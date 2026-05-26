https://sarabic.ae/20260526/موسكو-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والإمارات-يسجل-مستوى-قياسيا-جديدا-1113763770.html
موسكو: حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات يسجل مستوى قياسيا جديدا
موسكو: حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات يسجل مستوى قياسيا جديدا
سبوتنيك عربي
أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، بأن روسيا تتوقع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T16:16+0000
2026-05-26T16:16+0000
2026-05-26T16:16+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/11/1046295800_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_c10b5871aed8db0d9447ed7264c900fd.jpg
ووفقاً لبيان صادر عن أمانته، قال مانتوروف خلال زيارة عمل قام بها إلى الإمارات: "تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية نمواً مطرداً. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنسبة 50% العام الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 14 مليار دولار".وصرّح نائب وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله أحمد الصالح، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، بأن تجارة المواد الغذائية بين روسيا والإمارات تشهد نموًا وتطورًا ملحوظين، وأن الإمارات تُسهم بدورها إسهامًا كبيرًا في توريد المنتجات الروسية إلى دول العالم الإسلامي.وأشار نائب وزير الاقتصاد الإماراتي إلى قناعة قيادة الدولة بأن ضمان الأمن الغذائي لا يتطلب فقط تطوير الكفاءات المحلية، بل يتطلب أيضًا تعزيز التعاون الدولي وتنويع سلاسل التوريد.
https://sarabic.ae/20260509/سبوتنيك-ترصد-احتفالات-الجالية-الروسية-في-الإمارات-بذكرى-يوم-النصر-1113279874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/11/1046295800_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_1442221f07ad900ca7ff3435bb4883fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
موسكو: حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات يسجل مستوى قياسيا جديدا
أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، بأن روسيا تتوقع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا العام.
ووفقاً لبيان صادر عن أمانته، قال مانتوروف خلال زيارة عمل قام بها إلى الإمارات: "تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية نمواً مطرداً. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنسبة 50% العام الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 14 مليار دولار".
وأضاف البيان: "ونتوقع أن تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا العام، مما سيسهم في تحسين جودة التجارة وتحقيق توازن أكبر".
وصرّح نائب وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله أحمد الصالح، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، بأن تجارة المواد الغذائية بين روسيا والإمارات تشهد نموًا وتطورًا ملحوظين، وأن الإمارات تُسهم بدورها إسهامًا كبيرًا في توريد المنتجات الروسية إلى دول العالم الإسلامي.
وقال الصالح خلال منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان: "تشهد التجارة الغذائية بين الإمارات وروسيا نموًا وتطورًا ملحوظين. كما تُسهم الإمارات إسهامًا كبيرًا بتوريد المنتجات الروسية إلى الدول العربية والإسلامية الأخرى".
وأشار نائب وزير الاقتصاد الإماراتي إلى قناعة قيادة الدولة بأن ضمان الأمن الغذائي لا يتطلب فقط تطوير الكفاءات المحلية، بل يتطلب أيضًا تعزيز التعاون الدولي وتنويع سلاسل التوريد.