من سيحكم العالم كرويا؟... كأس العالم 2026 يقترب

سبوتنيك عربي

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الحدث الكروي الأكبر، الذي يَعِد بأن يكون نسخة استثنائية بكل المقاييس. البطولة... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب سبوتنيك عربي عنوان الحلقة: من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب الضيف: محمد صعب - صحافي متخصص في كرة القدم المحور الأول: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الحدث الكروي الأكبر كأس العالم 2026، الذي يعد بأن يكون نسخة استثنائية بكل المقاييس. البطولة المقبلة، التي ستقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، ما يمنح المنافسة طابعاً أكثر إثارة واتساعاً. المحور الثاني: تتصاعد حماسة الجماهير وترتفع وتيرة التوقعات بشأن المنتخبات المرشحة للقب والنجوم المنتظر تألقهم على الملاعب الأمريكية الشمالية. كما ينتظر العالم نسخة تاريخية توصف بأنها الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ كأس العالم، سواء من حيث عدد المباريات أو الحضور الجماهيري أو حجم المتابعة العالمية. المحور الثالث: يعيش العالم العربي حالة من التناقض بين أجواء الحروب والأزمات من جهة، وحمى الترقب الجماهيري لبطولة كأس العالم من جهة أخرى، حيث تبقى كرة القدم مساحة للهروب من الواقع الصعب رغم الظروف السياسية والإنسانية التي تعيشها المنطقة.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق البطولة في 11 يونيو/ حزيران 2026 بمدينة مكسيكو سيتي، تتصاعد حماسة الجماهير وترتفع وتيرة التوقعات بشأن المنتخبات المرشحة للقب والنجوم المنتظر تألقهم على الملاعب الأمريكية الشمالية. كما ينتظر العالم نسخة تاريخية توصف بأنها الأكبر والأكثر شمولًا في تاريخ كأس العالم، سواء من حيث عدد المباريات أو الحضور الجماهيري أو حجم المتابعة العالمية.وفي هذا الإطار، رأى المتخصص في كرة القدم محمد صعب، أن "العالم العربي يعيش حالة من التناقض بين أجواء الحروب والأزمات من جهة، وحمى الترقب الجماهيري لبطولة كأس العالم من جهة أخرى"، مشيرًا إلى أن "كرة القدم تبقى مساحة للهروب من الواقع الصعب رغم الظروف السياسية والإنسانية التي تعيشها المنطقة".واعتبر صعب أن "كارلو أنشيلوتي استدعى نيمار إلى المنتخب البرازيلي رغم عدم جاهزيته الكاملة، وذلك استجابة لرغبة الجماهير البرازيلية التي ترى في نيمار رمزًا أساسيًا للمنتخب".وأضاف أن "كرة القدم الحديثة باتت تتبع مفهوم "العولمة الرياضية"، وهو ما يفسر وجود مدرب إيطالي على رأس الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، في خطوة تعكس انفتاح المدارس الكروية على بعضها البعض"، كما شدد على أن "الفكر الإيطالي الذي يتمتع به أنشيلوتي يمنحه القدرة على تخطي المنافسين بأقل الأضرار الممكنة، من خلال التنظيم والانضباط التكتيكي".البرازيل والمغرب… مواجهة حساسةوأوضح صعب أن "مواجهة المنتخب المغربي أمام البرازيل ستكون سيفًا ذو حدين بالنسبة للبرازيل، إذ إن الفوز سيمنح "السيليساو" دفعة معنوية كبيرة، بينما أي تعثر قد يفتح باب الانتقادات مبكراً أمام الجهاز الفني الجديد".وأشار صعب إلى أن منتخب هولندا لكرة القدم يمتلك العديد من نقاط القوة، أبرزها وجود أسماء كبيرة، والمزيج المتوازن بين الشباب والخبرة، إضافة إلى القوة البدنية التي أصبحت عنصراً أساسياً في كرة القدم الحديثة.كما توقع أن يشهد الدور ربع النهائي حضور 6 منتخبات أوروبية كبرى، مع إمكانية ظهور "حصان أسود" قادر على قلب التوقعات.إسبانيا بين التخبط والطموحوتحدث صعب عن منتخب إسبانيا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يعاني من حالة تخبط على مستوى لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في حين يعتمد بشكل كبير على لاعبي برشلونة.ورغم ذلك، أكد أن إسبانيا تبقى من أبرز المرشحين للحفاظ على اللقب بفضل جودة منظومتها الفنية وأسلوب لعبها.وختم صعب حديثه بالتأكيد على أن المنتخب الفرنسي يدخل البطولة وفي جعبته أهداف كبيرة، أبرزها تحقيق اللقب مجدداً. وأوضح أن فرنسا تمتلك كماً هائلاً من النجوم لدرجة أنها تبدو وكأنها "3 منتخبات في منتخب واحد"، وهو ما يجعل منتخب فرنسا لكرة القدم المرشح الأبرز بالنسبة له للتتويج بالبطولة.

مازن نعيم https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107247247_0:193:570:763_100x100_80_0_0_0b787f09d142cc1017b970d5c32e2b07.jpg

