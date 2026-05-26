من سيحكم العالم كرويا؟... كأس العالم 2026 يقترب

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
سبوتنيك عربي
مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الحدث الكروي الأكبر، الذي يَعِد بأن يكون نسخة استثنائية بكل المقاييس. البطولة... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
من الملعب
سبوتنيك عربي
عنوان الحلقة: من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب الضيف: محمد صعب - صحافي متخصص في كرة القدم المحور الأول: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الحدث الكروي الأكبر كأس العالم 2026، الذي يعد بأن يكون نسخة استثنائية بكل المقاييس. البطولة المقبلة، التي ستقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، ما يمنح المنافسة طابعاً أكثر إثارة واتساعاً. المحور الثاني: تتصاعد حماسة الجماهير وترتفع وتيرة التوقعات بشأن المنتخبات المرشحة للقب والنجوم المنتظر تألقهم على الملاعب الأمريكية الشمالية. كما ينتظر العالم نسخة تاريخية توصف بأنها الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ كأس العالم، سواء من حيث عدد المباريات أو الحضور الجماهيري أو حجم المتابعة العالمية. المحور الثالث: يعيش العالم العربي حالة من التناقض بين أجواء الحروب والأزمات من جهة، وحمى الترقب الجماهيري لبطولة كأس العالم من جهة أخرى، حيث تبقى كرة القدم مساحة للهروب من الواقع الصعب رغم الظروف السياسية والإنسانية التي تعيشها المنطقة.
12:33 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 12:42 GMT 26.05.2026)
مازن نعيم
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الحدث الكروي الأكبر، الذي يَعِد بأن يكون نسخة استثنائية بكل المقاييس. البطولة المقبلة، التي ستقام للمرة الأولى في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، ما يمنح المنافسة طابعًا أكثر إثارة واتساعًا.
ومع بدء العد التنازلي لانطلاق البطولة في 11 يونيو/ حزيران 2026 بمدينة مكسيكو سيتي، تتصاعد حماسة الجماهير وترتفع وتيرة التوقعات بشأن المنتخبات المرشحة للقب والنجوم المنتظر تألقهم على الملاعب الأمريكية الشمالية. كما ينتظر العالم نسخة تاريخية توصف بأنها الأكبر والأكثر شمولًا في تاريخ كأس العالم، سواء من حيث عدد المباريات أو الحضور الجماهيري أو حجم المتابعة العالمية.
وفي هذا الإطار، رأى المتخصص في كرة القدم محمد صعب، أن "العالم العربي يعيش حالة من التناقض بين أجواء الحروب والأزمات من جهة، وحمى الترقب الجماهيري لبطولة كأس العالم من جهة أخرى"، مشيرًا إلى أن "كرة القدم تبقى مساحة للهروب من الواقع الصعب رغم الظروف السياسية والإنسانية التي تعيشها المنطقة".
واعتبر صعب أن "كارلو أنشيلوتي استدعى نيمار إلى المنتخب البرازيلي رغم عدم جاهزيته الكاملة، وذلك استجابة لرغبة الجماهير البرازيلية التي ترى في نيمار رمزًا أساسيًا للمنتخب".
وأضاف أن "كرة القدم الحديثة باتت تتبع مفهوم "العولمة الرياضية"، وهو ما يفسر وجود مدرب إيطالي على رأس الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، في خطوة تعكس انفتاح المدارس الكروية على بعضها البعض"، كما شدد على أن "الفكر الإيطالي الذي يتمتع به أنشيلوتي يمنحه القدرة على تخطي المنافسين بأقل الأضرار الممكنة، من خلال التنظيم والانضباط التكتيكي".
البرازيل والمغرب… مواجهة حساسة
وأوضح صعب أن "مواجهة المنتخب المغربي أمام البرازيل ستكون سيفًا ذو حدين بالنسبة للبرازيل، إذ إن الفوز سيمنح "السيليساو" دفعة معنوية كبيرة، بينما أي تعثر قد يفتح باب الانتقادات مبكراً أمام الجهاز الفني الجديد".
وعن ألمانيا أثنى صعب على قرار يوليان ناغلسمان، باستدعاء مانويل نوير إلى تشكيلة المنتخب الألماني، معتبرًا أن "خبرته تشكل قيمة كبيرة داخل المجموعة. وأكد أن "الماكينات الألمانية" تبقى حاضرة دائماً في كأس العالم، وأن المنتخب الألماني يعرف كيف يظهر بقوة في البطولات الكبرى مهما كانت ظروفه.
وأشار صعب إلى أن منتخب هولندا لكرة القدم يمتلك العديد من نقاط القوة، أبرزها وجود أسماء كبيرة، والمزيج المتوازن بين الشباب والخبرة، إضافة إلى القوة البدنية التي أصبحت عنصراً أساسياً في كرة القدم الحديثة.كما توقع أن يشهد الدور ربع النهائي حضور 6 منتخبات أوروبية كبرى، مع إمكانية ظهور "حصان أسود" قادر على قلب التوقعات.
إسبانيا بين التخبط والطموح
وتحدث صعب عن منتخب إسبانيا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يعاني من حالة تخبط على مستوى لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في حين يعتمد بشكل كبير على لاعبي برشلونة.ورغم ذلك، أكد أن إسبانيا تبقى من أبرز المرشحين للحفاظ على اللقب بفضل جودة منظومتها الفنية وأسلوب لعبها.
وختم صعب حديثه بالتأكيد على أن المنتخب الفرنسي يدخل البطولة وفي جعبته أهداف كبيرة، أبرزها تحقيق اللقب مجدداً. وأوضح أن فرنسا تمتلك كماً هائلاً من النجوم لدرجة أنها تبدو وكأنها "3 منتخبات في منتخب واحد"، وهو ما يجعل منتخب فرنسا لكرة القدم المرشح الأبرز بالنسبة له للتتويج بالبطولة.
