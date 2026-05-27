"الحوار المهيكل" يؤكد ضرورة المصالحة الوطنية وجبر الضرر في أنحاء ليبيا
2026-05-27T12:08+0000
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
يسعى الليبيون إلى توحيد رايتهم وكلمتهم من أجل تكوين مؤسسات شرعية يتفق عليها الفرقاء بعيدًا عن التشرذم والخلافات التي تسيطر على البلاد، واتفق الجميع على أن الحل بيد الليبيين أنفسهم مع نبذ التدخلات الخارجية، التي تزيد الانقسام وتسعى فقط إلى مصالح ضيقة.
ويُعدّ "الحوار المهيكل" أحد الوسائل الأساسية لجمع كلمة الليبيين، والذي جاء ضمن "خارطة الطريق السياسية"، التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة لدعم الليبيين في سعيهم لمعالجة الإشكاليات، التي تعرقل جهودهم نحو الاستقرار والازدهار.
وفي حديثه لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، قال المهندس عبد الرحيم الشيباني، عضو الحوار المهيكل، إن "أكثر من 120 ليبيًا من مختلف الفئات شاركوا في الحوار المهيكل، الذي استمر 6 أشهر عبر جولات شهرية، وناقش أربعة مسارات رئيسية: الاقتصاد وحوكمة الحكم والأمن والمصالحة، وقد انتهت الجولات، ويُنتظر إصدار تقرير نهائي في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران المقبل)، يعبّر عن رؤية وطنية شاملة".
وأوضح الشيباني أن "المشاركين اتفقوا على معالجات اقتصادية واضحة، لكنهم رفضوا الخطة الأمريكية للتقارب، لأنها تتعارض مع خارطة طريق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وتعطي شرعية لسلطات الأمر الواقع".
وأشار إلى أن "أزمة ليبيا لا تتمثل في وجود حكومة شرقًا وأخرى غربًا، بل في استمرار سلطات تستفيد من الانقسام والفساد، وهذا يؤكد أن الحل يكمن في تجديد الشرعية عبر انتخابات حرة
، وعدالة في توزيع الخدمات والموارد".