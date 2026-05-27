https://sarabic.ae/20260527/برلماني-باكستان-لن-تنضم-إلى-اتفاقيات-أبراهام-مع-إسرائيل-1113773100.html
برلماني: باكستان لن تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام" مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح البرلماني الباكستاني، أفنان الله خان، بأن الموقف الرسمي لباكستان لا يتضمن الانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" الرامية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
ووقال خان لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول إمكانية انضمام إسلام آباد إلى اتفاقيات "أبراهام": "باكستان لا تعترف بإسرائيل كدولة، وهذا أمر مدون في جوازات سفرنا الخارجية؛ إذ يمكننا السفر إلى جميع دول العالم
باستثناء إسرائيل. الموقف الرسمي للسلطات الباكستانية هو أننا نرغب في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. ولا أعتقد أن أحدًا يستطيع تغيير هذا الموقف، لأنه ليس موقف السلطات الباكستانية فحسب، بل هو موقف الشعب الباكستاني أيضًا".
وأكد خان أنه لا يرى إمكانية لتغيير موقف باكستان حتى في حال انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقيات. مشيرا إلى أن إسلام آباد "لم ترفض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لكنها في الوقت نفسه لا تتفق مع مضمونها فيما يتعلق بـ"اتفاقيات أبراهام".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق، أن ترامب دعا عددًا من الدول الإسلامية للانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" للسلام مع إسرائيل، في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق تسوية مع إيران.
ومن جانبها، أوضحت شبكة "سي.إن.إن" نقلاً عن مصدر لها، أن ترامب لم يولِ اهتماماً كبيرًا لمسألة اتفاقيات "أبراهام" للسلام خلال محادثته يوم السبت.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أطلقت في عام 2020 مسارًا يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، وأسفر ذلك عن توقيع مجموعة من الوثائق عُرفت باسم "اتفاقيات أبراهام للسلام"، والتي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب.
وكان ممثلو البيت الأبيض قد أعربوا عن أملهم في أن تشهد الولاية الرئاسية الثانية لترامب انضمام المزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.