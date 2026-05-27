البنتاغون يخطط لزيادة رمزية في القوات البرية لعام 2027

كشفت وثائق طلب الميزانية الخاصة بوزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، والتي اطلعت عليها وكالة "ريا نوفوستي"، أن الوزارة تخطط لزيادة رمزية فقط في قوام القوات...

وكان هيغسيث قد صرح يوم السبت الماضي بأن القوات البرية الأميركية حققت الأهداف المستهدفة في عمليات التجنيد، وأن عددها سينمو في العام المقبل.وتشير الخطط إلى أن خطة التجنيد سترتفع بالفعل من 61,500 إلى 65,000 مجند جديد، بيد أن الإجمالي العام لقوام القوات البرية سينمو بمقدار 282 فردًا فقط ليصل إلى 488,016. وفي حين سيتوسع عدد العسكريين في الخدمة الفعلية بمقدار 6,324 فردًا، فإن ذلك سيتحقق إلى حد كبير على حساب خفض قوات الاحتياط بمقدار 6,042 فردًا.وكانت تقارير قد أفادت في آذار/مارس الماضي بأن قيادة القوات البرية الأميركية رفعت الحد الأقصى لسن المجندين الجدد من 35 إلى 42 عامًا، وسهلت إجراءات قبول المرشحين ممن لديهم سجل إدانات جنائية سابقة متعلقة بالماريجوانا. وجاء رفع السن المستهدف في إطار إصلاحات مستمرة يجريها "البنتاغون" للتغلب على أزمة التجنيد التي واجهها في عامي 2022 و2023.يُذكر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، كان قد صرح في أيار/مايو الجاري بأن القوام الإجمالي للقوات المسلحة في الولايات المتحدة، بما يشمل القوات الجوية والبحرية والصنوف الأخرى، يبلغ 1.8 مليون عسكري.

