكل شبكية العين الحديثة، ما يشير إلى أن الشبكية ظهرت بيولوجيًا قبل تطور العين البشرية بصورتها الحالية، وأن الغدة الصنوبرية والشبكية تنحدران من أصل تطوري مشترك.
ورغم أن هذه "العين الثالثة" لم تعد قادرة على تكوين الصور أو الرؤية داخل دماغ الإنسان الحديث، فإنها لا تزال تؤدي وظائف حيوية مهمة، إذ تعتمد على الإشارات الضوئية القادمة من العينين لتنظيم إفراز هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن ضبط الساعة البيولوجية ودورات النوم.
كما أشار الباحثون إلى أن الغدة الصنوبرية تلعب دورًا في تنظيم وظائف أخرى تشمل جهاز المناعة، والنظام التناسلي، ودرجة حرارة الجسم، ما يعكس أهميتها المستمرة في الحفاظ على التوازن الحيوي داخل جسم الإنسان.
