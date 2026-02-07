عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260207/دراسة-بكتيريا-شائعة-في-العين-قد-تنذر-مبكرا-بمرض-ألزهايمر--1110113410.html
دراسة: بكتيريا شائعة في العين قد تنذر مبكرا بمرض "ألزهايمر"
دراسة: بكتيريا شائعة في العين قد تنذر مبكرا بمرض "ألزهايمر"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مركز "سيدارز-سايناي" الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ارتباط محتمل بين وجود بكتيريا كلاميديا نيومونيا (Chlamydia... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T17:32+0000
2026-02-07T17:33+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076367228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_018e5e78a1f0ea5f3095e2c648703aab.jpg
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات هذه البكتيريا داخل نسيج الشبكية - الطبقة العصبية في مؤخرة العين - لدى الأشخاص المصابين بألزهايمر، مقارنة بمن لديهم إدراك طبيعي، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وحلل الفريق عينات أنسجة العين والدماغ بعد الوفاة لـ104 أشخاص، شملت مصابين بألزهايمر، وآخرين يعانون ضعفاً إدراكياً خفيفاً، بالإضافة إلى أشخاص بإدراك طبيعي. وفي تجارب مخبرية وعلى نماذج حيوانية، أدت العدوى بهذه البكتيريا إلى زيادة الالتهاب العصبي، وتسارع فقدان الخلايا العصبية، وارتفاع مستويات بروتين بيتا أميلويد المسؤول عن تكوين اللويحات الدماغية المميزة لألزهايمر.ويرى الباحثون أن البكتيريا قد لا تكون السبب المباشر للمرض، بل تعمل كعامل مفاقم يعزز العمليات الالتهابية والتنكسية في الدماغ.ورغم عدم اختبار الدراسة مباشرة لإمكانية التشخيص المبكر عبر فحص العين، إلا أن النتائج تفتح آفاقاً واعدة لتطوير طرق تشخيص غير جراحية تعتمد على تصوير الشبكية للكشف المبكر عن مؤشرات الخرف ومرض ألزهايمر.
https://sarabic.ae/20260126/دراسة-اكتشاف-جزيء-طبيعي-يعيد-الذاكرة-لدى-مرضى-ألزهايمر-1109664411.html
https://sarabic.ae/20260111/دراسة-دم-الشباب-قد-يبطئ-تقدم-مرض-ألزهايمر-1109131731.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076367228_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_938224b44c61c4313ee91219e21b9be1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: بكتيريا شائعة في العين قد تنذر مبكرا بمرض "ألزهايمر"

17:32 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 17:33 GMT 07.02.2026)
© Photo / unsplash/Colin Lloydشبكية العين
شبكية العين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Photo / unsplash/Colin Lloyd
كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مركز "سيدارز-سايناي" الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ارتباط محتمل بين وجود بكتيريا كلاميديا نيومونيا (Chlamydia pneumoniae) - وهي بكتيريا شائعة تسبب التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والجيوب الأنفية - في شبكية العين، وزيادة خطر التدهور المعرفي ومرض "ألزهايمر".
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات هذه البكتيريا داخل نسيج الشبكية - الطبقة العصبية في مؤخرة العين - لدى الأشخاص المصابين بألزهايمر، مقارنة بمن لديهم إدراك طبيعي، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
مريض بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
مجتمع
دراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لدى مرضى "ألزهايمر"
26 يناير, 18:13 GMT

وأوضحت الباحثة الرئيسية، عالمة الأعصاب مايا كورونيو-هاماوي، أن "العين يمكن أن تعكس ما يحدث في الدماغ"، مشيرة إلى أن الشبكية تمثل امتداداً مباشراً للجهاز العصبي المركزي، وأن وجود عدوى بكتيرية مزمنة فيها قد يكون مؤشراً على التغيرات المرضية المرتبطة بألزهايمر.

وحلل الفريق عينات أنسجة العين والدماغ بعد الوفاة لـ104 أشخاص، شملت مصابين بألزهايمر، وآخرين يعانون ضعفاً إدراكياً خفيفاً، بالإضافة إلى أشخاص بإدراك طبيعي.
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مجتمع
دراسة: دم الشباب قد يبطئ تقدم مرض ألزهايمر
11 يناير, 16:19 GMT
وكشفت النتائج ارتباطاً واضحاً بين ارتفاع مستويات البكتيريا في العين والدماغ وشدة التدهور المعرفي، مع ملاحظة مستويات أعلى لدى حاملي طفرات جينية معروفة بزيادة خطر الإصابة بالمرض.
وفي تجارب مخبرية وعلى نماذج حيوانية، أدت العدوى بهذه البكتيريا إلى زيادة الالتهاب العصبي، وتسارع فقدان الخلايا العصبية، وارتفاع مستويات بروتين بيتا أميلويد المسؤول عن تكوين اللويحات الدماغية المميزة لألزهايمر.
ويرى الباحثون أن البكتيريا قد لا تكون السبب المباشر للمرض، بل تعمل كعامل مفاقم يعزز العمليات الالتهابية والتنكسية في الدماغ.
ورغم عدم اختبار الدراسة مباشرة لإمكانية التشخيص المبكر عبر فحص العين، إلا أن النتائج تفتح آفاقاً واعدة لتطوير طرق تشخيص غير جراحية تعتمد على تصوير الشبكية للكشف المبكر عن مؤشرات الخرف ومرض ألزهايمر.
