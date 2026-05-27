إعلام: اليابان تخصص 3.2 مليار دولار لدعم أسعار الطاقة المرتفعة
طأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، أمس الثلاثاء، بأن اليابان ستخصص 513.5 مليار ين (حوالي 3.22 مليار دولار) كدعم لأسعار الكهرباء والغاز لمدة ثلاثة أشهر 27.05.2026, سبوتنيك عربي
تبدأ تلك الفترة من تموز/يوليو وتستمر حتى أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.وتعتمد اليابان بنسبة 94% على إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، والتي تمر جميعها تقريبًا عبر مضيق هرمز.وقد أدى التصعيد المتعلق بإيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، الذي يعد مسار الإمداد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر ذلك على مستويات إنتاج وصادرات النفط في المنطقة.وفي ظل هذا الحصار المفروض على المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن، في أوائل أيار/مايو الجاري، عن إطلاق عملية "مشروع الحرية" بهدف مساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز والتي تسعى لمغادرته؛ إلا أنه بعد يوم واحد فقط من إطلاق العملية، قرر تعليقها مؤقتًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران.
