برلماني: باكستان لن تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام" مع إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني: باكستان لن تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام" مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح البرلماني الباكستاني، أفنان الله خان، بأن الموقف الرسمي لباكستان لا يتضمن الانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" الرامية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
إيران
العالم
ووقال خان لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول إمكانية انضمام إسلام آباد إلى اتفاقيات "أبراهام": "باكستان لا تعترف بإسرائيل كدولة، وهذا أمر مدون في جوازات سفرنا الخارجية؛ إذ يمكننا السفر إلى جميع دول العالم باستثناء إسرائيل. الموقف الرسمي للسلطات الباكستانية هو أننا نرغب في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. ولا أعتقد أن أحدًا يستطيع تغيير هذا الموقف، لأنه ليس موقف السلطات الباكستانية فحسب، بل هو موقف الشعب الباكستاني أيضًا".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق، أن ترامب دعا عددًا من الدول الإسلامية للانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" للسلام مع إسرائيل، في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق تسوية مع إيران.ومن جانبها، أوضحت شبكة "سي.إن.إن" نقلاً عن مصدر لها، أن ترامب لم يولِ اهتماماً كبيرًا لمسألة اتفاقيات "أبراهام" للسلام خلال محادثته يوم السبت.يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أطلقت في عام 2020 مسارًا يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، وأسفر ذلك عن توقيع مجموعة من الوثائق عُرفت باسم "اتفاقيات أبراهام للسلام"، والتي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب.وكان ممثلو البيت الأبيض قد أعربوا عن أملهم في أن تشهد الولاية الرئاسية الثانية لترامب انضمام المزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
02:30 GMT 27.05.2026
صرح البرلماني الباكستاني، أفنان الله خان، بأن الموقف الرسمي لباكستان لا يتضمن الانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" الرامية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووقال خان لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول إمكانية انضمام إسلام آباد إلى اتفاقيات "أبراهام": "باكستان لا تعترف بإسرائيل كدولة، وهذا أمر مدون في جوازات سفرنا الخارجية؛ إذ يمكننا السفر إلى جميع دول العالم باستثناء إسرائيل. الموقف الرسمي للسلطات الباكستانية هو أننا نرغب في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. ولا أعتقد أن أحدًا يستطيع تغيير هذا الموقف، لأنه ليس موقف السلطات الباكستانية فحسب، بل هو موقف الشعب الباكستاني أيضًا".

وأكد خان أنه لا يرى إمكانية لتغيير موقف باكستان حتى في حال انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقيات. مشيرا إلى أن إسلام آباد "لم ترفض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لكنها في الوقت نفسه لا تتفق مع مضمونها فيما يتعلق بـ"اتفاقيات أبراهام".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق، أن ترامب دعا عددًا من الدول الإسلامية للانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" للسلام مع إسرائيل، في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق تسوية مع إيران.
ومن جانبها، أوضحت شبكة "سي.إن.إن" نقلاً عن مصدر لها، أن ترامب لم يولِ اهتماماً كبيرًا لمسألة اتفاقيات "أبراهام" للسلام خلال محادثته يوم السبت.
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
شهباز شريف يشكر الرئيس الصيني على دعمه جهود باكستان لإحلال السلام
25 مايو, 16:48 GMT
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أطلقت في عام 2020 مسارًا يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، وأسفر ذلك عن توقيع مجموعة من الوثائق عُرفت باسم "اتفاقيات أبراهام للسلام"، والتي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب.
وكان ممثلو البيت الأبيض قد أعربوا عن أملهم في أن تشهد الولاية الرئاسية الثانية لترامب انضمام المزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
